Линия фонарей, работающую от солнечной энергии поставили в лесопарке 9 микрорайона несколько лет назад в рамках эксперимента. Сейчас фонари не работают. Департамент природопользования, который обслуживает эти фонари, заявил, что они не работают «в связи с отсутствием прямого солнечного света, коротким световым днем и отрицательной температурой». Поэтому эксперимент сворачивают и фонари собираются подключить к городской электросети



«А они не пробовали чистить от снега солнечные панели? Сейчас там слой снега сантиметров 40, естественно, ничего работать не будет» — говорит наш читатель Александр, который уже больше десяти лет гуляет в этом парке с собакой и утверждает, что фонари никогда нормально не работали, даже летом, а солнечные панели никто не чистит.



В департаменте, однако, утверждают, что «обслуживание и ремонт солнечной электростанции осуществляется в плановом режиме и на регулярной основе». Как это совмещается со слоем снега на солнечных панелях, непонятно.



Некоторые местные жители обсуждали, возможно ли в нашем регионе создать эффективное электроснабжение от энергии солнца: одни говорили, что нужны более современные панели, другие, что нужен механизм слежения за углом солнца — мнения разошлись. Одно ясно совершенно точно — если панели не чистить от снега, не поможет ничего.