Куда выбрасывать упаковку с остатками еды и напитков и нужно ли её мыть? 09.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Москва с 2020 года переходит на раздельный сбор мусора. Отдельные контейнеры для вторсырья — отходов, которые можно переработать, появились во дворах, на улицах, возле школ. В них нужно выкидывать, например, пластиковую бутылку, бумажный стаканчик, картонный пакет. А что делать, если в них осталось чуть-чуть сока, йогурта или еды? Спросили у тех, кто перерабатывает мусор, как нужно.

Баки для вторсырья с синей наклейкой предназначены для бутылок и стаканчиков от воды, газировки, сока, бытовой химии, фасовочных пакетов, пищевых контейнеров, стекла, бумаги, а также металла (жестяные и алюминиевые банки, пустые баллончики). Этот мусор вывозят мусоровозом с синей наклейкой «вторсырьё» на сортировочный пункт, там сортируют по видам отходов и отправляют на переработку. Серая наклейка — на баке для смешанного мусора. Это пищевые отходы, грязные ёмкости, предметы личной гигиены, органика. Это не перерабатывается.

В идеале надо выкидывать и выливать остатки еды и напитков, а саму тару мыть. Иначе эти остатки испачкают полезные — годные для переработки — отходы, например бумагу, рассказали «Зеленоград.ру» в компании «МСК-НТ» (занимается вывозом и сортировкой мусора в Зеленограде). Если бутылка даже на треть заполнена жидкостью, для сортировки это плохо. Лучше выбросить её в серый бак. Но если остатков совсем немного — чуть по краям — можно смело выкинуть такую тару в синий бак. Небольшие загрязнения смоют уже на этапе переработки отходов.

Есть вопросы о том, что делать с разными видами мусора? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

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