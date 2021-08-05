Контракт на ремонт дорожек в парках и лесопарках Зеленограда «Мосприрода» заключила с компанией «Люксстрой» еще в апреле 2020 года. В частности, документ предусматривал работы по ремонту дорожно-тропиночной сети с плиточным покрытием в парке «Ровесник» на окраине 5 микрорайона. На замену более трех тысяч кв.метров плитки выделили почти десять миллионов рублей из бюджета.

В список работ вошли: демонтаж старой бетонной брусчатки и щебеночного основания, вывоз мусора, устройство на дорожках прослойки из геотекстильного полотна, слоёв основания — из щебня и песка, укладка новой бетонной плитки (марки 1ПБ 20.10.7) рядовым или паркетным мощением.

Все работы по контракту должны были начаться в мае 2020 года. Но из-за пандемии и локдаунов подрядчик приступил к работе только летом и не уложился в срок — благоустройство пришлось отложить. Согласно актам сдачи-приёмки работ, половину плитки (1500 кв.метров) заменили в конце ноября. В апреле 2021 года контракт был продлён до декабря 2021 года.

К ремонту дорожек в парке «Ровесник» подрядчик вернётся в августе и завершит его до ноября 2021 года включительно, сообщили в ответ на запрос «Зеленоград.ру» в Мосприроде. После этого поставят на место и скамейки.

Плиточные дорожки будут целиком выложены из плитки. Полосы из другого покрытия, удобного для велосипедов, роликов и самокатов, на них делать не планируется, уточнили в «Мосприроде».

Прошлое масштабное благоустройство в парке «Ровесник» состоялось меньше десяти лет назад, с 2011 по 2014 годы. За четыре года на ремонт было потрачено в сумме больше 40 миллионов рублей: на замену детской площадки, организацию новых спортивных площадок, адаптацию парка для людей с ограниченными возможностями. Состояние плитки в 2014 году было признано хорошим. Однако после ремонта плитка на некоторых дорожках парка вспучилась, а русло ручья Ржавка, приведённое когда-то в порядок, снова выглядело запущенным. Местами не было водооотвода, и после каждого дождя дорожки заливало, по свидетельству местных жителей.

«Вообще парк обслуживается ужасно, это касается и вывоза мусора, и подрезки кустов, и всего прочего, — высказывается житель 5 микрорайона. — Мусор иногда не вывозят несколько дней, кусты то вовсе не стригут, то уродуют подрезкой. Качество и сроки обслуживание здесь разительно отличаются от остальных городских территорий. На этом фоне заброшенный ремонт не удивляет. Будто это парк в захолустной глубинке, а не в Москве».

Ещё один пример — в прошлом году в парке посадили большие деревья, метра по три высотой, сделали из проволоки растяжки, чтобы не падали. В начале лета кто-то подрезал растяжки, и одно дерево упало. После обращения в префектуру дерево подняли и вкопали назад, но на восстановление растяжек ушло несколько недель.

Десять лет назад парк «Ровесник», расположенный возле Ленинградского шоссе, планировали огородить шумозащитной стенкой, но пока эти планы не реализовались.

Недавно в парке началась прокладка подземного кабеля для фонарей, как рассказывают местные жители. В июле появились бухты с кабелем, рабочие выкопали несколько траншей, на этом работы снова остановились.