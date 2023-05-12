Префектура в ответ на запрос «Зеленоград.ру» сообщила несколько иную версию: дело не возбудили не только из-за того, что елочек нет в паспорте двора, но и «из-за отсутствия подозреваемых и объективных признаков состава преступления». Почему-то упомянутых подозреваемых не нашли (или не стали искать) по городским видеокамерам или другими способами, хотя в комментариях под постом об инциденте были вероятные свидетельства: «Это в конце той неделе было, в пятницу… вокруг ёлочек во второй половине дня ходили странные молодые люди и подпирали их брёвнами, наверно чтобы не сразу заметили» , — рассказывала жительница 9-го микрорайона.

Зато в префектуре знают, кто сажал уничтоженные деревья — местные жители, причем действовавшие самостоятельно. Почему получилось, что деревья прошли «мимо паспорта» — непонятно, ведь официально в городе нельзя просто так взять и самому посадить дерево. На каждое предложение людей о посадке дерева городские службы отвечают, что все посадки должны пройти процедуру согласования и проверку: под ними не должно быть подземных коммуникаций.

Сами жители 9-го микрорайона вспоминают, комментируя инцидент, что ёлочки сажали строители корпуса 901Б. Молодые деревца пересадили с территории стройки, когда в 2020 году начали достраивать этот дом «для обманутых дольщиков». На стройплощадке долгостроя, обнесённой забором, к тому времени успело взойти и подрасти много деревьев, и местные жители требовали спасти их от уничтожения. Им удалось добиться своего — деревья пересадили в разные места вокруг стройплощадки: к корпусу 901, вдоль дорожки по краю леса, а также у корпуса 902А.

Выходит, три года назад ёлочки уже спасли от одной беды, но они всё-таки угодили в другую, причем ни тогда, ни теперь город никакого участия в их судьбе не принял.

Впрочем, в департаменте природопользования, узнав о спиленных деревьях, предложили префектуре «рассмотреть возможность озеленения данной территории». О решениях зеленоградской полиции и «Жилищника» в ведомстве на тот момент еще не знали — в том числе о том, что «компенсационная посадка не предусмотрена».

В ответе на запрос «Зеленоград.ру» департамент, ссылаясь на закон города Москвы «О защите зелёных насаждений», напомнил, что ответственность за состояние и нормальное развитие насаждений несёт балансодержатель территории, то есть «Жилищник», а заявки на компенсационное озеленение формирует обычно префектура округа. Не уточняется, ответственен ли «Жилищник» за своевременную регистрацию «случайных» деревьев, и что всё-таки первично для природоохраны — защита деревьев или их наличие в паспорте двора.