Вместе с синими баками для вторсырья появились и скептики, уверенные, что мусор из всех баков просто сваливают в одну кучу и вывозят на свалки. Куда везут мусор из наших дворов на самом деле, кто и как его разбирает, где потом перерабатывают и почему не надо завязывать пакеты со вторсырьём — обо всём этом в большом репортаже корреспондента «Зеленоград.ру» Анастасии Фет.
«Покататься на мусоровозе? Да это же мечта моего детства!» — отреагировал муж на мои планы: своими глазами увидеть маршрут, по которому мусор из синих сеток для вторсырья увозят на переработку, и что с ним происходит дальше. «Это не самое приятное место, — предупредили в пресс-службе МСК-НТ, компании-оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Зеленограде. — Мусор, запах, сами понимаете». И в мусоровоз не посадили, однако провезли вслед за ним на машине.
Все мусоровозы, курсирующие по Зеленограду, — ранее зелёного цвета, а теперь синие и серые, — входят в подразделение «Экогринсити», генерального подрядчика МСК-НТ. Они выезжают в город, по маршрутному листу забирают содержимое баков у жилых домов, затем возвращаются на сортировочный комплекс, взвешиваются на въезде для отчётности и выгружают мусор под крышу большого ангара.
Сам сортировочный комплекс МСК-НТ расположен в Восточной промзоне, неподалёку от городского кладбища, и действует уже больше пяти лет. Когда в городе поставили первые синие сетки для вторсырья — отходы из них сразу начали вывозить сюда.
Здесь выгружают не только вторсырье, но вообще весь зеленоградский мусор: «Мы забираем мусор из всех городских баков в жилом секторе, из баков школ и детских садов, а также твёрдые коммунальные отходы горбольницы и части поликлиник. Вывозим и мусор городской администрации» , — рассказывает руководитель «Экогринсити» Андрей Шестаков.
Мусоровозы заезжают в ангар и вываливают мусор: отдельно вторсырьё, отдельно смешанные отходы из обычных баков, отдельно — крупный из контейнеров. Руководят процессом местные рабочие в масках-респираторах. Запах не то чтобы непереносимый, но чувствуется, хотя на холоде не очень сильно.
«У нас тут стоят даже дозиметры радиации, на входе и на весовой, — отмечает Шестаков. — Это высокочуствительные датчики, помогающие определить наличие в грузе радиационно зараженных предметов. Такие устанавливают на всех объектах обработки ТКО. К счастью у нас не было случаев обнаружения радиации. Так что в Зеленограде с этим проблем нет».
Извлекают что-то пригодное для дальнейшей переработки — бумагу и картон, пластик, стекло — по возможности из всех куч, но из смешанных отходов выход вторсырья всего несколько процентов. Максимально эффективно разобрать удаётся, конечно, предварительно отсортированный жителями мусор, поступающий из синих сеток и баков. Почти весь крупногабаритный мусор, фактически, просто перегружают и на синих фурах отправляют на мусорный полигон, там его при помощи дробилок размалывают в мелкую фракцию.
«На сортировочной линии сейчас только отходы из синих баков — мы хотели показать, как это выглядит, — поясняет Игорь Орлов, пресс-секретарь МСК-НТ. — Видите, сколько тут пластика? Практически чистые фракции, почти нет пищевого мусора, поэтому отбирать получается быстро. С мусором из обычных контейнеров мы вторсырьё не смешиваем, сгружаем его прямо на ленту».
Конвейер включают, и мусор медленно ползёт наверх, а мы поднимаемся на второй этаж вдоль ленты по лестнице.
На начало года в Зеленограде было около 100 синих сеток для раздельного сбора мусора. Их ставили далеко не на каждой мусорной площадке, не везде для них хватало места — согласовывать площадки приходилось с «Жилищниками». Но с конца лета к синим сеткам добавились синие баки для вторсырья — политика мэрии Москвы направлена на увеличение числа площадок для раздельного сбора мусора, поэтому все баки промаркировали двумя цветами: серым — для смешанных отходов, синим — для вторсырья. Цветные картинки-напоминания о разделении мусора появились на каждой площадке.
До установки синих контейнеров вторсырьё вывозили три-четыре раза в неделю. Теперь мусоровозы синего цвета ежедневно забирают отсортированные отходы из синих баков и синих сеток, а мусоровозы серого цвета — смешанный мусор и пищевые отходы из серых баков. Синие сетчатые контейнеры МСК-НТ не убирает, поскольку многие жители привыкли к ним.
