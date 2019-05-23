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Розовые яблони цветут в МЖК. Подборка красивых фотографий 23.05.2019 ZELENOGRAD.RU

В МЖК сейчас очень красиво — все в розовом цвете. Это цветут розовые яблони Недзвецкого. Ботаник и общественный деятель Владислав Недзвецкий привез эту яблоню из предгорий Тянь-Шаня.

В Европе она сразу же приобрела популярность, как декоративный вид. Ее особенность — пурпурная окраска не только цветов, но еще и молодых побегов во время цветения. После верхняя часть листьев приобретает зеленый цвет, а нижняя остается темно-фиолетовой. Яблоня крайне неприхотливая и хорошо себя чувствует в нашем климате.

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