Всего точек для пикников в лесопарке рядом Черном озером пять, но только у двух есть навесы. Планируют заменить все на «более современные и комфортные», рассказал в интервью «Зеленоград сегодня» заместитель главы управы района Савелки Василий Харпак. Вероятно, это будут пять деревянных домиков, как сделали в этом году в других местах Зеленограда — деревянный стол и две лавки под крышей. Рядом ставили новые мангалы и баки для песка и угля.

А вот мусорных баков или урн явно не хватает, судя по тому количеству мусора, который оставляли летом после себя шашлычники. Например, в 9-м микрорайоне единственная урна с мусорным мешком стояла только на одной из трёх пикниковых точек.

Пикниковые точки у Черного озера пользуются большим спросом. В выходные места занимают зачастую с раннего утра, потому что после десяти свободных мест уже не будет.