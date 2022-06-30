А утром 19 июня Максим обнаружил, что деревьев нет. На камерах видно, как около трех часов ночи мужчина и женщина приехали к дому на машине «Шкода Карок». Женщина сидела за рулем, а мужчина, надев на голову капюшон, выкопал девять деревьев. Номера машины на записи не видно.