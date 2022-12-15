Всего точек для пикников в лесопарке рядом Черном озером пять, но только у двух есть навесы. Планируют заменить все на «более современные и комфортные», рассказал в интервью «Зеленоград сегодня» заместитель главы управы района Савелки Василий Харпак. Вероятно, это будут пять деревянных домиков, как сделали в этом году в других местах Зеленограда — деревянный стол и две лавки под крышей. Рядом ставили новые мангалы и баки для песка и угля.
А вот мусорных баков или урн явно не хватает, судя по тому количеству мусора, который оставляли летом после себя шашлычники. Например, в 9-м микрорайоне единственная урна с мусорным мешком стояла только на одной из трёх пикниковых точек.
Пикниковые точки у Черного озера пользуются большим спросом. В выходные места занимают зачастую с раннего утра, потому что после десяти свободных мест уже не будет.
С 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима в РФ: на землях населенных пунктов мангалы с открытым огнем должны располагаться на расстоянии не менее 50 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и не менее 15 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Также запрещено ставить мангалы под кронами хвойных деревьев. Кроме того, правила пожарной безопасности в лесах запрещают использовать мангалы под кронами любых деревьев. По этим правилам получается, что некоторые пикниковые точки в зеленоградских лесах расположены незаконно. Группа зеленоградских активистов, обратившихся в редакцию «Зеленоград.ру», потребовала убрать все мангалы из лесопарков.