Об этом рассказала местная жительница Елена в группе 9-го микрорайона вконтакте. В комментарии пришел представитель департамента природопользования и объяснил, что фонари не горят, потому что темно и зима. «В связи с отсутствием прямого солнечного света, коротким световым днем и отрицательной температурой" заряда аккумулятора на хватает на всё темное время.

Сейчас "прорабатывается вопрос" о подключении этих фонарей к городской электросети, для этого их нужно передать в управление «Объединенной энергетической компании», уточнили в департаменте.

Это не первый неудачный эксперимент департамента с солнечной энергией. Десять лет назад в лесопарках установили модули для раздачи вай-фая, они тоже должны были работать от солнечных панелей и аккумулятора. Планировалось, что устройства будут работать круглый год даже при температуре -20 градусов. Однако вскоре выяснилось, что сезон имеет значение - устройства начали работать по расписанию. А потом и вовсе исчезли.