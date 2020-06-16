Жительница Зеленограда Вера Эвери пишет книги и статьи, а еще любит гулять в лесу, наблюдает за лесными обитателями и записывает истории — весёлые, лирические, философские — в блоге в «Живом журнале». Она нашла и покажет вам место в Зеленограде с самой красивой, самой необыкновенной и вообще самой-самой сиренью.
Сирень наша ждала-ждала мая, да так и не дождавшись солнечных дней, выплеснулась наконец в дождь — хлынула как из ведра. И ведь какая! Вот вам случалось желтую сирень видеть? А цветки с пятирублевую монету? А чтоб из темно-розовых бутонов — зефирно-белые махровые кисти? А чтоб голубыми розочками — нет? Ну, тогда любуемся и вздыхаем.
Все фотографии сделаны здесь — в МЖК, куда я хожу каждый день на предмет кофе с пирожными и моциона для. Длинный ряд деревьев, цветущих розовым — яблони Недзведского, кусты на газоне — сортовая сирень.
Желтая сирень на самом деле сливочно-желтенькая, окраской, напоминает примулу. Сорт голландский — «Примроуз» (Primrose), выведена в 1949-м. Будь у нас солнце, нежная красотка враз выгорела бы, но солнца нет, и удивительный нехарактерный для сирени оттенок налицо. Но это именно оттенок, не более.
Вот она же для сравнения в соседстве с кипенно-белой Флорой. Флора — махровый гигант, в хороший год (но не в этот — в прошлый, например) кисти у нее с большую кастрюлю размером (хозяйке ближе всего кухонные сравнения, да).
Цветочки диаметром более трех сантиметров собраны в кисти раза в полтора больше моей головы. Кажется, если ветка не выдержит, такой «снежок» и зашибить может. Этот сорт считается лучшим среди белоцветковых форм сирени.
Говоря, что сирень хлынула как из ведра, я не преувеличила. Извольте видеть: сорт «Реомюр». Как не вспомнить славную Ларису Миллер:
«По мне, чем сирени избыточней пенность,
Тем выше земного мгновения ценность»
Думаю, автор этого сорта знаменитый французский селекционер Виктор Лемуан (ему, между прочим, 64 сорта одной только сирени принадлежит!) с поэтом согласился бы. Это не цветение, а самоубийственный взрыв. Его пурпурно-розовый «Реомюр» выведен в 1904-м и назван в честь выдающегося соотечественника Антуана де Реомюра — естествоиспытателя и натуралиста, знатока насекомых и изобретателя спиртового термометра (шкалу Реомюра из уроков физики помните, нет?)
Раз уж зашла речь о сортах Виктора Лемуана, покажу поразительную, на мой вкус, «Шарль Жоли» (Charles Joly).
В далеком 1896-м эта ярко-розовая кудрявая сирень стала сенсацией — такой расцветки у махровых сортов ещё не было. Любопытно, что самого Шарля Жоли, некогда маститого парижского музыкального критика, начисто забыли, даже сирень не помогла. Сик транзит глория мунди, как говорится.
Еще один сорт Виктора Лемуана — Мишель Бюхнер (Michel Buchner).
Бюхнер не был знаменитостью — он просто дружил с селекционером (чем не повод угодить в историю?). Впервые мир увидел эту густо-лиловую махровую сирень в 1885 году. Отцветая, она становится бледно-голубоватой, словно седеет.
Махровые сорта Виктору Лемуану особенно удавались. Вот его «Монтень» (в честь французского философа-гуманиста Мишеля де Монтеня, чьими «Опытами» я зачитывалась в юности) — очень нежный и изысканный, меняющий цвет от розоватого до лилово-белого. Сами цветки напоминают полиантовые розочки и из двух-трех тесно сближенных венчиков.
У Виктора Лемуана был сын Эмиль — перещеголявший папу и ставший «отцом» аж 140 видов сирени! Из его сортов мне особенно нравятся два. Первый — невероятная голубая «Ами Шотт» (Ami Schott), выведенная в 1933-м.
Просто взгляните на переходы цвета (я уж не говорю про оригинальную форму цветков — они очень крупные, махровые, симметричные, шаровидные).
Второй мой любимый от Эмиля Лемуана — сорт «Катерина Хавемейер» (Katherine Havemeyer), выведенный в 1922 году.
