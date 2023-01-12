Подсветку ТЦ «Савелки» приглушат или выключат, чтобы не мешать жителям «Флейты» 12.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Управа уведомила собственника торгового центра «Савёлки» о необходимости приглушить яркую подсветку на фасаде. Подсветку включили в декабре, здание расположено в Савёлкинском проезде — через дорогу от корпуса 360, дома «Флейты». «Вечером свет бьет в окна», написал в префектуру житель дома Роман.

Если яркость подсветки уменьшить не получится, то глава управы «рекомендовал» и вовсе её демонтировать. Что будет, если ТЦ не прислушается к рекомендациям, непонятно.

Яркий свет по ночам мешает некоторым жителям и в других районах Зеленограда. Например, были обращения по поводу мощной подсветки на корпусах в 20-м микрорайоне. Проблему решили выключением её в 22:00.

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Мощные прожекторы ставят иногда на строительных площадках, они «пробивают» окна близлежащих домов. Еще мешают прожекторы на уличных катках. В каких-то случаях — как, например, с ТЦ «Савелки» — администрация идет навстречу жителям. В каких-то нет, мотивируя тем, что «всё соответствует нормативам».

Например, после включения новых фонарей, поставленных при реконструкции Центрального проспекта, жители корпуса 440 жаловались на то, что они ярко светят в окна всю ночь. Власти сначала потребовали предоставить в управу номера конкретных квартир — кому мешает свет, — а потом сообщили что «Моссвет» (заведует наружным освещением в городе) замерил вертикальную освещенность на окнах этих квартир и пришел к выводу, что свет фонарей соответствует нормативным требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Но аналогичную проблему в корпусе 405 решили в пользу жителей.

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Та же история сейчас с новой подсветкой на ремонтируемой поликлинике в 9-м микрорайоне. Части жителей соседних домов она мешает, бьет в окна, они просят уменьшить яркость или отрегулировать её по времени. А департамент здравоохранения на это отвечает, что освещение включается в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Сама же подсветка выполнена в соответствии с требованиями «Моссвета», поэтому обращайтесь туда. Причем некоторые только рады дополнительной подсветке: «там всегда темно было, теперь хоть дорогу видно».

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Метки:
микрорайон 3, уличное освещение, трц савелки
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