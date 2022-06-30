Посаженные жителем во дворе дома деревья украли. Воры приехали за ними ночью на машине 30.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Двое неизвестных приехали ночью к новостройкам в 3-м микрорайоне и выкопали декоративные ели, которые купил и посадил местный житель.

В начале мая житель одного из домов в ЖК «Зеленоград Сити», Максим, купил 19 декоративных деревьев. Деревья высадили возле дома, согласовав место с коммунальными службами.

А утром 19 июня Максим обнаружил, что деревьев нет. На камерах видно, как около трех часов ночи мужчина и женщина приехали к дому на машине «Шкода Карок». Женщина сидела за рулем, а мужчина, надев на голову капюшон, выкопал девять деревьев. Номера машины на записи не видно.

Теперь Максим собирается обратиться в полицию, чтобы они разыскали злоумышленников.

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Метки:
озеленение, микрорайон 3, кража
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