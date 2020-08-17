Напротив корпуса 901А ведется стройка, и прожектор на строительном кране не отключают на ночь. Из-за этого страдают жильцы, в чьи окна бьет яркий свет. Другой пример — напротив корпуса 2033 включили фонари, которые вместо площадки почему-то освещают квартиры жителей.
«Фонари, по идее, должны быть направлены вниз, на площадку, но видимо их не регулировали при установке. Так что у нас на седьмом этаже теперь светит, как днём», — рассказала местная жительница Любовь. Выяснили, как можно решить эти проблемы.
Свет от фонарей, стройки или рекламы должен подчиняться нормам СанПиН 2.2.?.1.1.1278-03. В пункте 3.3.4 прописаны максимальные значения засветки окон жилых зданий и палат больниц по ночам. Освещенность измеряется в люксах (лк) прибором, который называется люксметром. Так, на небольших улицах и в микрорайонах засветка окон жилых зданий не должна превышать 5 лк, на общегородских магистралях — 20 лк.
Нарушением будет являться, если сумма всей засветки окон от стройки, реклам и фонарей будет превышать эти показатели больше чем на 10 процентов.
Кто должен измерить, есть ли нарушение? Для этого придется обратиться в Роспотребнадзор, только специалисты этого ведомства могут провести ночью измерения и выдать заключение. Замеры Роспотребнадзора — платная услуга, но на сайте ведомства расценки есть только для анализа освещения на одном рабочем месте, это стоит около 150 рублей.
В дальнейшем либо сам Роспотребнадзор обяжет виновника исправить направление фонаря, сменить яркость ламп, либо жильцам нужно будет обращаться с этим заключением в прокуратуру или сразу в суд. За нарушение этих СанПиН есть ответственность по ст. 6.4 КоАП (до двух тысяч рублей штрафа на должностных лиц и до 20 тысяч для юрлиц). В картотеке судебных решений по Москве за последние годы нет споров по таким основаниям: постановления касаются, в основном, освещения рабочих мест на производстве.
Без обращения в Роспотребнадзор можно попробовать обратиться в префектуру — там помогут выяснить, кто установил и эксплуатирует конкретный фонарь и решить проблему.