Прежнюю полностью деревянную площадку демонтировали в конце 2020 года из-за ее аварийного состояния. На ней были горки, домик и резные фигурки животных. Обещали, что новая площадка будет не полностью деревянной, а из «комбинированных материалов»: металла, пластика и дерева. Об этом в прошлом году сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте природопользования. Однако никакой попытки использовать натуральные материалы и сохранить естественный вид природной территории, похоже, не было сделано. Деревянного в новой площадке — брус для свай и фанерные бортики.

Прежнюю деревянную площадку не покупали, а сделали в местной мастерской, своими силами, «как в старые добрые времена», рассказывал перед установкой руководитель зеленоградской дирекции природных территорий Владимир Рунов. Помимо игровых элементов, на площадке были уникальные деревянные фигурки животных. Такие фигурки в Зеленограде начали делать в 70-е годы, для этого специально наняли бригаду резчиков по дереву.