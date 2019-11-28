Зачем сдавать

Утильные шины — это отходы IV класса опасности, которые нельзя захоранивать на полигонах — только отправлять на специальные предприятия для переработки. На специальных заводах резину отделяют от металлической проволоки и дробят, а полученную крошку используют в покрытиях для спортивных и детских площадок, кровельных материалов, капельных систем полива и новых шин.

В минэкологии полагают, что подобные акции позволят уменьшить экологический вред от стихийных свалок шин: разлагающаяся резина заражает почву тяжелыми металлами. Кроме того, программа приема шин уменьшает расходы бюджета на ликвидацию свалок покрышек. В 2018 году по результатам такой акции в Подмосковье с 64 площадок было собрано почти 8 тысяч тонн старых шин.