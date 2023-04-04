Постройки пансионата на территории поселка «Трамвай» оказались незаконными 04.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Инспекция по недвижимости проверила законность размещение пансионата для пожилых людей «Время жизни» на территории дачного некоммерческого товарищества «ИТР Трамвая» в 9-м микрорайоне. На участке дома 39 проверяющие нашли двухэтажный жилой дом площадью 1534 кв.м, находящийся в собственности физических лиц. Фактически здание используется под пансионат. Разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию этого объекта не выдавались.

Кроме того выяснилось, что в 2021 году у здания сделали надстройку площадью 312 кв.м и одноэтажную пристройку площадью 84 кв.м. Надстройка и пристройка на государственный кадастровый учет не поставлены, право собственности не оформлено. Разрешение на строительство (реконструкцию) и на ввод в эксплуатацию этих объектов не оформлялись.

По этим фактам инспекция составила акт о подтверждении факта наличия незаконно размещенного объекта. Это сделано в рамках 819-го постановления правительства Москвы по пресечению незаконного использования земельных участков. Дальнейшие действия должен предпринимать департамент имущества. Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос в департамент.

Другие нарушения

Около месяца назад стало известно, что в пансионате нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности — было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Устранили нарушения или нет, пока неизвестно, однако на момент публикации пансионат продолжает работать.

«Время жизни» — сеть частных пансионатов для пожилых людей в Московской области. Стоимость проживания в зеленоградском — от трех тысяч рублей за сутки. Многие пансионаты для пожилых людей работают в «серой» зоне — располагаются в частных загородных домах и остаются вне государственного надзора, хотя пожары в них случаются регулярно, в том числе с тяжелыми последствиями. В московском реестре поставщиков социальных услуг, пансионат в «Трамвае» не значится, а значит власти как бы не знают о нём.

Законность деятельности «Трамвая» привлекла пристальное внимание местных жителей из-за того, что ДНТ начал перекрывать проходы к Дворцу творчества — из 12-го микрорайона и со стороны Панфиловского проспекта, захватив территорию общего пользования. В частности, «Трамвай» огородил городскую землю со стороны Панфиловского проспект, устроив несогласованный выезд через тротуар и сливал канализационные стоки в реку Сходня. Хотя власти и заставили убрать забор со стороны Панфиловского, но проход из 12-го микрорайона так и остается перекрытым. Вызывает вопросы и то, как «Трамвай» получил землю, которую пытается огородить.

Редакция «Зеленоград.ру» по просьбе жителей ведёт общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу ограждений «Трамвая». Это требование поддержало уже более 3000 зеленоградцев. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram.

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Метки:
микрорайон 9, днт «итр трамвая»
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