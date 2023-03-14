Фото: Zelenograd.ru
Во вторник утром в кольце для стритбола во дворе корпусов 518-521 оказалось кресло. «Это уже третье сломанное кольцо, — возмущаются в чате 5-го микрорайона. — Не хочет там никто видеокамеру поставить, чтобы …удаков этих вычислить? Вопрос не риторический». Есть ли во дворе камеры, неизвестно. «Зеленоград.ру» отправит запрос в префектуру.
Фото: Zelenograd.ru
Кольцо действительно регулярно отламывают. «Кольцо повесили самое дешевое, будто из проволоки, висит не на стандартной высоте — 2,85, а должно 3,05», предполагают в чате.
Претензии и к самой площадке, которую воткнули прямо на оживленной пешеходной дорожке и сделали некачественно — резиновое покрытие постоянно разрушается, кольцо стоит рядом с густым кустарником и глубокой лужей, сама площадка не огорожена.
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