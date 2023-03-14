Кольцо действительно регулярно отламывают. «Кольцо повесили самое дешевое, будто из проволоки, висит не на стандартной высоте — 2,85, а должно 3,05», предполагают в чате.

Претензии и к самой площадке, которую воткнули прямо на оживленной пешеходной дорожке и сделали некачественно — резиновое покрытие постоянно разрушается, кольцо стоит рядом с густым кустарником и глубокой лужей, сама площадка не огорожена.