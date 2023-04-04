Инспекция по недвижимости проверила законность размещение пансионата для пожилых людей «Время жизни» на территории дачного некоммерческого товарищества «ИТР Трамвая» в 9-м микрорайоне. На участке дома 39 проверяющие нашли двухэтажный жилой дом площадью 1534 кв.м, находящийся в собственности физических лиц. Фактически здание используется под пансионат. Разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию этого объекта не выдавались.

Кроме того выяснилось, что в 2021 году у здания сделали надстройку площадью 312 кв.м и одноэтажную пристройку площадью 84 кв.м. Надстройка и пристройка на государственный кадастровый учет не поставлены, право собственности не оформлено. Разрешение на строительство (реконструкцию) и на ввод в эксплуатацию этих объектов не оформлялись.

По этим фактам инспекция составила акт о подтверждении факта наличия незаконно размещенного объекта. Это сделано в рамках 819-го постановления правительства Москвы по пресечению незаконного использования земельных участков. Дальнейшие действия должен предпринимать департамент имущества. Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос в департамент.