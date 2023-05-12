Полиция отказалась искать неизвестных, уничтоживших молодые деревья в зеленоградском дворе. Потому что неизвестно, кто их посадил 12.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Загадочная история с ёлочками у корпуса 902А, которые спилили неизвестные, получила продолжение — оказалось, что посадил их тоже неизвестно кто (хотя местные жители знают кто). По этой причине полиция отказалась возбуждать дело и искать вандалов, а «Жилищник» — сажать новые деревья вместо спиленных. В общем, здесь желание жителей иметь деревья во дворе столкнулись с забюрократизированным и непрозрачным порядком их посадки. Пока жители проиграли. Правда, чиновники в Москве, не зная ситуацию на месте, уже попросили чиновников в Зеленограде всё-таки что-нибудь там посадить.

О том, что кто-то срубил шесть молоденьких ёлочек за детской площадкой между корпусами 903 и 902А, написала 1 апреля на портал «Наш город» местная жительница. Через неделю «Жилищник» ответил, что на место был вызван наряд полиции «в связи с вандальными действиями неустановленных лиц» — о результатах расследования обещали дополнительно сообщить до конца месяца.

Спустя месяц в новом ответе «Жилищник» констатировал, что полиция отказала в возбуждении уголовного дела. «Саженцы посажены неустановленными лицами, отсутствуют в паспорте дворовой территории. Компенсационная посадка не предусмотрена», — уточнили в «Жилищнике». Управляющая компания добавила, что восстановили газон, а информацию об инциденте передали в департамент природопользования.

Схема всех учтённых зеленых насаждений была прикреплена к ответу. Тут стоить отметить, что все зеленые насаждения Москвы учтены и находятся в специальное реестре. Однако доступен он только для служебного пользования, хотя, что секретного в перечне деревьев, непонятно. Издевательски выглядит девиз «экология Москвы — наше общее дело» при попытке входа в эту секретную систему.

Префектура в ответ на запрос «Зеленоград.ру» сообщила несколько иную версию: дело не возбудили не только из-за того, что елочек нет в паспорте двора, но и «из-за отсутствия подозреваемых и объективных признаков состава преступления». Почему-то упомянутых подозреваемых не нашли (или не стали искать) по городским видеокамерам или другими способами, хотя в комментариях под постом об инциденте были вероятные свидетельства: «Это в конце той неделе было, в пятницу… вокруг ёлочек во второй половине дня ходили странные молодые люди и подпирали их брёвнами, наверно чтобы не сразу заметили» , — рассказывала жительница 9-го микрорайона.

Зато в префектуре знают, кто сажал уничтоженные деревья — местные жители, причем действовавшие самостоятельно. Почему получилось, что деревья прошли «мимо паспорта» — непонятно, ведь официально в городе нельзя просто так взять и самому посадить дерево. На каждое предложение людей о посадке дерева городские службы отвечают, что все посадки должны пройти процедуру согласования и проверку: под ними не должно быть подземных коммуникаций.

Сами жители 9-го микрорайона вспоминают, комментируя инцидент, что ёлочки сажали строители корпуса 901Б. Молодые деревца пересадили с территории стройки, когда в 2020 году начали достраивать этот дом «для обманутых дольщиков». На стройплощадке долгостроя, обнесённой забором, к тому времени успело взойти и подрасти много деревьев, и местные жители требовали спасти их от уничтожения. Им удалось добиться своего — деревья пересадили в разные места вокруг стройплощадки: к корпусу 901, вдоль дорожки по краю леса, а также у корпуса 902А.

Выходит, три года назад ёлочки уже спасли от одной беды, но они всё-таки угодили в другую, причем ни тогда, ни теперь город никакого участия в их судьбе не принял.

Впрочем, в департаменте природопользования, узнав о спиленных деревьях, предложили префектуре «рассмотреть возможность озеленения данной территории». О решениях зеленоградской полиции и «Жилищника» в ведомстве на тот момент еще не знали — в том числе о том, что «компенсационная посадка не предусмотрена».

В ответе на запрос «Зеленоград.ру» департамент, ссылаясь на закон города Москвы «О защите зелёных насаждений», напомнил, что ответственность за состояние и нормальное развитие насаждений несёт балансодержатель территории, то есть «Жилищник», а заявки на компенсационное озеленение формирует обычно префектура округа. Не уточняется, ответственен ли «Жилищник» за своевременную регистрацию «случайных» деревьев, и что всё-таки первично для природоохраны — защита деревьев или их наличие в паспорте двора.

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Метки:
озеленение, микрорайон 9, вырубка
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