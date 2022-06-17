До конца июня в Зеленограде планируют заменить и отремонтировать несколько детских площадок, расположенных на территории лесопарков, а также обновить пикниковые точки. На некоторых уже стоит всё новое — строители работают оперативно. Рассказываем, где и что делают.
Работы начали месяц назад — мы уже писали о новой площадке на Солнечной поляне в лесу между 1 и 5-м микрорайонами — там поставили детский игровой комплекс в виде космической станции. Раньше эта площадка была полностью деревянной, с резными фигурами. Большую её часть убрали еще в 2020 году по причине аварийного состояния, пообещав сделать новую из «комбинированных материалов»: металла, пластика и дерева. В реальности деревянными остались только опоры — и многие сожалеют, что площадка теперь выглядит чужеродно для лесной поляны.
В конце мая старые игровые комплексы демонтировали и на трёх площадках в 9 микрорайоне — на краю леса у Солнечной аллеи (неподалеку от корпуса 901) и на лесной опушке у корпуса 914. У корпуса 914 идут масштабные работы: там тоже появились новые игровые комплексы (один из них — такой же «космический», как в 1 микрорайоне).
Меняют заодно и пешеходные дрожки из плитки. Как и раньше, дорожки разделят лесную поляну с площадкой на несколько зон.
«В одной из зон установят детский игровой комплекс, стилизованный под „космическую станцию“. В другой — комплекс, центром которого станет башня с горкой, а от нее будут расходиться мостики с препятствиями. Эти зоны рассчитаны на ребят от 6 до 12 лет, а для самых маленьких детей в третьей зоне установят песочницу, качалки и качели. В четвертой создадут площадку для силовых тренировок. Здесь появится многофункциональная рама для занятий воркаутом и тренажеры для различных групп мышц» , — рассказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе департамента капитального ремонта.
- в 1 микрорайоне — у дома 5 на площади Юности
- в 4 микрорайоне — в лесу за школами на Берёзовой аллее
- в 5 микрорайоне — в парке «Ровесник» (уже демонтировали)
- в 6 микрорайоне — в лесу за корпусом 606
- в 8 микрорайоне — в лесу за корпусом 815
- в 11 микрорайоне — у корпуса 1102
- в 12 микрорайоне — у корпуса 1211 (детская и спортивная площадки) и на Дунькином пруду
Все работы планируется завершить до конца июня — во втором квартале, утверждают в департаменте капремонта.
С началом работ на каждой площадке должны устанавливать информационные щиты со всей необходимой информацией. Однако, на деле и щиты, и информация на месте работ, как правило, отсутствуют. Проекты или другую техническую документацию в обоих ведомствах по запросам «Зеленоград.ру» пока не предоставили — какие детские площадки будут ставить, неизвестно.
На некоторых пикниковых точках тоже произошли изменения: там устанавливают бревенчатые домики вместо столов. Каждый домик — это деревянный стол и две лавки под крышей.
Такие домики появились уже на городском пруду — вдоль дорожки от корпуса 451, в одном из самых популярных мест для пикников — и на пикниковых точках в 9 микрорайоне. Обновить планируется также пикниковые точки в лесу 1 и 11-го микрорайонов: у корпусов 137 и 158, у корпусов 1113, 1121 и 1143.
Рядом с домиками стоят новые мангалы и баки для песка и угля, которые жители тут же начали использовать как мусорные.
Что касается мусорных баков или урн — их на пикниковых точках явно недостаточно даже (или особенно) после ремонта. Так, у городского пруда на пять домиков всего две урны, вокруг которых быстро скапливаются пакеты с мусором. В 9 микрорайоне единственная урна с мусорным мешком стоит только на одной из трёх пикниковых точек, и вид у этой урны совсем не новый.
Разбросанный мусор или мусор, оставленный в пакетах, который никто не забирает с собой и не торопятся вывозить коммунальные службы — традиционная «боль» пикниковых точек. С их обновлением проблема не решилась. Что уж говорить о раздельном сборе мусора и эко-контейнерах, хотя именно пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и одноразовая посуда составляют основную массу отходов на пикниках.