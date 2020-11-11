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Деревянную детскую площадку в лесу между 1 и 5 микрорайонами обещают восстановить в следующем году. Непонятно, вернут ли фигурки животных 11.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Деревянная детская площадки на поляне в лесу между 1 и 5 микрорайонами обветшала и её демонтировали — убрали горки, домик и резные фигурки животных. Новую площадку поставят в 2021 году (если будут деньги). Пока непонятно, будет ли новая площадка деревянной, как это принято на зеленоградских природных территориях, или типовой, как ставят во дворах.

Новая площадка будет из комбинированных материалов, включающих металл, пластик и дерево, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте природопользования с оговоркой, что установят ее «при условии выделения соответствующего финансирования».

Деревянную площадку поставили в 2012 году. Её элементы не покупали, а сделали в местной мастерской, своими силами, «как в старые добрые времена», рассказывал перед установкой руководитель зеленоградской дирекции природных территорий Владимир Рунов. Помимо игровых элементов, на площадке были деревянные фигурки животных. Такие фигурки в Зеленограде начали делать в 70-е годы, для этого специально наняли бригаду резчиков по дереву. Их фигурки заказывали и для московских улиц.

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Какую детскую площадку вы бы предпочли?
Деревянную
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Метки:
детские площадки, леспаркхоз
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Алексей Фомин
15 минут назад
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Деревянную детскую площадку в лесу между 1 и 5 микрорайонами обещают восстановить в следующем году. Непонятно, вернут ли фигурки животных Новости
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