На Аллее вязов в 9-м микрорайоне не оказалось ни одного вяза. Почти тоже самое на других улицах с «древесными» названиями 11.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Есть ли вязы на «Аллее вязов»? Многие задались этим вопросом после того, как пешеходная зона в 9 микрорайоне неожиданно получила такое название. Случилось это недавно — когда аллея стала «знаковым объектом» благоустройства. Мы прошли по «Аллее вязов», но не обнаружили ни одного вяза, а в управе утверждают, что они когда-то были.

Возле корпуса 905 вдоль аллеи растут липы разных сортов и молодые дубки, возле корпуса 906 стоят ясени, а со стороны корпуса 913 — черемуха и клёны. В рамках благоустройства высадили 12 новых саженцев, но это тоже не вязы, а в основном клёны.

«Двадцать лет назад на этой аллее была крупная высадка вязов, — объяснял замглавы управы Максим Хлудов, рассказывая о начавшемся весной благоустройстве. — Сейчас, к сожалению, тех деревьев осталось не так много. Старое поколение прекрасно помнит то время, вопрос [о названии] задают в основном люди помоложе». Что случилось с посаженными вязами, непонятно — если всё хорошо, дерево живет 80-120 лет.

В телеграм-чате и группе вконтакте 9 микрорайона на вопросы — «А вы сможете найти на Аллее вязов хотя бы один вяз? Помните, как эти вязы сажали и что с ними случилось?» — никто не ответил. Несколько человек написали только, что вязов там нет, «как нет и каштанов на Каштановой аллее — все посаженые когда-то (в 2005—2006 году) каштаны почему-то исчезли». Другие читатели напомнили, что и сосен на Сосновой аллее в Зеленограде осталось не так чтобы много.

В итоге свои «древесные» названия оправдывают только Березовая и Яблоневая аллеи. От каштанов и вязов не осталось ничего, а на Сосновой новые сосны появились, но в единичных экземплярах — аллеи из них пока не получается.

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Нужно ли подсаживать именно те деревья, которые соответствуют названию улицы?
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Метки:
озеленение, микрорайон 9
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