Большие контейнеры для семи видов мусора поставили возле магазина «Леруа Мерлен»: пакеты и пленки, пластиковые бутылки, добрые крышечки, твёрдый пластик, бумага и картон, металл и тетра пак, стекло. Они расположены у выезда с подземной парковки в сторону «Зеленопарка». Рассказываем подробно, что здесь принимают, а что нет.