Самые тёмные места на карте Зеленограда — в лесопарках, где необходимо дополнительное освещение — вошли в адресный перечень, направленный в столичные департаменты ЖКХ и природопользования, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Однако на 2023 год никаких работ по установке фонарей в лесопарках не запланировано. Всего среди предложений — 15 мест и более 400 дополнительных опор освещения в разных частях зеленоградского лесопарка.

Матушкино (1, 4 и 5 микрорайоны):

На дорожке в небольшом лесопарке 4 микрорайона, между ФОК «Юность» и корпусом 448 — 20 фонарей

На лесных дорожках между 1 и 5 микрорайонами — 100 фонарей

На лесной дорожке в 5 микрорайоне, за школой 1557 (корпусом 509) — 6 фонарей

Савёлки (3, 6 микрорайоны):

На дорожке вдоль леса в 3 микрорайоне, от спортивной школы в сторону Яблоневой аллеи — 5 фонарей

На лесной дорожке от Московского проспекта (5ТЦ, магазина «Азбука вкуса») до аллеи Лесные пруды — 8 фонарей

На лесной дорожке от Московского проспекта (пересечения с улицей Юности) до Никольского проезда — 22 фонаря

На лесной дорожке от аллеи Лесные пруды до остановки «Спортивная школа» — 20 фонарей

На лесной дорожке от аллеи Лесные пруды до корпуса 622 — 10 фонарей

Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны):

На детской площадке в лесу 8 микрорайона, вблизи корпуса 815 — 4 фонаря

На лесных дорожках от корпуса 801 до корпусов 855 (Политехнического колледжа) и 856 — 35 фонарей

На дорожках в лесу 9 микрорайона, от корпуса 901 до МИЭТа — 100 фонарей

На большой детской площадке в лесу у корпуса 914 — 14 фонарей, на малой детской площадке по соседству — 3 фонаря

На дорожках и собачьей площадке в небольшом лесу 9 микрорайона, от корпусов 917 и 921 до Панфиловского проспекта — 20 фонарей

Силино (11 микрорайон, Северная промзона):

На детской площадке в лесу 11 микрорайона, у корпуса 1102 — 4 фонаря

На лесной дорожке от Северной промзоны (улицы Конструктора Гуськова) до СНТ «Искра» в Чашниково — 40 фонарей

Этот адресный перечень префектура направила в мэрию повторно — оказывается, установка дополнительного освещения в лесопарках, которую планировалось провести в 2020—2022 годах, была отложена из-за эпидемии коронавируса. Теперь в департаментах ЖКХ и природопользования решают вопрос о возобновлении запланированных работ.

Если решение будет положительным, тогда для мест, которые выберет департамент ЖКХ и согласует департамент природопользования, будут разработаны проекты по установке дополнительных опор наружного освещения.

Когда это произойдет, и, главное, когда появятся сами фонари — неизвестно. Ясно только, что не в этом году: «До настоящего времени решения о выполнении указанных работ на территории Зеленоградского округа не принято. Сроки проведения работ не определены. В 2023 году работы по установке опор наружного освещения на территориях лесопарка не запланированы», — подтвердили в префектуре.