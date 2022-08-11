«Двадцать лет назад на этой аллее была крупная высадка вязов, — объяснял замглавы управы Максим Хлудов, рассказывая о начавшемся весной благоустройстве. — Сейчас, к сожалению, тех деревьев осталось не так много. Старое поколение прекрасно помнит то время, вопрос [о названии] задают в основном люди помоложе». Что случилось с посаженными вязами, непонятно — если всё хорошо, дерево живет 80-120 лет.

В телеграм-чате и группе вконтакте 9 микрорайона на вопросы — «А вы сможете найти на Аллее вязов хотя бы один вяз? Помните, как эти вязы сажали и что с ними случилось?» — никто не ответил. Несколько человек написали только, что вязов там нет, «как нет и каштанов на Каштановой аллее — все посаженые когда-то (в 2005—2006 году) каштаны почему-то исчезли». Другие читатели напомнили, что и сосен на Сосновой аллее в Зеленограде осталось не так чтобы много.

В итоге свои «древесные» названия оправдывают только Березовая и Яблоневая аллеи. От каштанов и вязов не осталось ничего, а на Сосновой новые сосны появились, но в единичных экземплярах — аллеи из них пока не получается.