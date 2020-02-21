«Я еще осенью хотела спасти несколько деревьев, но не решилась на самоуправство…»

Жаль, что спасли так мало — большинство деревьев всё же погибло, ведь на участке стройки успели вырасти не только молодые ели, но и берёзки, и клёны, и ивы, и сосны с елями, черноплодная и красная рябина, рассказала Алла Н. редакции, описывая подробности этой истории:

— Когда мы увидели, что начали экскаваторами раскапывать гору на стройке и крушить молодые деревца — сразу же стали звонить в озеленение и благоустройство нашего города, в Мосприроду. К ним мы обращались ещё в сентябре, когда стало известно о возобновлении строительства. Звонила, писала посты и про вырубки, и про голубятни, и про деревья, которые выросли там за 15 лет. Малую толику только не пустили под гусеницы и ковши экскаваторов…

После звонков приехали люди на стройку, похоже было на комиссию. После их приезда часть деревьев стали выкапывать! Это конечно капля в море, но, хоть что-то. Посадили их конечно безобразно… Пост об этом написала, фото выложила. Надеюсь, что весной пересадят нормально.

Я ещё осенью хотела спасти хотя бы несколько деревьев и посадить небольшую аллейку где-нибудь (чтобы у каждого члена семьи было своё дерево)! Знала же, что погибнут деревья, когда стройкой займутся… Но не решилась на самоуправство… Жаль, что спасли так мало, но могло и этого не быть. К сожалению у нас так непродуманно действуют во многих сферах! Зачем закупать где-то, тратиться на доставку, высадку, когда есть уже готовые саженцы ничем не хуже, которые тут уже выросли и скорей приживутся, чем купленные за тридевять земель! Но, нет, нашим озеленителям почему-то проще сначала сравнять с землёй то, что есть, а потом озеленять заново. Грустно, когда на твоих глазах не созидают, а губят, и бездумно тратят деньги там, где можно было бы этого не делать! Мне не всё равно, где и как жить мне и моим детям, внукам, соседям. Я хочу чтобы наш город соответствовал своему названию, а не превращался в каменные джунгли.

Мы и строителям, верней разрушителям тоже задавали вопрос: не жалко им деревья? Они отвечали, что выполняют приказ, расчищают территорию… Поэтому и стали звонить по инстанциям… Ругаться с ними. Грустно, что очевидные вещи приходится доносить таким образом до людей, которые этим занимаются профессионально и должны сами инициировать это. Тем самым и бюджет можно сэкономить, и деревья сохранить, и людям приятное сделать, и городу в целом.