Пикниковые зоны

Свалка на фото — рядом с пикниковой зоной в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами. Недавно там обновили беседки, но не подумали, что пикник это не только шашлык-мангал и другие удовольствия — это ещё и мусор. Много мусора. Выбрасывать его некуда. Собранный мусор так и лежит в мешках, как часто его вывозят, неизвестно. Фактически, людям приходится отдыхать на свалке.

К пикниковым зонам, очевидно, необходимо добавить вместительные и и аккуратные площадки для мусора. Желательно, чтобы контейнеры сразу предполагали раздельный сбор, ведь после пикника мусор образуется довольно специфический: пакеты и пленки, пластиковые и стеклянные бутылки, металлические банки, картон, тетрапак — много из этого перерабатывается.