Как только в городе появились синие сетки, появились и сомневающиеся: «Мы не верим, что вторсырьё не сваливают в одну кучу с остальным мусором!» — один из самых традиционных отзывов на нововведение. Кто-то видел, что мусор из синих сеток якобы вывозят обычные мусоровозы, кто-то заподозрил, что его ссыпают в машины вместе со смешанным мусором.
«Мы серьёзно относимся к контролю сбора вторсырья, — отвечает на это Орлов. — Если кто-то пришлёт нам фото или видео погрузки в один мусоровоз смешанных отходов и полезного вторсырья из синих сеток и баков, то водителя скорее всего лишат премии, а возможно, даже уволят. И все сотрудники об этом знают. Да и работники на линии сортировки не обрадуются такому. Так что присылайте фотографии! Нам встречались активисты, которые высказывают такое недоверие, но фотофактов мы еще ни разу не получали. А теперь, когда полезное вторсырьё собирает синий мусоровоз, а смешанные отходы — серый, думаю, никто никаких подозрений испытывать не будет».
«В идеале наш сортировочный комплекс должен получать максимально чистое полезное вторсырьё, так как сортировка происходит прямо на линии, которая движется как конвейер. Зачем нам самим создавать себе проблемы и смешивать с общим мусором тот мусор, который уже сами жители отсортировали? — удивляется Шестаков. — Нам самим нужно привезти чистую „вторичку“, это проще — её сразу сортируют по фракциями, раскладывают по мешкам и тюкам, прессуют и упаковывают. Наши работники получают зарплаты на основании процента по выборке мусора и количества отсортированных отходов, проданного переработчикам».
Конечно, бывали случаи, когда мусоровозы ломались, и их подменяли — тогда люди могли увидеть, как обычный мусоровоз ссыпает мусор из синих сеток. Но никогда мусоровоз не забирает мусор одновременно и из синей сетки, и из общих баков, утверждают представители МСК-НТ в один голос. Такие ошибки могли возникать в первые недели внедрения систем раздельного сбора отходов, когда водители еще только начинали практиковаться в этом деле. Сейчас всё чётко отслеживают. Каждая машина получает путёвку с определённым количеством заявок, сеток или баков, собственный маршрутный лист, и водителю нет никакого смысла забирать не свои 100 сеток, а какие-то лишние баки.
Актуальной остаётся другая проблема — в синие сетки и баки по-прежнему попадают помимо вторсырья и общие отходы. Причем эта беда зачастую связана не только с жителями, но и с дворниками: случается, что некоторые из них вынимают мусор из мусоросборников в подъездах и, чтобы упростить себе работу, сваливают его в синие баки. Но глобальными эти нарушения в МСК-НТ не считают, с ними можно бороться.
«С момента запуска раздельного сбора мусора в городе ситуация изменилась, — делится Шестаков. — „Жилищник“ старается следить за качеством отбора отходов. На еженедельном штабе в префектуре обсуждаются и эти проблемы. Если они возникают, и жители сообщают о нарушениях в конкретных районах, то проблема решается. У московских властей всё так устроено: если возникает проблема, её должны решить, префектура реагирует, и если кто-то из дворников нарушает правила, следует взыскание».
Конвейер с мусором поднимает его на второй этаж конструкции внутри ангара — там вдоль ленты стоят с десяток людей. Их руками мусор окончательно разделяется на фракции: пластик разных видов, пакеты, стекло, железные банки, бумага и т. д. Один человек — одна фракция — один стек для сброса «своего» вида отходов в накопители, коробки или мешки, которые стоят внизу.
«Когда идёт мусор из синих баков и сеток, его легко и удобно сортировать, выборка достигает 95%, — поясняет Орлов, пока мы следим, как рабочие разбирают проезжающий мимо мусор. — У смешанного мусора, который тоже поступает на сортировку, выборка вторичных отходов — лишь 5-12%. Но если бы мы сортировали только вторичный мусор, линия бы простаивала. А так мы собираем дополнительное количество вторичных отходов из смешанного мусора. Бывает, что и в синих баках много лишнего. Видите, вон пакет со смешанным мусором, кто-то и его туда кинул».
Процесс тормозят завязанные пакеты с мусором — их приходится вскрывать, чтобы разобрать. Чем больше мусора и чем больше в нём «пищёвки», тем медленнее движется лента — скорость переключают, чтобы успевать работать. До конца доползает немногочисленное нечто, явно не вторсырьё, попавшее в синие сетки не по адресу. И почему-то металлические банки — оказывается, дальше стоит магнитный сепаратор, который их отлавливает в отдельную кучку.
