На что будут потрачены деньги?

Сейчас пункт приема вторсырья от проекта «Эко-Z» расположен по адресу: 2-й Западный проезд, ГСК «Союз», N 112 (адрес на карте). Здесь волонтеры вместе с вами разберут вторсырье по фракциям и отправят на переработку. Даты ближайших акций — 20 и 27 декабря с 13 до 15:45.

Краудфандинговый проект на «Планета.ру» нужен, чтобы собрать средства для функционирования этого пункта приема в ближайшие полгода-год (оплачивать аренду гаража, заказ машины для отправки вторсырья, плюс расходные материалы: ящики, мешки, контейнеры). На момент публикации было собрано около 16 тысяч рублей из необходимых 295 тысяч. Проект предусматривает разные вознаграждения в зависимости от перечисленной суммы: интервью и фото с вами в соцсетях «Эко-Z», онлайн-занятие на экологическую тематику, футболки и шоперы, а также персональная консультация и персональный квест «Чистые игры».

Темпы сбора организаторы оценивают положительно. На «Планета.ру» есть возможность продлить проект еще на три месяца, если сбор не удалось закончить в изначально установленный срок (сейчас осталось около 80 дней). «Если за это время [три дополнительных месяца] проект совсем не выстрелит, мы планируем часть наших волонтерских акций переводить в платный формат: условно, как у марафонов в инстаграме, участие в которых стоит 300 рублей. Также мы продолжаем развивать такое направление, как выступление спикеров-экологистов и оказываем консультации бизнесу по экологизации», — рассказала «Зеленоград.ру» руководитель проекта «Эко-Z» Конкордия Дружинина.