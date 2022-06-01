А нельзя ли сделать так и в других районах Зеленограда?

Вы спросите, насколько реально распространить этот опыт на другие районы? Я думаю, это маловероятно. Просто для этого надо построить ещё один МЖК, и создать прибыльный бизнес, чтобы вкладывать доход от него в благоустройство. И нужно ощущать себя хозяином. МЖК дал возможность проявить инициативу, самостоятельность, организовать самоуправление. Всё это для меня родное и создавалось долгие годы, но шаг за шагом построено. Мы и жилые дома сами проектировали, и наружную подсветку фасадов тоже — мы первые в Москве это сделали в 1996 году. Мне захотелось к 1997 году — это как раз был 850-летний юбилей Москвы, сделать что-то особенное. Сами создали проект подсветки сверху, и дома у нас стали светлые, яркие — вечером смотришь, радуешься. Ну кто это станет делать в других районах — кому оно надо?

Для этого нужны не только финансовые возможности, но и мотивация. В этом районе живёт моя семья, мои друзья, соратники, с которыми мы создавали МЖК, и хочется, чтобы здесь было красиво и уютно. Я придумал фонтан и площадь Часов, где мы устраиваем праздники и концерты, пирамиду «Времена года», которую хочу непременно закончить в этом году, мегапроект «Парк удивительных камней».

Но моё желание что-то сделать для МЖК очень часто наталкивается на бюрократические препоны. Я ещё десять лет назад спроектировал «Лебединый пруд» с тремя островами, и все десять лет пробивал его через чиновничью стену — то одно не согласуют, то другое урежут, а то и вовсе под сукно на годы положат. Чиновникам такая инициатива, даже осуществленная за мой счёт, ни к чему — только лишние хлопоты. Сейчас начали строить, но частично, так как сам пруд Москомприрода уже восемь месяцев не может согласовать, и пруд переносится на следующий год. Многое приходится делать на свой страх и риск и просто ставить перед фактом, показывая результат — победителей, как известно, не судят. Иначе я полжизни буду только ходить и разрешения спрашивать. У меня есть глубокое убеждение, что я всё делаю правильно. И знаю, что никто кроме меня это не сделает.