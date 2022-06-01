Спроси любого зеленоградца, в каком микрорайоне самая красивая и ухоженная растительность, вряд ли кто затруднится с ответом — конечно, в МЖК. Лучшая сортовая сирень — там, самый крупный и душистый махровый чубушник — тоже там, аллея розовых яблонь Недзведского, рододендроны на альпийской горке и еще многие растительные чудеса — все это только там. А почему? Ведь и в других районах сажают цветы, подстригают кусты и обрезают ветки деревьев. Только в МЖК почему-то нарядные шарики, а в других районах — страшные 20-метровые пни. Как, почему и за чей счёт создается красота в МЖК и можно ли сделать так в других районах, мы поговорили с председателем совета некоммерческого партнерства МЖК «Зеленоград» Александром Раптовским.
Вопрос, почему в МЖК всё так красиво и ухожено, упирается в историю его создания. МЖК существует с 1987 года. Все эти годы я руковожу микрорайоном. Первые дома мы ввели в строй в 1994 году, и сразу создали своё ремонтно-эксплуатационное управление (РЭУ) по управлению жилым фондом и территорией. Мы не передали наши жилые дома на баланс города, поскольку понимали, что находимся на отшибе и любая авария, которая требует приезда специалистов — сантехников, электриков — превратится в проблему. Пока они доедут сюда на автобусе из ближайшего 5-го микрорайона, маленькая беда успеет стать большой. Поскольку жилье мы строили своими руками, то хотели и сами его эксплуатировать. Наше РЭУ имело свой диспетчерский пункт, бухгалтерию, штат сантехников, электриков, уборщиц, мастеров, рабочих по территории — у нас всегда было 10-15 человек. В 2002 году мы зарегистрировали Товарищество собственников жилья (ТСЖ) и продолжали заниматься благоустройством.
Замечу, что с момента создания МЖК здесь нет ни одной копейки бюджетных денег. Строительство домов, благоустройство территории, создание парковых зон Ротонда, Альпийская горка, Бабочка, фонтан и площадь Часов, — всё делалось за счёт средств застройщика — Некоммерческого партнёрства «МЖК Зеленоград».
Так мы жили до 2014 года, когда в Москве ликвидировали все частные компании, управляющие территориями, и создали единый «Жилищник». С того времени всю территорию в Москве эксплуатирует только он.
Наше РЭУ никуда не делось — оно по-прежнему обслуживает дома, но территорией больше не занимается. Теперь это делает «Жилищник». Рабочих по территории, которые у нас были (те 10-15 человек), мы передали в «Жилищник». К тому времени мы уже создали тот базовый задел по озеленению, который поддерживаем и сегодня.
Наша компания НП «МЖК Зеленоград» строит и продаёт жильё в МЖК, а прибыль от этой деятельности мы реинвестируем в благоустройство и озеленение микрорайона. Мы как застройщики, отличаемся от других тем, что полученную нами прибыль не уводим с территории, не вкладываем её в виллы, яхты, офшоры, а реинвестируем в наш микрорайон, в наш город.
За счёт денег, которые мы заработали, построен храм в 14 микрорайоне, поставлен памятник Александру Невскому, построен парк с фонтаном «Часы», устроена Альпийская горка и другие объекты благоустройства. Сейчас мы реконструируем её опять-таки за счёт собственных средств. Несколько лет назад я предложил поставить там скульптуру Русалочки, скульптуру «Мальчик на велосипеде», «Черепаху», которые мы сделали вместе с зеленоградскими скульпторами Владимиром Сапрыкиным и Алексеем Дубиным, потом устроили экологичные велопарковки из брёвен. Жители нас всегда благодарят за эти красоты, морально поддерживают и помогают оберегать всё от вандалов. Вкладывать прибыль в развитие территории — это моё видение правильного бизнеса застройщика.
Первые дилетантские попытки озеленить МЖК мы предприняли в середине 1990-х годов. Сделали наш первый парк вокруг ротонды, разбили центральную аллею микрорайона и стали решать: тут посадим липы, тут каштаны, тут берёзы. Саженцы брали в подмосковных питомниках, существовавших ещё с советских времен. Дальше Московской области не ездили. Помнится, был крупный питомник в районе Бутово. Мы поехали туда и купили там те деревья и кустарники, которые выращивались для средней полосы. Никаких заграничных саженцев у нас тогда не было. Кроме обычных лип, клёнов, рябинок, купили маньчжурский орех, акацию. Они были уже адаптированы для нашего климата, хорошо прижились и благоденствуют до сих пор.
