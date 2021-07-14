По этой технологии благоустраивают почти 2,5 километра тропинок лесопарка между 9, 4 и 12 микрорайонами на бюджетные средства — около пяти миллионов рублей из общих затрат по контракту в 43,5 миллиона рублей на ремонт дорожно-тропиночной сети в разных лесопарках в «старой» части города.

Новые гравийные дорожки, которые были готовы уже в прошлом году, неплохо пережили зиму и к весне стали менее рыхлыми и более подходящими для прогулок с колясками.

Проявились и недостатки — на спуске к мостику возле Лисьих горок, например, насыпные слои щебенки и гравия уже сильно расползлись. Такая же судьба была и у прежнего благоустройства в этом лесу, когда около десяти лет назад щебеночные дорожки проложили по берегу Голеневского ручья, и они постепенно осыпались в ручей вместе с береговой линией.