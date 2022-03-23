Большие контейнеры для семи видов мусора поставили возле магазина «Леруа Мерлен»: пакеты и пленки, пластиковые бутылки, добрые крышечки, твёрдый пластик, бумага и картон, металл и тетра пак, стекло. Они расположены у выезда с подземной парковки в сторону «Зеленопарка». Рассказываем подробно, что здесь принимают, а что нет.
Коды переработки:
- 02 HDPE
- 04 LDPE
- 05 PP
Принимаются:
- Пакеты-майки, пакеты с ручками, фасовочные пакеты, зип-лок
- Вспененная и воздушно-пузырьковая пленка от техники
- Упаковочная стрейч-пленка
- Упаковка от бакалеи — круп, макарон, печенья
Не принимаются:
- Биоразлагаемые пакеты
- Фольгированная упаковка (от чипсов, снеков)
- Тюбики, дой паки (от детского питания, корма для животных, соуса)
- Упаковка для цветов
- Пакеты от заморозки
Перед сдачей в утиль просьба ополоснуть упаковку от остатков пищи и сложить однородные пакеты друг с другом вместе.
Коды переработки: 01 PET
Принимаются:
- Бутылки от напитков и молочных продуктов
- Бутылки от растительного масла, соусов, уксуса
- Бутылки от бытовой химии
Не принимаются:
- Бутылки кислотных цветов
- Флаконы LPDE (02), HDPE (04), PP (05) — они принимаются в контейнер «Твердый пластик»
- Пивные кеги
- Бутылки ПЭТ с металлическими вставками
Перед сдачей просят ополоснуть бутылки от остатков напитков и химии, а также смять их, чтобы больше поместилось в контейнер.
Принимаются:
- Пластиковые крышечки от бутылок и Тетра Пака
- Колечки и ручки от бутылок, пробки от бутылей для кулеров, крышечки от растительного масла
- Язычки от бутылок растительного масла, упаковок Дой Пак
Не принимаются:
- Металлические крышки (можно сдать в контейнере «Металл»)
- Пробки от винных бутылок (можно сдать в контейнере «Пробки от бутылок»)
- Любые крышки от одноразовых стаканов
- Крышки от косметики, бытовой химии, аэрозолей
Коды переработки:
- 01 PET
- 02 HDPE
- 04 LDPE
- 05 PP
- 06 PS
Принимаются:
- Любой твердый пластик с маркировками PET (01), LDPE (02), HDPE (04), PP (05), PS (06)
- Контейнеры от пищевых продуктов
- Одноразовая посуда с маркировкой PET (01), PP (05), PS (06)
- Бутылки, флаконы и канистры от бытовой химии, масла с маркировкой PET (01), LDPE (02), HDPE (04)
Не принимаются:
- Пластик без маркировки
- Вспененный полистирол (подложки, пенопласт)
- Тюбики, дой паки (от майонеза, детского питания, корма для животных)
- Многосоставной пластик (зубные щетки, трубочки, игрушки)
- Трубы, шланги
- Пластик с остатками строительных материалов.
Перед сдачей просят очистить упаковку от остатков еды и бытовой химии.
Коды переработки:
- 20 PAP
- 21 PAP
- 22 PAP
Принимаются:
- Бумага (офисная, из шредера, цветная, с рисунком, крафт)
- Картон (в том числе пульпер-картон — упаковка для яиц)
- Печатная продукция (газеты, журналы, тетради, книги, альбомы, листовки, брошюры)
- Бумажные втулки от туалетной бумаги, бумажных полотенец
Не принимаются:
- Многослойная упаковка (пачки от сигарет, транспортные карты)
- Упаковка от продуктов фаст-фуда
- Ламинированная и фольгированная бумага, обои
- Салфетки, влажные салфетки, бумажные полотенца
- Термобумага (чеки), фотобумага
- Жирная бумага с остатками пищи
- Бумажные стаканы — их можно сдать в контейнер «Металл, Тетра Пак, бумажные стаканы»
Перед сдачей просьба удалить пластиковые и металлические элементы (пружины, скрепки, скобы, скотч, окошки), ленты и веревочные ручки, а также по возможности компактно сложить коробки — так их больше поместится в контейнер.
Коды переработки:
- 40 FE
- 41 ALU
- 82 C/PAP
- 84 C/PAP
Принимаются:
- Алюминиевые банки от напитков
- Консервные банки
- Металлические крышки от стеклянных бутылок
- Фольга (чистая) неламинированная
- Другие изделия из металла (сковородки, кастрюли, металлические части сантехники, скобяные изделия)
- Упаковка Тетра Пак (чистая изнутри)
- Проколотые аэрозольные баллончики (дезодоранты, освежители, баллончики из-под краски).
Не принимаются:
- Фольгированная пленка или бумага
- Фольга с остатками пищи или жира
- Огнетушители и баллончики от монтажной пены
- Непроколотые аэрозольные баллончики
Перед сдачей просьба ополоснуть тару от остатков пищи, проткнуть аэрозольные баллончики, сжать Тетра Паки и алюминиевые банки от напитков, чтобы их больше поместилось в контейнер.
Коды переработки:
- 70 GL
- 71 GL
- 72 GL
- 73 GL
- 74 GL
Принимаются:
- Cтеклянные бутылки, банки и тара любой формы и цвета
Не принимаются:
- Битое стекло
- Лампочки (для ртутных и диодных ламп — контейнер «Опасные отходы»)
- Листовое стекло (оконное, автомобильное)
- Керамика, хрусталь, зеркала