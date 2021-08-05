Парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне превратился в городское захолустье. Уже год здесь не могут закончить ремонт 05.08.2021 ZELENOGRAD.RU

На дорожках из плитки в 5 микрорайоне, в парке «Ровесник», еще осенью прошлого года начался ремонт. С наступлением зимы работы остановились, дорожки остались недоделанными — на некоторых уложена плитка, на других только щебеночное основание, убрали и не вернули скамейки для отдыха. Весной работы никто не продолжил, и всё лето парк остаётся в таком же виде. Когда закончится ремонт, «Зеленоград.ру» выяснял в Мосприроде — оказалось, только к ноябрю.

Контракт на ремонт дорожек в парках и лесопарках Зеленограда «Мосприрода» заключила с компанией «Люксстрой» еще в апреле 2020 года. В частности, документ предусматривал работы по ремонту дорожно-тропиночной сети с плиточным покрытием в парке «Ровесник» на окраине 5 микрорайона. На замену более трех тысяч кв.метров плитки выделили почти десять миллионов рублей из бюджета.

В список работ вошли: демонтаж старой бетонной брусчатки и щебеночного основания, вывоз мусора, устройство на дорожках прослойки из геотекстильного полотна, слоёв основания — из щебня и песка, укладка новой бетонной плитки (марки 1ПБ 20.10.7) рядовым или паркетным мощением.

Все работы по контракту должны были начаться в мае 2020 года. Но из-за пандемии и локдаунов подрядчик приступил к работе только летом и не уложился в срок — благоустройство пришлось отложить. Согласно актам сдачи-приёмки работ, половину плитки (1500 кв.метров) заменили в конце ноября. В апреле 2021 года контракт был продлён до декабря 2021 года.

К ремонту дорожек в парке «Ровесник» подрядчик вернётся в августе и завершит его до ноября 2021 года включительно, сообщили в ответ на запрос «Зеленоград.ру» в Мосприроде. После этого поставят на место и скамейки.

Плиточные дорожки будут целиком выложены из плитки. Полосы из другого покрытия, удобного для велосипедов, роликов и самокатов, на них делать не планируется, уточнили в «Мосприроде».

Прошлое масштабное благоустройство в парке «Ровесник» состоялось меньше десяти лет назад, с 2011 по 2014 годы. За четыре года на ремонт было потрачено в сумме больше 40 миллионов рублей: на замену детской площадки, организацию новых спортивных площадок, адаптацию парка для людей с ограниченными возможностями. Состояние плитки в 2014 году было признано хорошим. Однако после ремонта плитка на некоторых дорожках парка вспучилась, а русло ручья Ржавка, приведённое когда-то в порядок, снова выглядело запущенным. Местами не было водооотвода, и после каждого дождя дорожки заливало, по свидетельству местных жителей.

«Вообще парк обслуживается ужасно, это касается и вывоза мусора, и подрезки кустов, и всего прочего, — высказывается житель 5 микрорайона. — Мусор иногда не вывозят несколько дней, кусты то вовсе не стригут, то уродуют подрезкой. Качество и сроки обслуживание здесь разительно отличаются от остальных городских территорий. На этом фоне заброшенный ремонт не удивляет. Будто это парк в захолустной глубинке, а не в Москве».

Ещё один пример — в прошлом году в парке посадили большие деревья, метра по три высотой, сделали из проволоки растяжки, чтобы не падали. В начале лета кто-то подрезал растяжки, и одно дерево упало. После обращения в префектуру дерево подняли и вкопали назад, но на восстановление растяжек ушло несколько недель.

Десять лет назад парк «Ровесник», расположенный возле Ленинградского шоссе, планировали огородить шумозащитной стенкой, но пока эти планы не реализовались.

Недавно в парке началась прокладка подземного кабеля для фонарей, как рассказывают местные жители. В июле появились бухты с кабелем, рабочие выкопали несколько траншей, на этом работы снова остановились.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 5, благоустройство
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне превратился в городское захолустье. Уже год здесь не могут закончить ремонт Истории
Черно-белое кафе-пекарня «Нуар» открылась в бизнес-центре на Центральной площади. В меню — кофе, десерты, выпечка и закуски Новости
Девять лайфхаков для М-11, чтобы ездить удобнее и меньше платить Истории
Как сотрудники РЖД помогают людям переходить высокий пешеходный мост в Крюково (оказалось, довольно плохо) Истории
Премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». С 5 августа в «Синема парк Зеленопарк» Афиша
«Мой главный противник на этих выборах — апатия». Кандидат в Госдуму от «Яблока» по нашему округу Лев Шлосберг дал интервью газете «Наш север». Краткий пересказ Истории
В городском пруду снова живёт рыба. Её запустили местные активисты Новости
Аптекарский огород открылся в «Доме лани». Фоторепортаж с первой экскурсии Истории
Пять пожаров в мусорных контейнерах произошло за один день. Все они рядом друг с другом Новости
Четырёхлетний ребёнок ушёл из дома, пока родители спали. Росгвардейцы нашли его у витрины с игрушками Новости
На мусоросжигательном заводе рядом с Зеленоградом началась активная стадия строительства Новости
Клуб друзей «Зеленоград.ру» собирает группу на бесплатное занятия на скалодроме Новости
В пустой консьержной дома в 17-м микрорайоне постоянно жил человек. Выселять его пришлось с полицией Новости
Активистка Оксана Кныш выдвинулась в депутаты Московской областной думы. Она защищала от вырубки лес рядом с Зеленоградом Новости
Большинство участников тестового онлайн-голосования предпочли развивать общественный транспорт, а не личный Новости
Экспериментальные островки безопасности поставили на трех зеленоградских улицах Новости
Люди размахивали ЛГБТ-флагами на Центральной площади в день ВДВ. Разве это не провокация? Новости
«Современному программисту нужно изучать физику и смотреть мультфильмы». Доцент института СПИНТех МИЭТа Алексей Фёдоров о жизни без «багов» Партнерский материал
Девять уличных палаток по продаже арбузов и дынь откроются в начале августа. Цены в них не ниже магазинных Новости
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Змею нашли на детской площадке в МЖК Новости
Открыта запись на электронное голосование на выборы в Госдуму Новости
«Мосводосток» выяснил, что за отходы сбросили в Никольский пруд и как они в него попали, но виновника не нашли Новости
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена пройдет с 9 по 20 августа Истории
Выездная служба вакцинации от ковида ездит по деревням и СНТ Солнечногорского округа. Вот её расписание на август Новости
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Опасную дорогу на границе с Зеленоградом вернули в голосование по ремонту в следующем году. Для победы ей нужны ваши голоса Новости
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру