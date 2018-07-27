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Почему сохнут каштаны в Дендропарке и на городских аллеях? 27.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские каштаны этим летом постигла неизвестная напасть — их листья высохли и покрылись тёмными пятнами. Читательница Zelenograd.ru рассказала о деревьях с такими повреждениями в Дендропарке, на берегу городского пруда. Есть пострадавшие каштаны и возле остановки «Березовая аллея» на Панфиловском проспекте, и в других местах города. На вопрос жителей, что же с ними случилось, ответил на встрече в префектуре Владимир Рунов, директор зеленоградского подразделения «Мосприроды», а подробности о вредителе Zelenograd.ru рассказал зеленоградский энтомолог Андрей Беньковский.

Фото: vitusltd.ru

На деревьях завелась каштановая минирующая моль, объяснил Владимир Рунов. Этот вредитель высасывает листовые пластинки каштанов, отчего листья становятся бурыми и опадают, но смертельной опасности для деревьев моль не представляет. «Мы ежегодно проводим целый ряд мероприятий по борьбе с вредителем. Химическим способом обрабатывать мы их не можем, а применяем только биологический, естественный метод», — сообщил он.

Каштановая минирующая моль — вид бабочек из семейства молей-пестрянок, говорит доктор биологических наук Андрей Беньковский. Это маленькая бабочка с размахом крыльев 7-10 мм, которая повреждает конский каштан. Ее гусеницы развиваются внутри листьев, сначала питаются соком, потом тканями листа, отчего на листе появляются темные пятна — «мины». Сокращение зеленой массы листьев ослабляет дерево, делает его менее стойким к зимним холодам и более восприимчивым к другим вредителям и грибным заболеваниям.

Фото: apest.ru

Для России минирующая моль — чужеродный вредитель, в Москве она впервые отмечена в 2005 году, и с тех пор встречается ежегодно. А в Европе моль заселила уже большую часть территории и наносит ущерб в сотни миллионов евро в год, так что в некоторых странах дальнейшее культивирование конского каштана считают нецелесообразным.

Химические обработки деревьев в городах запрещены, а способы биологической борьбы только еще разрабатываются. Выявлены грибки, поражающие моль, установлены естественные враги моли: некоторые птицы, в частности, синицы, а также хищные и паразитические насекомые. Но сведений об успешном применении биологических способов борьбы с этим вредителем пока мало.

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

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