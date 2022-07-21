Действительно, с 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима в РФ. По этим правилам, на землях населенных пунктов мангалы с открытым огнем должны располагаться на расстоянии не менее 50 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и не менее 15 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Также запрещено ставить мангалы под кронами хвойных деревьев. Кроме того, правила пожарной безопасности в лесах запрещают использовать мангалы под кронами любых деревьев.

Для примера посмотрим на популярную пикниковую точку в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами, рядом с большой «солнечной» поляной. Она располагается среди хвойных деревьев. Пятидесяти метров от мангалов до хвойных деревьев там точно нет.