Посадили мы всё это без особого дизайнерского плана. Просто хотелось, чтоб вокруг было зелено и красиво. Парк вокруг ротонды был нашим первым опытом. Когда деревья разрослись, мы поняли, что насажали слишком много. Со временем некоторые из них высохли, и мы были даже рады проредить посадки. К тому времени появилось понимание, как озеленять правильно. Позднее мы добавили туда взятые из питомника пирамидальные липы, плакучую рябину, чубушник, который в народе называют жасмином.
С самых ранних времён растёт там и старенькая груша — весной она обильно цветёт, а осенью радует глаз пестрой лилово-розово-жёлтой листвой. В этом году пришлось её лечить — ствол у груши развалился надвое и всё: либо спиливать, либо… Мы залили трещину варом, стянули ствол металлическим бандажом, который сковали наши кузнецы, и сделали серьёзную обрезку уж очень развесистой кроны, чтоб уменьшить нагрузку.
Сначала мы на каждый Новый год срубали и ставили посреди микрорайона большую красивую ёлку. Потом в 2001-м году мне стало жалко ёлки рубить. И я предложил, давайте просто посадим здесь ёлочку! Но маленькая нам не подходила — пока ещё она вырастет! Решили пересадить большую, максимально сохранив её корневую систему. Лучше уж один раз затратить больше средств и сил, но посадить настоящее дерево, решив вопрос на многие годы. Подготовку к этому событию провели заранее летом и осенью. А за ёлкой поехали в декабрьский лес. Нашей зеленой избраннице было уже лет двадцать — корни у неё здоровенные. Подогнали туда кран, выкопали дерево вместе с комом по максимуму, погрузили на КамАЗ и привезли в МЖК, где посреди микрорайона уже была подготовлена яма. Посадили ёлку тоже с помощью техники. К счастью, она у нас прижилась, и растёт — пушистая, нарядная — уже больше двадцати лет. Каждый Новый год мы украшаем её цветными лампочками, гирляндами.
Была у меня идея: создать аллею из многоствольных берёзок — бывают такие деревья, когда из одного корня растёт несколько стволов. Хотелось, чтобы эти берёзовые «семейки» стали символом семьи в МЖК. В 2006 году мы посадили такую аллею, где из одного корня растут 2-3-4 берёзки. Нашли их в лесу. Это обычные «дикие» берёзки, росшие самосевом. Деревца выбирали молодые, высотой метра по полтора. Посадили мы их по всем правилам, но берёзки при пересадке — как за ними не ухаживай, приживаются тяжело, часто засыхают и гибнут. Посадили примерно полтора десятка «семеек», а на следующий год половина высохла. Мы их заменили. Потом засохли те, что вроде бы сначала прижились, пришлось заменить и их. И так мы несколько лет с ними нянчились — убирали засохшие, сажали на их место новые «семейки». Наконец они все укоренились. Кроны им решили сформировать шариками — просто ради красоты. И в течение 15 лет формировали. В весенне-летний сезон их дважды в месяц подстригают — подравнивают «причёски».
Кроме берёзовых «семеек». У нас есть и другие деревья с шарообразными кронами, например, каштаны на штамбе, растущие вдоль парковки у площади Часов. Но их кроны сформированы в питомнике и поддержания формы не требуют. А вот деревцам и кустам, растущим на входе в МЖК, а также клёну гиннала — «парикмахер» нужен. Кусты в живых изгородях мы стрижем уже 25 лет. Сначала они были кривенькие, корявенькие, мы их досаживали. Вы не представляете, насколько это сложно — ровно и правильно подстригать кусты. Особенно, если исполнитель сегодня один, завтра другой — каждому нужно объяснить наши требования: сверху по струночке, сбоку чтоб не разваливалось.
Часть работ выполняет «Жилищник», в том числе мы их учим, как подстригать наши кусты и деревья. За нашей территорией закреплён мастер, руководящий рабочими. С этой женщиной мы находимся в тесном ежедневном контакте. Встречаемся с мастером, проводим инструктаж, как это правильно делать. Она доводит требования до рабочих. Если что-то неправильно, мы поправляем, если надо — помогаем. Раньше мы сами покупали косилки, секаторы. Но сейчас у них своё оборудование. Когда берёзки обрастают, мы ей звоним: «Пора подравнять наши шарики, а то они уже как беспризорники выглядят», и она ставит эту задачу в план.
Рабочие по территории, которые раньше были в нашем РЭУ, теперь официально числятся в штате «Жилищника», и это не случайные гастарбайтеры из Средней Азии, а постоянная команда работников из Узбекистана, они приезжают из года в год. Мы их, можно сказать, «воспитали» под свои требования, и они постоянно находятся на территории. Мы обеспечиваем им постоянное проживание в МЖК в мини-общежитии на 12 человек, контролируем их работу и стараемся, чтобы они ухаживали за растениями так, как это делалось раньше, когда они были в нашем непосредственном подчинении.
«Жилищник» сегодня делает следующее: убирает мусор, (зимой — снег, осенью — палую листву), стрижёт газоны, подстригает под нашим руководством кусты и деревья, поддерживая тот вид, который мы сформировали ранее, сажает и поливает цветы-однолетники на тех клумбах, которые мы сами разбили в прошлом. Когда передавали территорию «Жилищнику», показали им клумбы — их у нас было штук 15: «Вот, пожалуйста, продолжайте сажать». Весной они сажают — тюльпаны, летом — бегонии, герань, петунии. Делается это за счёт городского бюджета, как в любом другом микрорайоне, в общей программе озеленения. Посадочный материал для этих клумб тоже бюджетный.
Словом, рабочие «Жилищника» занимаются поддержанием чистоты и ухоженности территории. К нашим специальным проектам, требующим особых затрат, они отношения не имеют.
В том, что касается растений, мы уже более 15 лет сотрудничаем с учёным, агрономом, выпускницей Тимирязевской сельскохозяйственной академии Эллой Халимовой. Мы познакомились в 2006 году, можно сказать, случайно на какой-то торговой площадке. В то время я уже сознавал, что для реализации озеленительных идей мне не хватает опыта и профессиональных знаний, поэтому искал в помощь дизайнера-садовода. Элла москвичка, но живёт не в МЖК. Она приехала, посмотрела — мы как раз тогда Альпийскую горку начинали делать. Мне нужно было на этой горке сделать специальные посадки, купить особый грунт, чтоб посадить вечнозелёные и разные редкие растения. Мы стали обсуждать это с ней. Так началось наше сотрудничество.
Совместная работа выглядит так. Я объяснил Элле свой главный подход: мы делаем МЖК лучшим, интересным, многообразным, и теперь, когда высказываю идеи, Элла прорабатывает их с научной точки зрения: где купить растения, какие из них адаптированы, морозоустойчивы, какие приживутся, какие нет. В каком питомнике их стоит заказать — в польском, германском, российском. Редкие растения, декоративные деревья и кустарники, сортовая сирень, махровый чубушник, розы и многое другое — это уже моё личное отношение к микрорайону, который мы сами построили, и я хочу, чтобы он выглядел красиво. Такие посадки требуют существенных затрат, и всю эту красоту мы покупаем не за счёт бюджета города, и не за счёт жителей МЖК — мы вкладываем средства нашей компании. И сажаем теперь не как раньше, а по науке. И навоз для этого покупаем, и торф. Каждый год все растения дополнительно подкармливаем разными удобрениями.
Тот объём благоустройства и озеленения территории, который вы видите сегодня — все аллеи: сиреневые, каштановые, берёзовые, рябиновые, туевые — посажены нашей компанией-застройщиком НП «МЖК Зеленоград» за счёт её же средств. Все текущие посадки редких и не очень растений, благоустройство и развитие территории — всё за счёт нашей компании. И сажаем мы всё сами — у нас в компании есть рабочие, которые этим занимаются, мы платим им зарплату.
Как-то в Европе я увидел дома полностью заплетенные диким виноградом. Это очень красиво. Мне хотелось попробовать сделать нечто подобное в МЖК — устроить такое вертикальное озеленение.
Я предложил засадить торец корпуса 533 девичьим виноградом. Мы купили дикий виноград, и под руководством Эллы посадили его в хорошую жирную почву. Затея оказалась интересной, но очень хлопотной. Каждый год нужно заказывать автовышку, подвязывать тяжёлые стволики лианы, крепить новые побеги да ещё на разные крепежи — одни маленькие, другие большие, обрезать лишнее. Сейчас виноград уже дорос с одной стороны до 8 этажа, а с другой мы чуть позже его посадили — там пониже. Но вид-то шикарный! Такая роскошная темно-зелёная стена, а по осени эти листья краснеют — эффект необыкновенный. Прямо «эстетическая бомба» получилась. Не думаю, что кто-то повторит это в других районах. Столько возни ради красоты — кому оно надо! За виноградом ведь надо тщательно ухаживать, любить это дело, деньги тратить, в конце концов.
Всё, что мы делаем на территории — мы делаем по собственному желанию. Еще в начале озелеленения мы с Эллой задумали эксперимент на Альпийской горке. Далеко не первый, надо сказать. Чего мы там только ни сажали! И розарий каждый год обновляем, и по склонам карликовые альпийские сосенки у нас растут, и суккуленты, и четыре вида шикарных рододендронов: оранжевый, нежно-розовый, фиолетовый.
Так вот, у нас на горке есть ряд клумб, и я говорю Элле: «Давайте сделаем так, чтобы самые первые цветы, которые у нас в России зацветают, потом сменяли другие, за ними распускались бы третьи — и так до самых морозов», и она воплотила эту идею. И сейчас у нас есть такие цветники, пестрящие многоцветьем весь сезон — от снега до снега. Эти цветы у нас и просто на клумбах по всему микрорайону цветут: и подснежники, и нарциссы, и тюльпаны, и пионы, и розы. Это помимо тех, что сажает «Жилищник». Наши многолетники, вечнозеленые растения, сортовая сирень, чубушник, декоративные яблони Недзведского, радующие глаз ярко-розовыми и белыми цветами — всё посажено нами под руководством Эллы Халимовой. Я предлагаю идеи: «Давайте сделаем шикарную яблоневую аллею!», «Давайте сделаем сиреневую аллею — у нас там пешеходная зона, и вдоль дорожки будет сирень». А дальше все растения подбирает Элла, она же и сажает их вместе с двумя-тремя помощниками. Сейчас в МЖК более 30-ти сортов сирени — вы нигде в городе больше не найдете такого!
Каждый год мы что-то покупаем и сажаем. Например, в прошлом году посадили симметрично на газонах две исключительно красивые яблоньки с махровыми цветами — одна цветет розовым, а другая — белым.
Безусловно, такое обширное растительное хозяйство требует регулярного и умелого ухода. Мы ежегодно приобретаем и вносим удобрения для роз, для пионов, для хвойных, тратимся на «химию» и обрабатываем растения от вредителей — тли, паутинного клеща и прочих. Когда у нас сажают «хвойники», им в первые год-два на зиму ставят колпаки, чтоб не обгорели на солнце, не померзли. Уход, полив, обрезка — всем этим занимаются пять человек — работники нашей компании НП «МЖК Зеленоград». «Жилищник» к этому не касается — речь идёт о ценных породах, требующих особых навыков ухода. За сезон мы вкладываем в благоустройство территории порядка 1,5 миллионов рублей из средств МЖК.
В других районах города каштаны который год сохнут из-за пришлого вредителя — минирующей моли. Осенью 2021 года эта напасть добралась и до МЖК, «заминировав» наши деревья. Мы пытались найти какое-то решение проблемы, что-то, чем можно полечить каштаны. Другие растения мы ведь обрабатываем от вредителей, от паутинного клеща, например. Но это местная обработка, неопасная для окружающих. Наши рабочие делают это ранним утром, когда никого нет, соблюдая все меры предосторожности. А с каштанами так поступить нельзя — невозможно да и нельзя по закону обработать крупные деревья ядовитыми вонючими химикатами в жилом массиве — кругом люди, собаки. Так что мы ничего с ними не делали. Единственный выполнимый в городских условиях совет — избавиться от зараженной листвы. Это было сделано силами «Жилищника» — рабочие собрали и вывезли больную листву. Надо сказать, не все наши каштаны пострадали. У нас их два вида: обычные конские каштаны, растущие на центральной аллее, и каштаны на штамбе, привезённые из немецкого питомника. Они более устойчивы к вредителям.
