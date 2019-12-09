Баки для вторсырья с синей наклейкой предназначены для бутылок и стаканчиков от воды, газировки, сока, бытовой химии, фасовочных пакетов, пищевых контейнеров, стекла, бумаги, а также металла (жестяные и алюминиевые банки, пустые баллончики). Этот мусор вывозят мусоровозом с синей наклейкой «вторсырьё» на сортировочный пункт, там сортируют по видам отходов и отправляют на переработку. Серая наклейка — на баке для смешанного мусора. Это пищевые отходы, грязные ёмкости, предметы личной гигиены, органика. Это не перерабатывается.

В идеале надо выкидывать и выливать остатки еды и напитков, а саму тару мыть. Иначе эти остатки испачкают полезные — годные для переработки — отходы, например бумагу, рассказали «Зеленоград.ру» в компании «МСК-НТ» (занимается вывозом и сортировкой мусора в Зеленограде). Если бутылка даже на треть заполнена жидкостью, для сортировки это плохо. Лучше выбросить её в серый бак. Но если остатков совсем немного — чуть по краям — можно смело выкинуть такую тару в синий бак. Небольшие загрязнения смоют уже на этапе переработки отходов.