«В лесу в 11 микрорайоне есть „тропа здоровья“, по ней гуляет очень много людей, особенно популярной она стала во время весеннего карантина. Сама дорожка заасфальтирована, но нет никакого освещения, из-за чего зимой там темно уже в 16:00. Выглядит странно: есть асфальт, урны, лавочки, информационные плакаты, а свет не сделали», — рассказал член клуба друзей «Зеленоград.ру» Александр.
Когда появятся фонари на этой тропе и какие еще актуальные лесные маршруты планируется благоустроить и осветить в Зеленограде в ближайшие годы, редакция выяснила в Мосприроде (отвечающей за лесопарки и ООПТ), столичном департаменте ЖКХ (отвечающем за наружное освещение) и в зеленоградской префектуре.
Жители не раз просили сделать освещение вдоль этой дорожки в 11-м микрорайоне. В феврале 2019 года Владимир Рунов, глава дирекции зеленоградских природных территорий, сообщил, что на тропе запланировано и освещение, и благоустройство — замена скамеек, урн, МАФ; проектирование этих работ будет выполнено в 2019 году, а сами работы — в 2020 году. Однако в минувшем году в перечень работ по благоустройству эта тропа не вошла, хотя по соседству в том же лесопарке на некоторых дорожках проводили ремонт.
«Тропу здоровья» за корпусом 1126 (или «маршрут тихого отдыха») благоустроят и осветят ориентировочно в 2022—2023 годах — она включена в план работ столичного департамента капремонта, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ.
В зеленоградской префектуре подтвердили, что в лесопарке 11-го микрорайона предполагается комплексное благоустройство: освещение пешеходных дорожек между корпусами 1121-1133, на «тропе здоровья» у корпуса 1126, благоустройство пасеки пчеловодов и Чудинова пруда. В 2021 году запланирована разработка проектно-сметной документации, а сами работы — в 2022—2023 годы в рамках госпрограммы «Развитие городской среды».
В Мосприроде осторожно уточнили, что в 2021—2023 годы будет «рассмотрена возможность» проектирования и реализации этого благоустройства.
Пешеходные дорожки в лесопарке между 9-м микрорайоном и МИЭТом, по сведениям Мосприроды, также попали в перечень объектов, где запланировано устройство наружного освещения. А недавно фонари установили на еще одном объекте из этого перечня — в лесу 8-го микрорайона, на дорожках между корпусами 801, 855 и 856.
Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.
Подписывайтесь на новости 11-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.