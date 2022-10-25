Строительные ошибки, сорванные сроки и замечания жителей — как проходило благоустройство
Фото: stroi.mos.ru
О завершении благоустройства «Аллеи вязов» — территории возле корпусов 905, 906, 913, сообщили во вторник в комплексе городского хозяйства Москвы.
Вот что сделали по мнению мэрии:
- обновили покрытие пешеходных дорожек
- адаптировали дорожно-тропиночную сеть с учетом потребностей маломобильных горожан
- около корпуса 913 обустроили детскую площадку с игровым комплексом, качелями и мини-скалодромом;
- проложили велодорожку
- организовали зоны тихого отдыха, поставили новые скамейки и урны
- привели в порядок газоны
- дополнительно озеленили: высадили деревья, кустарники, цветники и двухрядную живую изгородь
Так это всё видит мэрия. А какие впечатления у вас — напишите в комментарии, в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru
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