Спустя неделю «Жилищник» сообщил, что дело передано в полицию. «В связи с вандальными действиями неустановленных лиц по спилу шести ёлок был вызван наряд полиции для принятия мер», — ответил директор «Жилищника» Адсалам Дударов.

Уточняется, что срок рассмотрения заявления в полиции — 30 дней. После расследования «Жилищник» намерен направить информацию в департамент природопользования. Жителю также пообещали дать дополнительный ответ до конца апреля.

Елочки расположены перед подъездами и могут попадать в поле видеокамер, установленных на входе. Но вероятность поимки преступника, срубившего деревья, всё равно небольшая. Множество таких «дворовых» преступлений — граффити, поджоги, вандализм — полиция не раскрывает под разными предлогами. Например, говорят, что место не просматривается камерами видеонаблюдения (как это было в пятом микрорайоне, когда в баскетбольное кольцо засунули кресло). Но и камеры не помогают. Например, в прошлом году неизвестные украли несколько деревьев во дворе третьего микрорайона — они приехали за ними ночью на машине, которая была хорошо видна на камерах. Однако о поимке воров всё равно ничего неизвестно.