МСК-НТ принимает на сортировку пластик, маркированный следующими цифрами или буквенными обозначениями:

1 — PET (ПЭТФ), полиэтилентерефталат (лавсан)

2 — PETE(HDPE), ПЭВП (ПНЭД,ПНД), полиэтилен высокой плотности (низкого давления)

4 — PELD (LDPE), ПЭНП (ПВД, ПЭВД) полиэтилен низкой плотности (высокого давления)

5 — PP, ПП, полипропилен

6 — PS, ПС, полистирол

Это пластиковые ПЭТ-бутылки, стаканчики и бутылочки из-под напитков, подсолнечного масла, пластиковые контейнеры, флаконы из-под косметики и бытовой химии, обычные пакеты, которые продают в магазинах, одноразовая посуда, пленка и прочая тара и упаковка. Весь такой пластик можно выкидывать в бак для вторсырья (баки с синей наклейкой и надписью «вторсырьё»)

МСК-НТ не принимает на сортировку отходы из ПВХ (PVC) — поливинилхлорида, он маркируется цифрой 3. Это упаковки от таблеток и не только, изоляционные кабели, пластиковые сантехнические трубы, пластиковые оконные рамы, панели, виниловые пластинки, детские игрушки, одноразовые перчатки и еще много чего — ПВХ широко применяется в быту. Этот полимер можно переработать, но, во-первых, многие из ПВХ-добавок токсичны. А во-вторых, на переработку его мало где берут. И ещё вопрос, действительно ли переработают или просто отвезут на свалку. Пластик с маркировкой 3 надо выбрасывать в бак для смешанных отходов (баки с серой наклейкой и надписью «смешанные отходы»).

Надо ли снимать крышечки с пластиковых бутылок? Раньше было желательно, потому что бутылки и крышки сделаны из разных видов пластика. Теперь не обязательно. При переработке пластик измельчают на шредерном оборудовании, которое разрезает тару на мелкие «хлопья». Затем помещают в воду: бутылка тонет, а крышечка всплывает. Загрязнения вымываются, крышка сама отделяется.