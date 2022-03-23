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Контейнеры для семи видов мусора поставили возле «Леруа Мерлена». Есть отдельный для «тетрапака» 23.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Большие контейнеры для семи видов мусора поставили возле магазина «Леруа Мерлен»: пакеты и пленки, пластиковые бутылки, добрые крышечки, твёрдый пластик, бумага и картон, металл и тетра пак, стекло. Они расположены у выезда с подземной парковки в сторону «Зеленопарка». Рассказываем подробно, что здесь принимают, а что нет.

Пакеты и пленки

Коды переработки:

  • 02 HDPE
  • 04 LDPE
  • 05 PP

Принимаются:

  • Пакеты-майки, пакеты с ручками, фасовочные пакеты, зип-лок
  • Вспененная и воздушно-пузырьковая пленка от техники
  • Упаковочная стрейч-пленка
  • Упаковка от бакалеи — круп, макарон, печенья

Не принимаются:

  • Биоразлагаемые пакеты
  • Фольгированная упаковка (от чипсов, снеков)
  • Тюбики, дой паки (от детского питания, корма для животных, соуса)
  • Упаковка для цветов
  • Пакеты от заморозки

Перед сдачей в утиль просьба ополоснуть упаковку от остатков пищи и сложить однородные пакеты друг с другом вместе.

Пластиковые бутылки

Коды переработки: 01 PET

Принимаются:

  • Бутылки от напитков и молочных продуктов
  • Бутылки от растительного масла, соусов, уксуса
  • Бутылки от бытовой химии

Не принимаются:

  • Бутылки кислотных цветов
  • Флаконы LPDE (02), HDPE (04), PP (05) — они принимаются в контейнер «Твердый пластик»
  • Пивные кеги
  • Бутылки ПЭТ с металлическими вставками

Перед сдачей просят ополоснуть бутылки от остатков напитков и химии, а также смять их, чтобы больше поместилось в контейнер.

Отсек «Добрые крышечки»

Принимаются:

  • Пластиковые крышечки от бутылок и Тетра Пака
  • Колечки и ручки от бутылок, пробки от бутылей для кулеров, крышечки от растительного масла
  • Язычки от бутылок растительного масла, упаковок Дой Пак

Не принимаются:

  • Металлические крышки (можно сдать в контейнере «Металл»)
  • Пробки от винных бутылок (можно сдать в контейнере «Пробки от бутылок»)
  • Любые крышки от одноразовых стаканов
  • Крышки от косметики, бытовой химии, аэрозолей

Твердый пластик

Коды переработки:

  • 01 PET
  • 02 HDPE
  • 04 LDPE
  • 05 PP
  • 06 PS

Принимаются:

  • Любой твердый пластик с маркировками PET (01), LDPE (02), HDPE (04), PP (05), PS (06)
  • Контейнеры от пищевых продуктов
  • Одноразовая посуда с маркировкой PET (01), PP (05), PS (06)
  • Бутылки, флаконы и канистры от бытовой химии, масла с маркировкой PET (01), LDPE (02), HDPE (04)

Не принимаются:

  • Пластик без маркировки
  • Вспененный полистирол (подложки, пенопласт)
  • Тюбики, дой паки (от майонеза, детского питания, корма для животных)
  • Многосоставной пластик (зубные щетки, трубочки, игрушки)
  • Трубы, шланги
  • Пластик с остатками строительных материалов.

Перед сдачей просят очистить упаковку от остатков еды и бытовой химии.

Бумага и картон

Коды переработки:

  • 20 PAP
  • 21 PAP
  • 22 PAP

Принимаются:

  • Бумага (офисная, из шредера, цветная, с рисунком, крафт)
  • Картон (в том числе пульпер-картон — упаковка для яиц)
  • Печатная продукция (газеты, журналы, тетради, книги, альбомы, листовки, брошюры)
  • Бумажные втулки от туалетной бумаги, бумажных полотенец

Не принимаются:

  • Многослойная упаковка (пачки от сигарет, транспортные карты)
  • Упаковка от продуктов фаст-фуда
  • Ламинированная и фольгированная бумага, обои
  • Салфетки, влажные салфетки, бумажные полотенца
  • Термобумага (чеки), фотобумага
  • Жирная бумага с остатками пищи
  • Бумажные стаканы — их можно сдать в контейнер «Металл, Тетра Пак, бумажные стаканы»

Перед сдачей просьба удалить пластиковые и металлические элементы (пружины, скрепки, скобы, скотч, окошки), ленты и веревочные ручки, а также по возможности компактно сложить коробки — так их больше поместится в контейнер.

Металл и Тетра Пак

Коды переработки:

  • 40 FE
  • 41 ALU
  • 82 C/PAP
  • 84 C/PAP

Принимаются:

  • Алюминиевые банки от напитков
  • Консервные банки
  • Металлические крышки от стеклянных бутылок
  • Фольга (чистая) неламинированная
  • Другие изделия из металла (сковородки, кастрюли, металлические части сантехники, скобяные изделия)
  • Упаковка Тетра Пак (чистая изнутри)
  • Проколотые аэрозольные баллончики (дезодоранты, освежители, баллончики из-под краски).

Не принимаются:

  • Фольгированная пленка или бумага
  • Фольга с остатками пищи или жира
  • Огнетушители и баллончики от монтажной пены
  • Непроколотые аэрозольные баллончики

Перед сдачей просьба ополоснуть тару от остатков пищи, проткнуть аэрозольные баллончики, сжать Тетра Паки и алюминиевые банки от напитков, чтобы их больше поместилось в контейнер.

Стекло

Коды переработки:

  • 70 GL
  • 71 GL
  • 72 GL
  • 73 GL
  • 74 GL

Принимаются:

  • Cтеклянные бутылки, банки и тара любой формы и цвета

Не принимаются:

  • Битое стекло
  • Лампочки (для ртутных и диодных ламп — контейнер «Опасные отходы»)
  • Листовое стекло (оконное, автомобильное)
  • Керамика, хрусталь, зеркала

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, раздельный сбор отходов
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Обсуждение
Майкл Маерс
2 часа назад
Да на кой мне это надо и так платя за вывоз мусора в кварплате ещё собирать,мыть всякий мусор (так написано перед сдачей),ехать за свой счёт и мусор по этим контейнерам раскладывать.Пусть сделают платный приём и алкаши им тонны мусора натаскают.
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