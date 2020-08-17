Кто должен измерить, есть ли нарушение? Для этого придется обратиться в Роспотребнадзор, только специалисты этого ведомства могут провести ночью измерения и выдать заключение. Замеры Роспотребнадзора — платная услуга, но на сайте ведомства расценки есть только для анализа освещения на одном рабочем месте, это стоит около 150 рублей.

В дальнейшем либо сам Роспотребнадзор обяжет виновника исправить направление фонаря, сменить яркость ламп, либо жильцам нужно будет обращаться с этим заключением в прокуратуру или сразу в суд. За нарушение этих СанПиН есть ответственность по ст. 6.4 КоАП (до двух тысяч рублей штрафа на должностных лиц и до 20 тысяч для юрлиц). В картотеке судебных решений по Москве за последние годы нет споров по таким основаниям: постановления касаются, в основном, освещения рабочих мест на производстве.

Без обращения в Роспотребнадзор можно попробовать обратиться в префектуру — там помогут выяснить, кто установил и эксплуатирует конкретный фонарь и решить проблему.