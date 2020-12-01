Зеленоградцы не раз просили соединить 4, 9, 12 микрорайоны и МИЭТ удобными дорожками через лес, однако до сих пор это были обычные лесные тропинки. В межсезонье они раскисали от грязи — особенно в низинах, возле мостов через реку Сходня и Голеневский ручей. В этом году пожелания горожан начали сбываться: неожиданно в конце октября в лесу 9-го микрорайона начались масштабные работы.
Почти 2,5 километра лесных тропинок засыпали щебнем и гравием. Очевидно, были выбраны были самые популярные маршруты:
- от корпуса 914 через Голеневский ручей к асфальтовой дорожке, ведущей в МИЭТ;
- от этой асфальтовой дорожки до лестницы, спускающейся к плотине на Малом городском пруду (заодно обновили и саму деревянную лестницу) — за ней асфальтовые пути ведут в 4 микрорайон;
- от корпуса 914 к мосту на реке Сходня, «Лисьим горкам» и далее — до асфальтовых дорожек в лесу между 4 и 12 микрорайонами;
- от конца улицы Рабочая СНТ «Трамвай» в лесу до другого моста через Сходню, за которым начинается асфальтовая дорожка 12 микрорайона.
Укрепили гравием и тропу длиной в 800 метров вдоль Голеневского ручья и реки Сходня, так что у любителей лесных прогулок появилась дополнительная пешеходная «петля» в лесу. Кроме того, судя по схеме работ, засыпать должны и отрезки тропинок, ведущие к официальным пикниковым точкам на краю леса 9 микрорайона.
На тропы укладывают слой песка, затем геотекстильный материал, сверху слой щебня, а на него — слой мелкого серого гравия. Бордюрами или бортиками края дорожки не укрепляются, насыпной материал просто разравнивают лопатами. Последний слой гравия трамбуется специальным катком. При этом вперемешку со снегом он пока еще сохраняет довольно рыхлую структуру.
Начавшиеся недавно снегопады на производство работ никак не повлияли. «Ремонт ведётся в соответствии с технологическими нормами и правилами» , — прокомментировали в «Мосприроде». В техзадании требования по температуре и погодным условиям при ремонте дорожно-тропиночной сети с покрытием из щебня не описаны.
Контракт на ремонт дорожно-тропиночной сети в разных лесопарках в «старой» части города был заключен еще в апреле. Завершить все работы планировали 30 ноября. Из-за эпидемии сроки начала работ сдвинулись на лето, а их завершение — на 31 декабря. Из общих затрат по контракту в 43,5 миллиона рублей на обустройство гравийных дорожек в лесу 9 микрорайона потрачено около пяти миллионов.
Гравий на тропинках должен решить проблемы с грязью и лужами, однако не все жители 9 микрорайона довольны новшеством. Для пожилых людей ходить по сыпучему или рыхлому гравию не так удобно, как по обычной тропе, особенно с тростью. «По опыту, когда щебенкой покрывали тропинки, их просто обходили по земле. По ней неудобно ходить, зря деньги потратили» , — написал один из жителей. Еще несколько читателей в локальных группах 9 микрорайона (вконтакт, фейсбук, инстаграм) высказались за асфальтирование и установку освещения вдоль дорожек в лесу. Но и с перспективой появления фонарей не все согласны, некоторые считают, что лучше оставить всё, как было
Попытки сделать гравийные тропинки в этом лесу уже предпринимали раньше — больше десяти лет назад щебенкой с деревянными бортиками укрепили сеть тропинок вдоль Голеневского ручья. Тогда же на берегу ручья появились три благоустроенные пикниковые точки со столами и скамейками. Однако обрывистые склоны оказались неудачным местом для новых дорожек — каждый сезон они сильно осыпались в овраг, к тому же после ураганов поперек ручья падали большие сосны, серьёзно меняя рельеф. Бортики у дорожек сгнили, сквозь камни проросла трава. Места для пикников довольно быстро пришли в негодность из-за вандализма. В итоге, предыдущее благоустройство уже через несколько лет практически «растворилось» в природной среде.
На этот раз новые дорожки пролегают дальше от берега ручья. Срок гарантии на выполненные работы по контракту — «не менее одного года».
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