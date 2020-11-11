Новая площадка будет из комбинированных материалов, включающих металл, пластик и дерево, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте природопользования с оговоркой, что установят ее «при условии выделения соответствующего финансирования».

Деревянную площадку поставили в 2012 году. Её элементы не покупали, а сделали в местной мастерской, своими силами, «как в старые добрые времена», рассказывал перед установкой руководитель зеленоградской дирекции природных территорий Владимир Рунов. Помимо игровых элементов, на площадке были деревянные фигурки животных. Такие фигурки в Зеленограде начали делать в 70-е годы, для этого специально наняли бригаду резчиков по дереву. Их фигурки заказывали и для московских улиц.