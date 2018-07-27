На деревьях завелась каштановая минирующая моль, объяснил Владимир Рунов. Этот вредитель высасывает листовые пластинки каштанов, отчего листья становятся бурыми и опадают, но смертельной опасности для деревьев моль не представляет. «Мы ежегодно проводим целый ряд мероприятий по борьбе с вредителем. Химическим способом обрабатывать мы их не можем, а применяем только биологический, естественный метод», — сообщил он.

Каштановая минирующая моль — вид бабочек из семейства молей-пестрянок, говорит доктор биологических наук Андрей Беньковский. Это маленькая бабочка с размахом крыльев 7-10 мм, которая повреждает конский каштан. Ее гусеницы развиваются внутри листьев, сначала питаются соком, потом тканями листа, отчего на листе появляются темные пятна — «мины». Сокращение зеленой массы листьев ослабляет дерево, делает его менее стойким к зимним холодам и более восприимчивым к другим вредителям и грибным заболеваниям.