Благоустройство «Аллеи вязов» в 9-м микрорайоне официально завершено 25.10.2022 ZELENOGRAD.RU

О завершении благоустройства «Аллеи вязов» — территории возле корпусов 905, 906, 913, сообщили во вторник в комплексе городского хозяйства Москвы.

Вот что сделали по мнению мэрии:

  • обновили покрытие пешеходных дорожек
  • адаптировали дорожно-тропиночную сеть с учетом потребностей маломобильных горожан
  • около корпуса 913 обустроили детскую площадку с игровым комплексом, качелями и мини-скалодромом;
  • проложили велодорожку
  • организовали зоны тихого отдыха, поставили новые скамейки и урны
  • привели в порядок газоны
  • дополнительно озеленили: высадили деревья, кустарники, цветники и двухрядную живую изгородь

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Так это всё видит мэрия. А какие впечатления у вас — напишите в комментарии, в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
микрорайон 9, благоустройство, аллея вязов
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