«Итоговые объемы работы, которые возможно выполнить в 2023 году, будут определены по итогам обследования данных объектов», — сообщили в столичном департаменте ЖКХ в ответ на запрос «Зеленоград.ру» о том, какие из предложенных префектурой лесопарковых территорий получат дополнительное освещение.

В феврале префектура направила в столичные департаменты ЖКХ и природопользования адресный перечень мест в зеленоградских лесопарках, где необходимо дополнительное освещение. В этом перечне было 15 мест и более 400 дополнительных опор освещения в разных частях Зеленограда — в лесопарках «старого» города.

В результате все согласования на сегодня преодолели пять объектов:

Пешеходные дорожки от 9 микрорайона до МИЭТа — 135 фонарей (префектура предлагала 100)

Большая детская площадка в лесу у корпуса 914 — 12 фонарей (предлагалось 14)

Маленькая детская площадка в лесу у корпуса 914 — 5 фонарей (предлагалось 3)

Детская площадка в лесу неподалеку от корпуса 815 — 4 фонаря (столько и предлагалось)

Лесопарк от Московского проспекте (напротив корпуса 514) до аллеи Лесные пруды — 20 фонарей (предлагалось 8)

В сумме это 176 новых опор освещения.

Установка фонарей по другим лесным «адресам» из перечня префектуры, очевидно, пока отложена. Среди них самые значительные — это лесопарк между 1 и 5 микрорайонами (там на дорожках предложили установить еще 100 фонарей), лесная дорожка от Северной промзоны (улицы Конструктора Гуськова) до СНТ «Искра» в Чашниково (40 фонарей), лесные дорожки от корпуса 801 Политехнического колледжа (35 фонарей), лесопарки в 3, 4, 6, 9 (по 10-20 фонарей).

Адресный перечень управы и префектура периодически актуализируют, опираясь в том числе на заявки горожан, а затем отправляют в Москву снова. В феврале префектура сообщала, что на 2023 год никаких работ по установке фонарей в лесопарках запланировано не было, однако в апреле ситуация изменилась. Влиять на неё и называть самые «темные места» города для освещения могут все зеленоградцы — обращайтесь в управы своих районов, в префектуру, а также в департамент ЖКХ.