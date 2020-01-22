После появления во дворах контейнеров для раздельного сбора мусора, многие занялись сортировкой и обнаружили, как часто домашний мусор не укладываются в квартет «пластик, бумага, металл, стекло» и как много вещей сделаны сразу из нескольких материалов. Да и видов самих пластмасс и металлов — множество. Вместе компанией «МСК-НТ», которая вывозит и сортирует зеленоградский мусор, выяснили, что можно перерабатывать, а что нет, и какой мусор в какой контейнер выкидывать. Оказалось, что есть много нюансов.
На пластиковой таре и бутылках стоит маркировка — так называемые коды переработки. Это треугольник с цифрой и буквы, обозначающие тип материала.
МСК-НТ принимает на сортировку пластик, маркированный следующими цифрами или буквенными обозначениями:
- 1 — PET (ПЭТФ), полиэтилентерефталат (лавсан)
- 2 — PETE(HDPE), ПЭВП (ПНЭД,ПНД), полиэтилен высокой плотности (низкого давления)
- 4 — PELD (LDPE), ПЭНП (ПВД, ПЭВД) полиэтилен низкой плотности (высокого давления)
- 5 — PP, ПП, полипропилен
- 6 — PS, ПС, полистирол
Это пластиковые ПЭТ-бутылки, стаканчики и бутылочки из-под напитков, подсолнечного масла, пластиковые контейнеры, флаконы из-под косметики и бытовой химии, обычные пакеты, которые продают в магазинах, одноразовая посуда, пленка и прочая тара и упаковка. Весь такой пластик можно выкидывать в бак для вторсырья (баки с синей наклейкой и надписью «вторсырьё»)
МСК-НТ не принимает на сортировку отходы из ПВХ (PVC) — поливинилхлорида, он маркируется цифрой 3. Это упаковки от таблеток и не только, изоляционные кабели, пластиковые сантехнические трубы, пластиковые оконные рамы, панели, виниловые пластинки, детские игрушки, одноразовые перчатки и еще много чего — ПВХ широко применяется в быту. Этот полимер можно переработать, но, во-первых, многие из ПВХ-добавок токсичны. А во-вторых, на переработку его мало где берут. И ещё вопрос, действительно ли переработают или просто отвезут на свалку. Пластик с маркировкой 3 надо выбрасывать в бак для смешанных отходов (баки с серой наклейкой и надписью «смешанные отходы»).
Надо ли снимать крышечки с пластиковых бутылок? Раньше было желательно, потому что бутылки и крышки сделаны из разных видов пластика. Теперь не обязательно. При переработке пластик измельчают на шредерном оборудовании, которое разрезает тару на мелкие «хлопья». Затем помещают в воду: бутылка тонет, а крышечка всплывает. Загрязнения вымываются, крышка сама отделяется.
Цифровая маркировка для различной бумаги и картона от 20 до 23, для металлов 40 и 41, для стекла 70-79, но можете не обращать на неё внимания — почти всё это перерабатывается. Под металлом понимаются алюминиевые и консервные банки, металлические крышки, использованные баллончики из-под аэрозолей. И выбрасывать всё это надо в бак «вторсырьё».
Надо ли снимать бумажные этикетки? Это мелочь, этикетки отделяются при переработке. Так что можно выбрасывать в синий бак.
Фольгу пеработают? Фольгу на переработку не возьмут, её не надо выбрасывать во вторсырьё.
Бумага + пластик/алюминий (фольга). Такая комбинация (маркировка 81-84) не принимается на переработку. Сюда относятся, например, упаковка «тетрапак» (коробки для молочных продуктов или сока) или упаковка от чипсов Pringles. На вид они картонные, а на самом деле состоят одновременно из бумаги, пластика и металла. Отделить их друг от друга можно, но технически сложно. Компании не выгодно принимать для переработки такой мусор, потому что нет рынка сбыта — практически некому отдать эту упаковку на переработку. И пока она отправляется в смешанные отходы.
Тюбики из-под клея или пузырьки от лака для ногтей. Их тоже не надо выбрасывать во вторсырьё . Отмыть их полностью нельзя, да и никто не будет с этим возиться. То же касается любой упаковки, если она еще заполнена жидкостью или каким-то веществом (например, наполовину выпитая бутылочка йогурта). Остатки вещества сначала испачкают чистый материал, а потом во время переработки могут вывести оборудование из строя. Но если молока, сока, пива, йогурта осталось чуть-чуть, то ничего страшного — можно выкинуть в синий бак. При сортировке помоют.
Что делать с другими комбинациями материалов в мусоре. Например, стекло+пластик, пластик+бумага, картон+жесть — таких предметов и упаковок довольно много. Посмотрите, например, на маркировку обычной пачки чая. Их две: 21 (PAP) — бумага и 5 (PP) — полипропилен. То есть, пачка состоит из бумаги и плёнки сверху. Прежде чем выбросить пачку в бак для вторсырья, лучше снять плёнку — это облегчит сортировку и переработку. Этот же принцип действует в обращении со всеми другими комбинированными или композитными вещами.
Если можно отделить один материал от другого — например, оторвать пластиковое окошко от картонной коробки, — тогда можно смело выбрасывать во вторсырьё. Или, например, разобрать пустую сигаретную пачку на картон, фольгу и пленку — это минутное дело. А если отделить материалы невозможно, то выкидывайте в бак со смешанными отходами.