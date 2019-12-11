«Когда идёт мусор из синих баков и сеток, его легко и удобно сортировать, выборка достигает 95%, — поясняет Орлов, пока мы следим, как рабочие разбирают проезжающий мимо мусор. — У смешанного мусора, который тоже поступает на сортировку, выборка вторичных отходов — лишь 5-12%. Но если бы мы сортировали только вторичный мусор, линия бы простаивала. А так мы собираем дополнительное количество вторичных отходов из смешанного мусора. Бывает, что и в синих баках много лишнего. Видите, вон пакет со смешанным мусором, кто-то и его туда кинул».

Процесс тормозят завязанные пакеты с мусором — их приходится вскрывать, чтобы разобрать. Чем больше мусора и чем больше в нём «пищёвки», тем медленнее движется лента — скорость переключают, чтобы успевать работать. До конца доползает немногочисленное нечто, явно не вторсырьё, попавшее в синие сетки не по адресу. И почему-то металлические банки — оказывается, дальше стоит магнитный сепаратор, который их отлавливает в отдельную кучку.

Глядя на бесконечный конвейер с богатым ассортиментом отходов, делаешь невольные открытия: оказывается, твой мусор не исчезает — с глаз долой, в мусорный бак, как привык считать каждый обыватель. Его кто-то рассматривает и разбирает после того, как он исчез в мусоропроводе или под крышкой бака. И оказывается, этим занимаются люди, а не автоматы.

В смене — по 20 человек, они выходят на 15 дней, и затем 15 дней отдыхают, заезжают вахтами. Перерывы в работе каждый час, восьми рабочих часов обычно хватает, чтобы «переварить» дневной объём городского мусора. Часов в 19-20 всё заканчивается. «Ночью мы мусор не вывозим, поскольку мусорные машины шумные — нужно соблюдать тишину» , — говорит Шестаков.