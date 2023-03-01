Фонари на солнечных панелях в зеленоградском лесопарке переподключат к сети. Потому что зимой слишком темно и холодно 01.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Линия фонарей в лесу от поликлиники в 9-м микрорайоне до Панфиловского проспекта  работает от солнечных панелей, они установлены рядом с катком в лесу. Когда-то эту линию сделали в качестве эксперимента, применив энергосберегающие светодиоды и экологически чистый источник энергии. Но сейчас фонари не горят, дорожки погружены во тьму.

Об этом рассказала местная жительница Елена в группе 9-го микрорайона вконтакте. В комментарии пришел представитель департамента природопользования и объяснил, что фонари не горят, потому что темно и зима.  «В связи с отсутствием прямого солнечного света, коротким световым днем и отрицательной температурой" заряда аккумулятора на хватает на всё темное время.

Сейчас "прорабатывается вопрос" о подключении этих фонарей к городской электросети, для этого их нужно передать в управление «Объединенной энергетической компании», уточнили в департаменте.

Это не первый неудачный эксперимент департамента с солнечной энергией. Десять лет назад в лесопарках установили модули для раздачи вай-фая, они тоже должны были работать от солнечных панелей и аккумулятора. Планировалось, что устройства будут работать круглый год даже при температуре -20 градусов. Однако вскоре выяснилось, что сезон имеет значение - устройства начали работать по расписанию. А потом и вовсе исчезли.

Читайте также
Больше 400 фонарей предложено установить в зеленоградских лесопарках — на дорожках и детских площадках. Вот список тёмных мест
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
лес, уличное освещение
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
4 марта «Зеленая лиса» приглашает в гости — на Георгиевском проспекте начинает работу центр психологии, нейрокоррекции и логопедии для взрослых и детей Реклама
В метро открыли девять станций Большой кольцевой линии. Вот чем они помогут зеленоградцам Новости
«Детскую больницу» открыли в Зеленограде Новости
Обследование функции щитовидной железы по специальной цене — акция в лаборатории Центрального НИИ Эпидемиологии Реклама
Фонари на солнечных панелях в зеленоградском лесопарке переподключат к сети. Потому что зимой слишком темно и холодно Новости
Ипотека на строительство дома от 1% годовых Реклама
Привезти цветы пациентам зеленоградского хосписа к 8 марта Жизнь
Закажите букет на 8 марта в ProFlerDecor — отличные качество и цена, есть сервис доставки Реклама
Назначены новые главы управ районов Савелки и Старое Крюково Новости
Изменения расписания электричек в марте: отмены, укороченные маршруты и большие перерывы Новости
Тараканы замучили детей и педагогов художественной школы в 4-м микрорайоне. Насекомые появились после капремонта и против них ничего не помогает Истории
Уникальное и первое событие в бьюти-истории Зеленограда только в Re:Forma — 6 марта Клиентский день косметологического оборудования Dermadrop Реклама
Гаражный комплекс на Новокрюковской улице снесут из-за строительства скоростной магистрали. Собственникам уже выдали уведомления Новости
Зеленоград в речи зеленоградцев. Собираем фразы, понятные только местным Жизнь
«Трамвай» против префектуры: как прошло первое заседание суда по оспариванию сноса забора дачного поселка. Репортаж «Зеленоград.ру» Истории
Праздничный сольный концерт Александра Панайотова в Химках — 12 марта в ДК «Родина» Афиша
Согласован внешний вид новостройки в 9-м микрорайоне и планировка его двора. Смотрите, что сделают на месте трёх пятиэтажек Новости
Троих человек эвакуировали из пожара в корпусе 1466 Новости
Расписание одного из автобусов в Крюково состыковали с приходом ночной электрички. После запроса «Зеленоград.ру» Новости
Продажа и доставка манго по Зеленограду Реклама
На платной дороге М-11 открыт съезд на ЦКАД. Он должен увести от Москвы транзитный трафик Новости
Закрыта платформа №3 на станции Крюково Новости
Ушел из жизни первый директор школы 853 Анатолий Тягилев Новости
Ворота, перекрывающие проход через лесопарк к Дворцу Творчества, должны быть открыты — так считают московские чиновники. Зеленоградские с ними не согласны, но рапортуют, что проход свободен Новости
Клиентский день в салоне красоты «Никор» — 1 марта скидки, подарки, бесплатные консультации и фуршет Реклама
«Помочь, а не наказывать» - что говорят читатели «Зеленоград.ру» о семье, в которой отец жестоко обращался с ребенком. И что будет по закону Истории
Летняя IT-школа от ЦКО МИЭТ. Интересные и полезные каникулы в Зеленограде — EASY! Реклама
Вонючую краску продолжают использовать в подъездах — несмотря на запрет Роспотребнадзора. Вот что с этим можно сделать Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру