Почему в МЖК такие ухоженные деревья и кусты. И можно ли сделать так же в других районах
Двое неизвестных приехали ночью к новостройкам в 3-м микрорайоне и выкопали декоративные ели, которые купил и посадил местный житель.
В начале мая житель одного из домов в ЖК «Зеленоград Сити», Максим, купил 19 декоративных деревьев. Деревья высадили возле дома, согласовав место с коммунальными службами.
А утром 19 июня Максим обнаружил, что деревьев нет. На камерах видно, как около трех часов ночи мужчина и женщина приехали к дому на машине «Шкода Карок». Женщина сидела за рулем, а мужчина, надев на голову капюшон, выкопал девять деревьев. Номера машины на записи не видно.
Всё, что осталось от деревьев
Теперь Максим собирается обратиться в полицию, чтобы они разыскали злоумышленников.
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