Не знаю, была ли красавицей мадам Хавемейер — Лемуан всего лишь хотел угодить другу Теодору и назвал сорт в честь его жены, но сирень прекрасна. Каждый цветочек — очень крупный — из трех рядов изящных остроконечных лепестков, слегка подгибающих края внутрь, как у лодочки. Цветы на метелках сидят тесно, сами эти метелки размером с футбольный мяч. А па-а-а-ахнут…
Вот еще диковина — на этот раз заокеанская. Творение американца Джона Фиалы. Просто глядя на снимок не вдруг поймешь, а чего в ней особенного-то?
А вы присмотритесь: видите в лиловой кисти чуть ниже центра мелкий белый цветочек? Это я вставила, чтоб масштаб показать. Мелкий — обыкновенная «венгерка», которая за любым забором. Перед вами же — гигант «Бланш Свит» (Blanche Sweet). Так звали любимую актрису селекционера, она играла в немом кино в 20-х годах прошлого века.
Вот еще для наглядности.
Справа она же — рядом с венгеркой. Снимок прошлого года. Почему такая бледная? Состарилась, выцвела…
Это тоже гигант — сорт «Найт» (Night). Рыхлые метелки с крупными розово-лиловыми цветками. На солнце кажутся красновато-пурпурными, но потом слегка выгорают.
А вот еще одна редкость, хотя и очень известная — двухцветный голландский сорт «Сенсация», выведен в 1938-м. Пурпурные цветки с четкой белой каймой по краям.
Декоративна необычайно. И довольно крупная — цветки больше двух сантиметров.
Ай, молодцы голландцы! Про их «Сенсацию» во всем мире знают. А я вам сейчас кое-что любопытное расскажу. Хоть «Сенсация» и считается единственным в мире культиваром с белой каймой, но это неправда. И она — не первая, нет. Первой почти на два десятилетия раньше был наш «Джамбул», выведенный удивительным человеком селекционером-самоучкой Леонидом Колесниковым. О нем и его сиренях можно роман написать, но я пока воздержусь. Так вот — «Джамбул», 1921 год.
Сам Колесников считал, что эта необычная сирень с белоокаймлёнными лепестками получилась в результате переопыления сортов «Воспоминание о Людвиге Шпете» и «Мари Легрей». Из 20 полученных сеянцев 19 оказались копией «папы», а один — ни в мать ни в отца — с белой каймой. «Соцветия состоят из двух кистей. Цветки тёмно-фиолетовые, с узкой чисто белой полоской по краям лепестков. Сочетание тёмно-фиолетового тона с белой окаёмкой лепестков красиво выделяет в соцветии контур каждого цветка», — так описал Леонид Алексеевич «Джамбул» в своей брошюре «Сирень».
Назвал он своё творение в честь великого казахского поэта Джамбула Джабаева, рожденного в семье бедного кочевника у подножия горы Джамбул, подарившей мальчику имя. Певец-акын играл на домбре и пел сильным красивым голосом, а еще он знал 10 тысяч стихотворений и поэм. Он прожил сто лет и создал множество стихов-песен о жизни страны и своего народа.
Уникальная сирень, названная его именем, почему-то не получила широкой известности и ныне остается ботанической редкостью. И кстати, это «счастливая» сирень — пятилепестковых цветков на ней множество.
Ну и наконец несравненная «Красавица Москвы» — белоснежный махровый сорт с розовыми бутонами. Титулов у нее, как у английской королевы: «королева всех сортов», «жемчужина мирового селекционного фонда сирени» — в 1973 году в Бостоне удостоена титула «Самая красивая сирень мира» и получила награду «Золотая ветка сирени» (высшую награду Международного общества сирени).
«Если в раю есть сирень, то это — «Красавица Москвы!» — воскликнул впечатлительный британский автоконструктор и основатель компании «Lotus Cars» Колин Чепмен. Вывел ее все тот же уникум — Леонид Колесников, заткнувший за пояс всю династию французов Лемуанов (деда-сына-внука) и создавший на пяти сотках подмосковной дачи около 300 сортов, из которых в ходу сейчас примерно с полсотни.
Ну и напоследок — с каждого куста по цветочку: