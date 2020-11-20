Пункт сбора вторсырья открыли волонтеры во 2-м Западном проезде. Здесь принимают мусор, который нельзя выкидывать в синий бак во дворе 20.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Участники экологического проекта «Эко-Z» открыли пункт приема вторсырья в гаражном кооперативе на 2-м Западном проезде. Пока работать он будет по четыре часа один день в неделю. Рассказываем, что можно сюда принести, как проект получил президентский грант и зачем волонтеры хотят открыть в Зеленограде экоцентр.

Где и как сдать вторсырье

Ближайшие даты работы пункта — 22 и 29 ноября. Приезжайте по адресу: 2-й Западный проезд, ГСК «Союз», N 112 (адрес на карте). Вместе с вами волонтеры разберут вторсырье по фракциям и отправят на переработку. Вторсырье принимают с 12:00 до 16:00.

Что можно принести:

  • Бумага (картон и картонная упаковка, белая бумага, журналы, газеты, книги, бумажные подложки для яиц, чистые картонные и бумажные подстаканники, бумажные стаканчики, картонные ламинированные стаканчики без остатков пищи и жидкостей)
  • Пластик (бутылки из-под масла, белые из-под молочных продуктов, из-под воды, упаковки от косметики и чистящих средств, канистры, разноцветные пакеты, прозрачная и цветная упаковочная плёнка, контейнеры для еды, одноразовые стаканы)
  • Металл (консервные банки, алюминиевые банки, незагрязненная алюминиевая фольга, металлические крышки)
  • Стекло (бутылки и банки любой формы, объёма и цвета, стеклянная посуда и крышки)
  • Упаковка с маркировкой «Tetra Pak» от молока, соков и других напитков
  • Кофейные капсулы Nespresso

Правила приема вторсырья:

  • принимают только чистые и сухие вещи
  • обязательно быть в масках и перчатках
  • не парковаться на территории гаражного кооператива
  • приходить на сдачу по одному, максимум по два человека

Стекло без этикеток, металл и макулатура будут передаваться в кооператив «Бережливость», фломастеры и зубные щетки — в экоцентры Москвы «Сборка» или «Собиратор». Остальное собранное вторсырье будет вывозить московская компания «Сфера Экологии» для отправки на переработку.

Руководитель проекта «Эко-Z» Конкордия Дружинина рассказала «Зеленоград.ру», что акции продолжатся и в декабре. Перед началом каждого месяца волонтеры будут публиковать новое расписание работы пункта, исходя из активности жителей.

Первая такая акция по сбору вторсырья прошла 15 ноября. В этот день к волонтерам пришли около 40 человек. За четыре часа акции набралось восемь мешков пластика, по четыре мешка стекла и макулатуры, два мешка тетрапаков, мешок металла, и полмешка картонных стаканчиков. Также зеленоградцы принесли фломастеры, ручки, CD-диски, трубочки, пластмассовые крышки и кофейные капсулы. Было собрано два мешка «запрещенки» (то, что волонтеры не принимают, но участники приносили).

По словам организаторов, во время акции жители предлагали им помочь с обустройством гаража и вывозом «запрещенки». 15 ноября участники помогли проекту донатами на 1150 рублей.

Поддержать интерес жителей

Баки для раздельного сбора мусора (РСО) появились в Зеленограде в прошлом году и теперь стоят практически во всех дворах. Контейнеры с синей наклейкой предназначены для вторсырья — отходов, которые перерабатывают: пластика, бумаги/картона, стекла, металла. Контейнеры с серой наклейкой — для смешанных отходов, то есть всего остального.

«Когда мы открывали пункт приема, мы руководствовались интересом жителей к этой теме. Пункт приема создан как дополнительный инструмент, чтобы поддержать желание жителей разбираться в типах вторсырья и сдавать его. Нам с точки зрения пункта приема в таком формате легче объяснить, почему вторсырье должно быть чистым и сухим. Это синергия и дополнение существующей программы внедрения РСО», — прокомментировала открытие пункта приема Конкордия Дружинина.

В феврале «Эко-Z» заключил договор о взаимодействии с кооперативом «Бережливость», который расположен рядом. Этот договор предусматривает, что волонтеры «Эко-Z» могут проводить свои акции рядом с кооперативом. Также близкое расположение позволит популяризировать кооператив: люди, приезжающие в «Эко-Z», будут знать, что в «Бережливость» можно приехать в любой день недели и так же сдать некоторые виды вторсырья (металл, макулатура, стекло).

20 ноября волонтеры запускают краудфандинговый проект на платформе «Планета.ру». Он нужен, чтобы собрать средства для функционирования пункта приема в ближайшие полгода-год (оплачивать аренду гаража, заказ машины для отправки вторсырья, плюс расходные материалы: ящики, мешки, контейнеры).

Экоцентр в Зеленограде

Проект «Эко-Z» появился в 2016 году, он вырос из цикла экоуроков в городских учебных заведениях. Его инициатором и организатором стала Конкордия Дружинина, будучи членом молодёжной палаты. Постепенно в проект вовлекались и другие представители молодежных палат Зеленограда. В начале 2020 года проект «Экологический центр Эко-Зеленоград» получил президентский грант в 450 тысяч рублей.

Цель создания экоцентра — проведение экопросветительских мероприятий и консультаций. Здесь планируется проводить лекции и курсы о раздельном сборе вторичного сырья, мастер-классы для детей, открыть интерактивный лекторий и организованный светлый и просторный пункт приема вторсырья. По задумке волонтеров, площадка будет использоваться для презентаций достижений бизнеса, а также достижений технологий по переработке, как зеленоградских, так и московских. Напрямую будет осуществляться коммуникация с «Жилищником» и региональным оператором «МСК-НТ» по вопросам обращения с отходами, использования и оснащения площадок под мусор.

Сейчас волонтеры подготовили проект письма в префектуру (на акциях по приему вторсырья можно оставить свою подпись под ним). Цель обращения — просьба выделить им помещение в городе под размещение экоцентра. «Мы пишем письмо, чтобы узнать, какие варианты возможны и какие условия, какие есть федеральные или городские программы, в которых мы можем принять участие для получения помещения. Если есть программы, которые позволяют нам получить помещение и ничего не платить, это здорово. Если платить только за коммунальные услуги — нам тоже подойдет», — объяснила Дружинина.

На данный момент собрано 25 подписей в поддержку этой инициативы, минимальная цель — 100 голосов. Президентский грант на оплату аренды не потратить, так как она не закладывалась в заявку. При помощи этих средств волонтеры с апреля по октябрь 2020 года провели ряд мероприятий для зеленоградцев — «Чистые игры по-домашнему», где участники получили консультации и сдали почти тонну вторсырья. Летом прошли «Чистые игры», в рамках которых участники очищали городские зоны отдыха от отходов. Еще волонтеры проводили фримаркеты, прямые эфиры на темы трендов по экологизации бизнеса, альтернативных источников энергии, организации раздельного сбора для мам с детьми.

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Метки:
экология, раздельный сбор
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