Глядя на бесконечный конвейер с богатым ассортиментом отходов, делаешь невольные открытия: оказывается, твой мусор не исчезает — с глаз долой, в мусорный бак, как привык считать каждый обыватель. Его кто-то рассматривает и разбирает после того, как он исчез в мусоропроводе или под крышкой бака. И оказывается, этим занимаются люди, а не автоматы.
В смене — по 20 человек, они выходят на 15 дней, и затем 15 дней отдыхают, заезжают вахтами. Перерывы в работе каждый час, восьми рабочих часов обычно хватает, чтобы «переварить» дневной объём городского мусора. Часов в 19-20 всё заканчивается. «Ночью мы мусор не вывозим, поскольку мусорные машины шумные — нужно соблюдать тишину» , — говорит Шестаков.
Другую часть ангара занимает склад отсортированного мусора, спрессованного, упакованного и готового к транспортировке. Это пластиковые ПЭТ-бутылки, флакончики от шампуней, стаканчики из-под йогуртов, бутылки из-под молока, кефира, подсолнечного масла, канистры из-под бытовой химии, пакеты, пластиковые коробки, алюминиевые банки, стеклотара, бумага и картон. Пластик принимают практически всех видов: PET, PETE, HDPE, LDPE, PP, PS. Исключение — PVC или по нашему ПВХ (пластиковые трубы и изделия из пластика с маркировкой PVC или цифрой «3» внутри знака рециклинга).
За каждой из фракций приезжает свой заказчик и забирает на перерабатывающее предприятие. Бумага и картон едут к переработчику в Москву, стекло — тоже, ПЭТ и пластик — в Павловский Посад, другие виды пластика и пленка — в разные районы Московской области, алюминиевые и жестяные банки — в Санкт-Петербург. Древесные отходы, которые отбирают из крупногабаритных контейнеров (например, старую мебель), перерабатываются на одном зеленоградском предприятии. А вот тетропаки пока не отбирают и не перерабатывают, в них содержится сразу несколько фракций, — и бумага, и металл, и пластик. Это непростая переработка, и покупателя на них пока не нашлось. Так что тетрапаки отправляются в смешанные отходы. «Вот появится хороший рынок сбыта, тогда будем отсортировывать и их» , — обнадёживает Орлов.
Теоретически жители и сами могли бы сортировать мусор на готовые фракции. За рубежом в некоторых странах так и происходит — например, в Германии мусор жители раскладывают по шести пакетам, а крупный мусор, старую мебель, электротехнику и многое другое принимают специальные сборные пункты (там же могут раздавать нуждающимся вещи, бывшие в употреблении). В России это завтрашний день, считает Орлов — а на сегодня хорошо уже и то, что многие готовы относить все утилизируемые отходы в один бак.
«Не хотелось бы, чтобы повышенные требования стали препятствием для тех, кто только собирается начать разделять отходы, — аргументирует Игорь Орлов свою точку зрения. — Возможно, многие так и не начнут сортировать отходы, если от них сразу потребовать изучать цифры на пластике, специально отмывать стаканчики из-под йогуртов, отдирать этикетки от стеклянных бутылок. Конечно, нельзя выкидывать в синий бак для вторсырья бутылки с недопитым лимонадом, йогуртом, кефиром. Они испачкают чистые фракции, снизят качество сортировки. Но если внутри стаканчика остался йогут лишь на стеночках — ничего страшного. На качество сортировки это не повлияет».
На этот принцип работают и всё более изощрённые технологии сортировки. Например, сегодня переработчикам совсем не нужно, чтобы с пластиковых бутылок откручивали крышечки. Да, это другой вид пластика — именно поэтому его удаётся отделить, когда все бутылки уже порезаны в крошку: её промывают в специальной системе, один пластик тонет, а другой всплывает. На современных предприятиях по переработке пластика всё это делают автоматы. А собирать крышечки самостоятельно можно и важно только тем, кто желает поучаствовать в акции «Добрая крышечка».
Пока такие компании, как МСК-НТ, только начинают собирать фракции раздельно, проводят эксперименты с датчиками наполнения контейнеров. А повсеместный раздельный сбор четырёх фракций, для которых сейчас используются синие баки, лишь маячит на горизонте.
Чтобы помочь редакции «Зеленоград.ру» делать интересные материалы, оформите подписку. Спасибо!
Спасибо