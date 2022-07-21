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Пикниковые точки нарушают правила пожарной безопасности — так считают зеленоградские активисты и требуют убрать мангалы из лесопарков 21.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Располагать мангалы рядом с хвойными деревьями и под кронами любых других деревьев запрещено правилами пожарной безопасности. Получается, некоторые пикниковые точки в зеленоградских лесах расположены незаконно. Так считает группа зеленоградских активистов, обратившихся в редакцию «Зеленоград.ру». Они требуют убрать все мангалы из лесопарков. Разбираемся, насколько законны их требования.

Действительно, с 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима в РФ. По этим правилам, на землях населенных пунктов мангалы с открытым огнем должны располагаться на расстоянии не менее 50 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и не менее 15 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Также запрещено ставить мангалы под кронами хвойных деревьев. Кроме того, правила пожарной безопасности в лесах запрещают использовать мангалы под кронами любых деревьев.

Для примера посмотрим на популярную пикниковую точку в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами, рядом с большой «солнечной» поляной. Она располагается среди хвойных деревьев. Пятидесяти метров от мангалов до хвойных деревьев там точно нет.

Похожая ситуация на пикниковой точке в лесопарке возле 9-го микрорайона. Мангал стоит рядом с хвойными деревьями. При строгом подходе можно утверждать, что мангалы также располагаются именно под кроной.

Почему расположение мангалов на некоторых пикниковых точках не соответствуют новым правилам, непонятно. Тем более пикниковые точки в этом году обновляли по всему городу. Что с этим делать, тоже непонятно. Редакция «Зеленоград.ру» направила запросы в департамент природопользования и МЧС.

Оборудованные пикниковые точки пользуются большим спросом — в хорошую погоду даже в будни все беседки и мангалы часто заняты. Их перегруженность приводит к тому, что огонь разводят, где придётся, иногда вываливая угли прямо на землю и тоже рядом с хвойными деревьями. Вот для примера фотография выжженной земли на той же «солнечной» поляне.

Причина очевидная — люди хотят устроить себе пикник на свежем воздухе, но места катастрофически не хватает. Почему пикниковые точки оборудуют в основном в лесопарках, непонятно. Кажется, в городе можно найти достаточно мест, где пикники не будут мешать людям и не будет угрожать безопасности в лесу.

Правда, такие места иногда обустраивают так, что пользоваться ими невозможно. Например, в зоне отдыха в 17-м микрорайоне поставили неудобные беседки без столов и сделали гравийные площадки без стационарных мангалов. Нормально этим пользоваться сложно — поэтому люди идут в ближайший лесок.

И, в любом случае, куда бы ни двигали пикниковые точки, всегда будут недовольные: одним будет далеко ходить на пикник, другие не захотят дышать дымом от мангалов. Надо искать баланс интересов разных людей, но это сложно — местные власти с этим справляются плохо, инструментов урегулирования конфликтов, практики общественной дискуссии почти нет. Такие проблемы предпочитают либо не замечать, либо подстраиваться под тех, кто «громче кричит».

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Метки:
пожарная охрана, лес, зоны отдыха, пикниковые точки
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Обсуждение
Александр Эрлих
4 часа назад
Ну вы же понимаете, что эффективного патрулирования ждать не приходится:(
A T
3 часа назад
Почему пикниковые точки располагают в лесопарках, как раз, по-моему, понятно: там очень приятно находиться - и гулять, и бегать, и кататься, и устраивать пикники. Вокруг деревья, воздух, птички, цветочки, а не асфальт с бетоном. Люди и вне этих точек отдыхают с шашлыками. Наверное, большинство предпочтут мангал в лесу, скажем, площадке для барбекю во дворе. И ещё, баланс интересов людей - ок, но, наверное, стоит помнить, что есть ещё "интересы" экосистемы. Если есть риски пожаров из-за неправильной организации, это плоховато.
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