Гравийные дорожки в лесу 9 микрорайона обещают доделать к ноябрю. По ним можно будет пройти через лес и речку Сходню в 4 и 12 микрорайоны 14.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Обустраивать гравийные дорожки в лесопарке 9 микрорайона начали еще в прошлом году. Из-за пандемии и локдаунов подрядчик приступил к работе позже, чем планировалось, и не уложился в срок — в начале декабря выпал снег, и благоустройство пришлось отложить. Как сообщили «Зеленоград.ру» в Мосприроде, оно завершится в этом году осенью, с августа по ноябрь.

Осталось сделать две дорожки, которые соединят 9 микрорайон с соседними:

  • Одна из них пройдёт от мостика на Лисьих горках до сети асфальтовых дорожек между 12-м и 4-м микрорайонами. Тропинка там когда-то уже была уплотнена щебнем, но возле моста всегда очень грязно в непогоду.
  • Вторую сделают от конца заасфальтированной Рабочей улицы за Дворцом творчества до мостика через Сходню, за которым начинается асфальтовая дорожка к корпусам 1201 и 1211.

Как делают гравийные дорожки

Гравийное покрытие — нечто новое для зеленоградских лесопарков. В лесу 9 микрорайона такие дорожки прокладывают поверх старых троп и грунтовых дорожек. На землю укладывается слой песка, затем геотекстильный материал, сверху слой щебня, а на него слой мелкого серого гравия. Бордюрами или бортиками края дорожки не укрепляются, насыпной материал просто разравнивают лопатами. Последний слой гравия трамбуется специальным катком.

По этой технологии благоустраивают почти 2,5 километра тропинок лесопарка между 9, 4 и 12 микрорайонами на бюджетные средства — около пяти миллионов рублей из общих затрат по контракту в 43,5 миллиона рублей на ремонт дорожно-тропиночной сети в разных лесопарках в «старой» части города.

Новые гравийные дорожки, которые были готовы уже в прошлом году, неплохо пережили зиму и к весне стали менее рыхлыми и более подходящими для прогулок с колясками.

Проявились и недостатки — на спуске к мостику возле Лисьих горок, например, насыпные слои щебенки и гравия уже сильно расползлись. Такая же судьба была и у прежнего благоустройства в этом лесу, когда около десяти лет назад щебеночные дорожки проложили по берегу Голеневского ручья, и они постепенно осыпались в ручей вместе с береговой линией.

Не все жители 9 микрорайона довольны новшеством, как выяснилось из отзывов в группах 9 микрорайона ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграм. Для пожилых людей ходить по сыпучему или рыхлому гравию было не так удобно, как по обычной тропе, особенно с тростью. «По опыту, когда щебенкой покрывали тропинки, их просто обходили по земле. По ней неудобно ходить, зря деньги потратили», — писал один из жителей. Еще несколько читателей высказались за асфальтирование и установку освещения вдоль дорожек в лесу. Но и с перспективой появления фонарей не все согласны, некоторые считают, что лучше было оставить обычные лесные тропы.

По результатам опроса «Зеленоград.ру» в декабре, после того, как появились гравийные дорожки, только 39% читателей сочли их более удобными; 52% высказались, что тропинки были лучше, 9% не определились с ответом.

В своих обращениях в префектуру зеленоградцы не раз просили соединить 4, 9, 12 микрорайоны и МИЭТ удобными путями через лес. В межсезонье тропинки раскисают от грязи, особенно в низинах — возле мостов через реку Сходня и Голеневский ручей. Посмотрим, исправится ли эта ситуация с появлением гравийных дорожек, и насколько устойчивыми к смене сезонов они окажутся.

Благоустройство и разрушения

У благоустроительных работ был и нежелательный «побочный эффект»: тяжелая техника, завозившая стройматериалы в лес, серьёзно испортила другие дорожки — не предназначенные к благоустройству, и они до сих пор не отремонтированы.

Разбитой оказалась, например, грунтовая аллея за Дворцом творчества, которая проходит мимо развалин «Дачи Лавочкина». На ней остались глубокие колеи от грузовиков и трактора, которые замерзли на зиму, а весной превратились в непролазную грязь. На состояние аллеи пожаловалась в префектуру местная жительница: «Допустимо ли такое повреждение лесного участка на ООПТ (особо охраняемой природной территории)»?

Восстановлением испорченных дорожек займутся не раньше августа, сообщила в ответ на запрос редакции пресс-служба «Мосприроды». Ранее, еще зимой, на аналогичный запрос ответили, что восстанавливать тропинки будут весной — подрядчики, выполняющие ремонт, «в рамках гарантийных обязательств по договору».

В ведомстве никак не прокомментировали вопрос жительницы о допустимости такого вреда в ООПТ. Остался без ответа и вопрос «Зеленоград.ру» о том, какие меры предпринимает столичный департамент природопользования и заказчик благоустроительных работ ГПБУ «Мосприрода», чтобы не допускать подобных повреждений в ходе любого ремонта на территории недавно образованного ООПТ комплексный заказник «Зеленоградский».

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Метки:
микрорайон 9, микрорайон 4, микрорайон 12, благоустройство
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Гравийные дорожки в лесу 9 микрорайона обещают доделать к ноябрю. По ним можно будет пройти через лес и речку Сходню в 4 и 12 микрорайоны Новости
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