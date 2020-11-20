Руководитель проекта «Эко-Z» Конкордия Дружинина рассказала «Зеленоград.ру», что акции продолжатся и в декабре. Перед началом каждого месяца волонтеры будут публиковать новое расписание работы пункта, исходя из активности жителей.

Первая такая акция по сбору вторсырья прошла 15 ноября. В этот день к волонтерам пришли около 40 человек. За четыре часа акции набралось восемь мешков пластика, по четыре мешка стекла и макулатуры, два мешка тетрапаков, мешок металла, и полмешка картонных стаканчиков. Также зеленоградцы принесли фломастеры, ручки, CD-диски, трубочки, пластмассовые крышки и кофейные капсулы. Было собрано два мешка «запрещенки» (то, что волонтеры не принимают, но участники приносили).

По словам организаторов, во время акции жители предлагали им помочь с обустройством гаража и вывозом «запрещенки». 15 ноября участники помогли проекту донатами на 1150 рублей.