Видеонаблюдение мы установили в 2013 году потому, что в МЖК повадились вандалы и воры. Теперь у нас муха незамеченной не пролетит, если надо — всех найдём и всё увидим. Украденную с альпийской горки черепаху нашли на второй день. Вора, укравшего осетра, тоже моментально нашли и он по суду всё возместил. Люди, которые ломают цветущую сирень у нас, к сожалению, тоже появляются.
Сам я отнюдь не сторонник запретительных табличек в духе, сирень не ломать, собак на газоне не выгуливать, а то будет ай-яй-яй. Мне не нравится, когда вся территория утыкана табличками, они меня нервируют. Но приходится выбирать: либо таблички, либо охранник, который будет бессовестных людей за руку хватать. Иначе никаких нервов не хватит, всем им замечания делать.
Когда сирень зацвела, мы стали массу нервов тратить на тех, кто приезжает к нам из других районов, и вместо того, чтобы любоваться, обламывает ветки, да ещё идёт и в наглую ими обмахивается. Сделаешь такому замечание, а в ответ: «Сирень и положено обламывать!» — придумали глупость себе в оправдание и сами в нее поверили.
Бывало до скандала доходило: вот вырастите сирень у себя в саду и ломайте её! Но воспитывать таких людей поздно, остановить их может только страх наказания. Я два года терпел, не вешал табличек, а потом понял, что нервов не хватит. Сделали таблички и через каждый куст развесили. Жителям МЖК они не нужны — никому в голову не придет сирень ломать, а вот гостей, которых в эту пору приезжает к нам очень много, порой приходится «воспитывать», и заниматься этим крайне неприятно. Таблички аллею не украшают, но они, как и видеонаблюдение, справляются со своей задачей.
Вы спросите, насколько реально распространить этот опыт на другие районы? Я думаю, это маловероятно. Просто для этого надо построить ещё один МЖК, и создать прибыльный бизнес, чтобы вкладывать доход от него в благоустройство. И нужно ощущать себя хозяином. МЖК дал возможность проявить инициативу, самостоятельность, организовать самоуправление. Всё это для меня родное и создавалось долгие годы, но шаг за шагом построено. Мы и жилые дома сами проектировали, и наружную подсветку фасадов тоже — мы первые в Москве это сделали в 1996 году. Мне захотелось к 1997 году — это как раз был 850-летний юбилей Москвы, сделать что-то особенное. Сами создали проект подсветки сверху, и дома у нас стали светлые, яркие — вечером смотришь, радуешься. Ну кто это станет делать в других районах — кому оно надо?
Для этого нужны не только финансовые возможности, но и мотивация. В этом районе живёт моя семья, мои друзья, соратники, с которыми мы создавали МЖК, и хочется, чтобы здесь было красиво и уютно. Я придумал фонтан и площадь Часов, где мы устраиваем праздники и концерты, пирамиду «Времена года», которую хочу непременно закончить в этом году, мегапроект «Парк удивительных камней».
Но моё желание что-то сделать для МЖК очень часто наталкивается на бюрократические препоны. Я ещё десять лет назад спроектировал «Лебединый пруд» с тремя островами, и все десять лет пробивал его через чиновничью стену — то одно не согласуют, то другое урежут, а то и вовсе под сукно на годы положат. Чиновникам такая инициатива, даже осуществленная за мой счёт, ни к чему — только лишние хлопоты. Сейчас начали строить, но частично, так как сам пруд Москомприрода уже восемь месяцев не может согласовать, и пруд переносится на следующий год. Многое приходится делать на свой страх и риск и просто ставить перед фактом, показывая результат — победителей, как известно, не судят. Иначе я полжизни буду только ходить и разрешения спрашивать. У меня есть глубокое убеждение, что я всё делаю правильно. И знаю, что никто кроме меня это не сделает.
по первому зову к ним значит бегут, чтото сделать, а на остальные районы это не распространить, ага