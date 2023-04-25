Почти двести фонарей на лесных дорожках и площадках могут установить в этом году. Это меньше половины от запрошенного префектурой 25.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Фонари на лесных дорожках из 9 микрорайона к МИЭТу, а также на дорожке от Черного озера до Московского проспекта могут появиться до конца этого года. Кроме того, в списке «Объединённой энергетической компании» на этот год — освещение трех детских площадок в лесопарках 8 и 9 микрорайна. Сейчас запланировано обследование и проектирование, а по результатам будет выполнена и установка фонарей.

«Итоговые объемы работы, которые возможно выполнить в 2023 году, будут определены по итогам обследования данных объектов», — сообщили в столичном департаменте ЖКХ в ответ на запрос «Зеленоград.ру» о том, какие из предложенных префектурой лесопарковых территорий получат дополнительное освещение.

В феврале префектура направила в столичные департаменты ЖКХ и природопользования адресный перечень мест в зеленоградских лесопарках, где необходимо дополнительное освещение. В этом перечне было 15 мест и более 400 дополнительных опор освещения в разных частях Зеленограда — в лесопарках «старого» города.

В результате все согласования на сегодня преодолели пять объектов:

  • Пешеходные дорожки от 9 микрорайона до МИЭТа — 135 фонарей (префектура предлагала 100)
  • Большая детская площадка в лесу у корпуса 914 — 12 фонарей (предлагалось 14)
  • Маленькая детская площадка в лесу у корпуса 914 — 5 фонарей (предлагалось 3)
  • Детская площадка в лесу неподалеку от корпуса 815 — 4 фонаря (столько и предлагалось)
  • Лесопарк от Московского проспекте (напротив корпуса 514) до аллеи Лесные пруды — 20 фонарей (предлагалось 8)

В сумме это 176 новых опор освещения.

Установка фонарей по другим лесным «адресам» из перечня префектуры, очевидно, пока отложена. Среди них самые значительные — это лесопарк между 1 и 5 микрорайонами (там на дорожках предложили установить еще 100 фонарей), лесная дорожка от Северной промзоны (улицы Конструктора Гуськова) до СНТ «Искра» в Чашниково (40 фонарей), лесные дорожки от корпуса 801 Политехнического колледжа (35 фонарей), лесопарки в 3, 4, 6, 9 (по 10-20 фонарей).

Адресный перечень управы и префектура периодически актуализируют, опираясь в том числе на заявки горожан, а затем отправляют в Москву снова. В феврале префектура сообщала, что на 2023 год никаких работ по установке фонарей в лесопарках запланировано не было, однако в апреле ситуация изменилась. Влиять на неё и называть самые «темные места» города для освещения могут все зеленоградцы — обращайтесь в управы своих районов, в префектуру, а также в департамент ЖКХ.

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Метки:
уличное освещение
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