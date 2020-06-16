Сирень наша ждала-ждала мая, да так и не дождавшись солнечных дней, выплеснулась наконец в дождь — хлынула как из ведра. И ведь какая! Вот вам случалось желтую сирень видеть? А цветки с пятирублевую монету? А чтоб из темно-розовых бутонов — зефирно-белые махровые кисти? А чтоб голубыми розочками — нет? Ну, тогда любуемся и вздыхаем.

Все фотографии сделаны здесь — в МЖК, куда я хожу каждый день на предмет кофе с пирожными и моциона для. Длинный ряд деревьев, цветущих розовым — яблони Недзведского, кусты на газоне — сортовая сирень.

Желтая сирень на самом деле сливочно-желтенькая, окраской, напоминает примулу. Сорт голландский — «Примроуз» (Primrose), выведена в 1949-м. Будь у нас солнце, нежная красотка враз выгорела бы, но солнца нет, и удивительный нехарактерный для сирени оттенок налицо. Но это именно оттенок, не более.