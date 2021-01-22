Что выяснили

«Тропу здоровья» за корпусом 1126 (или «маршрут тихого отдыха») благоустроят и осветят ориентировочно в 2022—2023 годах — она включена в план работ столичного департамента капремонта, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ.

В зеленоградской префектуре подтвердили, что в лесопарке 11-го микрорайона предполагается комплексное благоустройство: освещение пешеходных дорожек между корпусами 1121-1133, на «тропе здоровья» у корпуса 1126, благоустройство пасеки пчеловодов и Чудинова пруда. В 2021 году запланирована разработка проектно-сметной документации, а сами работы — в 2022—2023 годы в рамках госпрограммы «Развитие городской среды».

В Мосприроде осторожно уточнили, что в 2021—2023 годы будет «рассмотрена возможность» проектирования и реализации этого благоустройства.

Пешеходные дорожки в лесопарке между 9-м микрорайоном и МИЭТом, по сведениям Мосприроды, также попали в перечень объектов, где запланировано устройство наружного освещения. А недавно фонари установили на еще одном объекте из этого перечня — в лесу 8-го микрорайона, на дорожках между корпусами 801, 855 и 856.