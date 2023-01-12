Управа уведомила собственника торгового центра «Савёлки» о необходимости приглушить яркую подсветку на фасаде. Подсветку включили в декабре, здание расположено в Савёлкинском проезде — через дорогу от корпуса 360, дома «Флейты». «Вечером свет бьет в окна», написал в префектуру житель дома Роман.

Если яркость подсветки уменьшить не получится, то глава управы «рекомендовал» и вовсе её демонтировать. Что будет, если ТЦ не прислушается к рекомендациям, непонятно.

Яркий свет по ночам мешает некоторым жителям и в других районах Зеленограда. Например, были обращения по поводу мощной подсветки на корпусах в 20-м микрорайоне. Проблему решили выключением её в 22:00.