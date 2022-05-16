Детскую площадку в виде космической станции начали ставить в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами. Раньше здесь была полностью деревянная площадка с резными фигурами 16.05.2022 ZELENOGRAD.RU

В популярном месте для прогулок — на «Солнечной поляне» в лесопарке между 1 и 5 микрорайонами начали ставить новую детскую площадку. Старую — полностью деревянную — демонтировали. Новая площадка — типовой детский комплекс с «космическими» мотивами. В лесопарке он выглядит довольно чужеродно.

Прежнюю полностью деревянную площадку демонтировали в конце 2020 года из-за ее аварийного состояния. На ней были горки, домик и резные фигурки животных. Обещали, что новая площадка будет не полностью деревянной, а из «комбинированных материалов»: металла, пластика и дерева. Об этом в прошлом году сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте природопользования. Однако никакой попытки использовать натуральные материалы и сохранить естественный вид природной территории, похоже, не было сделано. Деревянного в новой площадке — брус для свай и фанерные бортики.

Прежнюю деревянную площадку не покупали, а сделали в местной мастерской, своими силами, «как в старые добрые времена», рассказывал перед установкой руководитель зеленоградской дирекции природных территорий Владимир Рунов. Помимо игровых элементов, на площадке были уникальные деревянные фигурки животных. Такие фигурки в Зеленограде начали делать в 70-е годы, для этого специально наняли бригаду резчиков по дереву.

Что мешало и сейчас пойти по такому пути, непонятно. Тем более, сейчас на рынке достаточно предложений современных детских игровых комплексов из натуральных материалов, которые выглядят в лесу естественно.

Полностью деревянные детские площадки ещё сохранились в Зеленограде, причем они находятся в удовлетворительном состоянии, когда за ними следят. Например, такая площадка есть в парке «Ровесник» в 5-м микрорайоне.

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Метки:
микрорайон 1, микрорайон 5, детские площадки
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