Участники экологического проекта «Эко-Z» запустили сбор средств на краудфандинговой платформе «Планета.ру»: им нужно собрать 295 тысяч рублей, чтобы обеспечить себе возможность арендовать гараж для приема вторсырья и машины для отправки мусора на переработку. Узнали, есть ли создателей запасной план, если денег будет собрано меньше, и почему жители города предпочитают ездить к ним на 2-й Западный проезд, а не просто выходить к синим бакам.
Сейчас пункт приема вторсырья от проекта «Эко-Z» расположен по адресу: 2-й Западный проезд, ГСК «Союз», N 112 (адрес на карте). Здесь волонтеры вместе с вами разберут вторсырье по фракциям и отправят на переработку. Даты ближайших акций — 20 и 27 декабря с 13 до 15:45.
Краудфандинговый проект на «Планета.ру» нужен, чтобы собрать средства для функционирования этого пункта приема в ближайшие полгода-год (оплачивать аренду гаража, заказ машины для отправки вторсырья, плюс расходные материалы: ящики, мешки, контейнеры). На момент публикации было собрано около 16 тысяч рублей из необходимых 295 тысяч. Проект предусматривает разные вознаграждения в зависимости от перечисленной суммы: интервью и фото с вами в соцсетях «Эко-Z», онлайн-занятие на экологическую тематику, футболки и шоперы, а также персональная консультация и персональный квест «Чистые игры».
Темпы сбора организаторы оценивают положительно. На «Планета.ру» есть возможность продлить проект еще на три месяца, если сбор не удалось закончить в изначально установленный срок (сейчас осталось около 80 дней). «Если за это время [три дополнительных месяца] проект совсем не выстрелит, мы планируем часть наших волонтерских акций переводить в платный формат: условно, как у марафонов в инстаграме, участие в которых стоит 300 рублей. Также мы продолжаем развивать такое направление, как выступление спикеров-экологистов и оказываем консультации бизнесу по экологизации», — рассказала «Зеленоград.ру» руководитель проекта «Эко-Z» Конкордия Дружинина.
По словам Конкордии, за акции 15, 22 и 29 ноября они передали на переработку в кооператив «Бережливость» 184 кг макулатуры, 41 кг металла и 29 кг стекла — всего примерно на 700 рублей. При этом ежемесячная аренда гаража обходится им 5700 рублей. «Здесь есть финансовая составляющая, и ее цель — выйти „в ноль“, чтобы пункт приема функционировал, а при наличии свободных средств мы могли приобрести оборудование, переехать в более вместительное помещение и взять в штат на постоянную работу специалистов, чтобы пункт работал постоянно, а не один раз в неделю», — объяснила она.
Мнение, что некоммерческие организации все делают бесплатно или что у них есть бесплатно все необходимые условия и инструменты, она называет стереотипом. По ее словам, разница между некоммерческой и коммерческой организацией только в том, что прибыль первых не может идти учредителям — она идет только на развитие проекта.
Причиной открытия пункта приема вторсырья на 2-м Западном проезде стал существующий запрос от жителей. «Когда мы проводили в Зеленограде районные и окружные акции („Экодворы“, „Чистые Игры“ и „Чистые Игры по-домашнему“), люди благодарили за такую возможность, в том числе за консультации, и спрашивали, есть ли у нас такие пункты приема, как в Москве („Сборка“, „Собиратор“)», — рассказала Конкордия.
Сейчас жители Зеленограда могут отвозить вторсырье за 70 км в «Собиратор», в пункт приема в «МЕГА Химки», к активистам в Менделеево, пользоваться желтыми и зелеными «колокольчикам» и синими контейнерами регионального оператора. Этот выбор расширил проект «Эко-Z». Они не воспринимают себя конкурентами с синимм баками во дворах. По словам Конкордии, регоператор «МСК-НТ» всегда помогает им во время «Чистых Игр», они знают про инициативу волонтеров и «воспринимают ее очень положительно».
«К тому же, если бы все агитировали сдавать вторсырье кому-то одному, это бы вызывало много вопросов. А так у человека есть выбор, куда отвезти вторсырье, каждый сам решает, какое место ему больше нравится. У нас нет конкуренции, мы все являемся неотъемлемым звеном экопросвещения и популяризации РСО и движемся к одной цели — к цели развить инфраструктуру переработки и обучить людей правилам и задачам сортировки», — заметила она.
По мнению руководителя «Эко-Z», есть несколько причин, почему люди поддерживают их и приходят на акции: здесь можно сдать больше видов вторсырья за счет редких фракций (тетрапак, CD-диски, кофейные стаканчики), а еще сюда приходят за атмосферой и общением с единомышленниками, чтобы ощутить сопричастность и задать вопросы. Изначально «Эко-Z» планировали стать узконаправленным проектом с упором на кофейные стаканчики, но проведенный опрос показал, что людям было бы удобнее сдавать все в одном месте, раз они уже едут туда.