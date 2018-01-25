«Проектировщики, архитекторы и строители сумели сохранить неповторимую природную красоту и гармонию этих мест, а развивать и преумножать ее им помогали работники лесного хозяйства» , — пишет Музей Зеленограда к юбилейной дате. И приводит историю Зеленоградского леспаркхоза.

Его первым директором был В.В.Васильев, заложивший основу функционирования природного хозяйства «зелёного города». В том же 1968 году напротив Никольской церкви был создан и открыт вольер, где жили лани (нынешний «Дом лани» возродили на том же месте в 2015 году).

В 1972 году леспаркхоз возглавил Г. П. Данин — при его непосредственном участии была создана бригада мастеров-резчиков по дереву, и места отдыха горожан украсили деревянные скульптуры в виде забавных животных, теневые навесы и беседки. Мастерская по их изготовлению работала и при следующем директоре — К.В. Белоусове.

Деревянные скульптуры из Зеленограда в 80-е годы стали заказывать для украшения некоторых московских улиц, например, Чистопрудного и Тверского бульваров. Тогда же в Зеленограде «окультурили» лесопарк между 4 и 12 микрорайонами — в нём появилась целая сеть дорожек. «При ее проектировании были учтены максимальное сохранение ландшафта, обеспечение оптимальной взаимосвязи и доступности входных групп, функциональных зон и площадок» , — сообщают краеведы Музея.

Зеленоградские аллеи — Каштановую, Яблоневую, Сосновую — высаживали специалисты леспаркхоза. Они же занимались цветниками, придумывали и создавали цветочные композиции, которые нередко побеждали на общемосковских конкурсах. Рассаду поставлял Клинский совхоз «Победа».

Больше двадцати лет (1984-2006) леспаркхоз возглавлял Г. В. Грызлов, удостоенный звания Заслуженный лесовод РФ. Под его руководством Зеленоград сохранил лесные массивы даже при плотной городской застройке, во времена сноса пятиэтажек и нового строительства.

Леспаркхоз переименовали в Спецлесхоз, затем в управление особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), а сейчас он стал зеленоградской Дирекцией природных территорий «Мосприроды» (руководитель — В.В. Рунов). В состав природных территорий входят лесопарки «старого города» (Крюковский лесопарк), парк Победы и парк «Ровесник» (5 микрорайон). Дирекция опекает и Черное озеро, долины рек Сходня и Ржавка, Голеневский ручей, некоторые значительные дендрологические объекты и восемь зеленоградских родников.