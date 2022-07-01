Открытка властям: зоны отдыха завалены мусором. Надо поставить контейнеры или чаще убирать 01.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Горы мусора скапливаются в популярных зеленоградских зонах отдыха. Городская администрация вкладывает деньги в их благоустройство, но не думает о последующем обслуживании: в парках и на площадях недостаточная частота очистки урн, в лесу — нет вместительных контейнеров.

Пикниковые зоны

Свалка на фото — рядом с пикниковой зоной в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами. Недавно там обновили беседки, но не подумали, что пикник это не только шашлык-мангал и другие удовольствия — это ещё и мусор. Много мусора. Выбрасывать его некуда. Собранный мусор так и лежит в мешках, как часто его вывозят, неизвестно. Фактически, людям приходится отдыхать на свалке.

К пикниковым зонам, очевидно, необходимо добавить вместительные и и аккуратные площадки для мусора. Желательно, чтобы контейнеры сразу предполагали раздельный сбор, ведь после пикника мусор образуется довольно специфический: пакеты и пленки, пластиковые и стеклянные бутылки, металлические банки, картон, тетрапак — много из этого перерабатывается.

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Парк Победы

Другое проблемное место — парк Победы. С пятницы по воскресенье при хорошей погоде людей так много, что урны заполняются стремительно.

На фото — одна из урн возле городского пруда в пятницу вечером. На выходных навалят в несколько раз больше. Частота уборки явно не соответствует числу людей. Но здесь не лес — один большой контейнер не поставишь. Единственный вариант не устраивать помойку из парка — резко увеличить частоту обслуживания урн, вывозя мусор чаще, пока он не начинает вываливаться из урн на землю.

Что делать?

Чтобы городские власти системно занялись исправлением этой проблемы, им нужны сигналы, что проблема актуальна. Чем больше их будет, тем больше вероятность реакции. Поэтому, если вы увидели переполненную урну или неубранный мусор сделайте фотографию и отправьте жалобу:

  • на портал «Наш город» (выберите категории «неубранная городская/дворовая территория» или «захламление территории» в зависимости от того, где обнаружена проблема)
  • в префектуру через сайт

Можете продублировать к нам в редакцию: в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru. «Зеленоград.ру» отправил запрос в префектуру, чтобы выяснить, как там планируют решать проблему.

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, зоны отдыха, пикниковые точки
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