Контракт на ремонт дорожно-тропиночной сети в разных лесопарках в «старой» части города был заключен еще в апреле. Завершить все работы планировали 30 ноября. Из-за эпидемии сроки начала работ сдвинулись на лето, а их завершение — на 31 декабря. Из общих затрат по контракту в 43,5 миллиона рублей на обустройство гравийных дорожек в лесу 9 микрорайона потрачено около пяти миллионов.

Гравий на тропинках должен решить проблемы с грязью и лужами, однако не все жители 9 микрорайона довольны новшеством. Для пожилых людей ходить по сыпучему или рыхлому гравию не так удобно, как по обычной тропе, особенно с тростью. «По опыту, когда щебенкой покрывали тропинки, их просто обходили по земле. По ней неудобно ходить, зря деньги потратили» , — написал один из жителей. Еще несколько читателей в локальных группах 9 микрорайона (вконтакт, фейсбук, инстаграм) высказались за асфальтирование и установку освещения вдоль дорожек в лесу. Но и с перспективой появления фонарей не все согласны, некоторые считают, что лучше оставить всё, как было

Попытки сделать гравийные тропинки в этом лесу уже предпринимали раньше — больше десяти лет назад щебенкой с деревянными бортиками укрепили сеть тропинок вдоль Голеневского ручья. Тогда же на берегу ручья появились три благоустроенные пикниковые точки со столами и скамейками. Однако обрывистые склоны оказались неудачным местом для новых дорожек — каждый сезон они сильно осыпались в овраг, к тому же после ураганов поперек ручья падали большие сосны, серьёзно меняя рельеф. Бортики у дорожек сгнили, сквозь камни проросла трава. Места для пикников довольно быстро пришли в негодность из-за вандализма. В итоге, предыдущее благоустройство уже через несколько лет практически «растворилось» в природной среде.

На этот раз новые дорожки пролегают дальше от берега ручья. Срок гарантии на выполненные работы по контракту — «не менее одного года».

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