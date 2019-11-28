Куда жители Зеленограда могут сдать старые шины 28.11.2019 ZELENOGRAD.RU

В Московской области стартовала акция «Шина-2019»: до 15 декабря по всему региону будут работать площадки приема утильных автопокрышек на переработку. Это поможет уменьшить экологический вред от несанкционированных свалок шин — разложение резины загрязняет почву тяжелыми металлами. «Зеленоград.ру» рассказывает, куда и на каких условиях можно сдать старые покрышки.

Зачем сдавать

Утильные шины — это отходы IV класса опасности, которые нельзя захоранивать на полигонах — только отправлять на специальные предприятия для переработки. На специальных заводах резину отделяют от металлической проволоки и дробят, а полученную крошку используют в покрытиях для спортивных и детских площадок, кровельных материалов, капельных систем полива и новых шин.

В минэкологии полагают, что подобные акции позволят уменьшить экологический вред от стихийных свалок шин: разлагающаяся резина заражает почву тяжелыми металлами. Кроме того, программа приема шин уменьшает расходы бюджета на ликвидацию свалок покрышек. В 2018 году по результатам такой акции в Подмосковье с 64 площадок было собрано почти 8 тысяч тонн старых шин.

Куда сдавать

В пункты приема можно самостоятельно привезти любые покрышки диаметром до двух метров. На большинстве организованных в рамках акции площадках сдать резину можно бесплатно, некоторые шиномонтажи попросят за утилизацию символическую сумму один рубль при условии, что будет заказана еще какая-либо услуга. Для жителей Зеленограда ближайшие организации, где принимают старую резину, следующие:

Дмитровский завод РТИ бесплатно принимает летние и зимние легковые и грузовые шины и покрышки, контейнеры доступны круглосуточно (телефон отдела утилизации: 8(929)65-65-770):

  • Дмитровский район, с/п Габовское, д. Глазово, стр. 3А, АЗС «ЕКА»;
  • Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 106, литера А7;
  • Химки, квартал Клязьма, Набережный проезд, 24, корп. 1;
  • Химки, Лихачёвское шоссе, вл. 13.

Экопрограмма «Шина» (уточнить информацию можно по телефону 8(495)943-10-25):

  • в ГК «Шинсервис» шины можно сдать за 1 рубль при заказе любой услуги. Адрес: Солнечногорский район, гп Андреевка, ул. Алабушевская, стр. 2. Режим работы: понедельник — пятница с 09:00 до 20:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00;
  • на площадке за гостиницей ВНИИФТРИ шины можно сдать бесплатно круглосуточно. Адрес: Солнечногорский район, рп Менделеево, ул. Институтская, д. 21, проезд по грунтовой дороге 200 метров в сторону автотехцентра, по правой стороне дороги;
  • на площадке по адресу Химки, Коммунальный проезд, д. 16, шины можно сдать бесплатно круглосуточно.

Компания «ОрисПром» принимает бесплатно легковые, грузовые, крупногабаритные, ошипованные шины, с дисками, рваные, взорваннные, цельнолитые от спецтехники:

  • Истра, ул. 2-я Первомайская, уч. 3. Время работы с 08:00 до 20:00. Телефоны: 8(926)528-39-02, 8(903)792-22-72.

Компания «ЭкоРезина» сама бесплатно вывезет старые шины для переработки и утилизации при условии, что у вас их накопилось более 50 штук. Заказать вывоз можно по телефону: 8(499)110-20-72.

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