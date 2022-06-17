Меняют заодно и пешеходные дрожки из плитки. Как и раньше, дорожки разделят лесную поляну с площадкой на несколько зон.

«В одной из зон установят детский игровой комплекс, стилизованный под „космическую станцию“. В другой — комплекс, центром которого станет башня с горкой, а от нее будут расходиться мостики с препятствиями. Эти зоны рассчитаны на ребят от 6 до 12 лет, а для самых маленьких детей в третьей зоне установят песочницу, качалки и качели. В четвертой создадут площадку для силовых тренировок. Здесь появится многофункциональная рама для занятий воркаутом и тренажеры для различных групп мышц» , — рассказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе департамента капитального ремонта.