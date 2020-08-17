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«На седьмом этаже светло, как днем». Что делать, если фонари на улице светят прямо в окна 17.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Напротив корпуса 901А ведется стройка, и прожектор на строительном кране не отключают на ночь. Из-за этого страдают жильцы, в чьи окна бьет яркий свет. Другой пример — напротив корпуса 2033 включили фонари, которые вместо площадки почему-то освещают квартиры жителей.

«Фонари, по идее, должны быть направлены вниз, на площадку, но видимо их не регулировали при установке. Так что у нас на седьмом этаже теперь светит, как днём», — рассказала местная жительница Любовь. Выяснили, как можно решить эти проблемы.

Свет от фонарей, стройки или рекламы должен подчиняться нормам СанПиН 2.2.?.1.1.1278-03. В пункте 3.3.4 прописаны максимальные значения засветки окон жилых зданий и палат больниц по ночам. Освещенность измеряется в люксах (лк) прибором, который называется люксметром. Так, на небольших улицах и в микрорайонах засветка окон жилых зданий не должна превышать 5 лк, на общегородских магистралях — 20 лк.

Нарушением будет являться, если сумма всей засветки окон от стройки, реклам и фонарей будет превышать эти показатели больше чем на 10 процентов.

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Кто должен измерить, есть ли нарушение? Для этого придется обратиться в Роспотребнадзор, только специалисты этого ведомства могут провести ночью измерения и выдать заключение. Замеры Роспотребнадзора — платная услуга, но на сайте ведомства расценки есть только для анализа освещения на одном рабочем месте, это стоит около 150 рублей.

В дальнейшем либо сам Роспотребнадзор обяжет виновника исправить направление фонаря, сменить яркость ламп, либо жильцам нужно будет обращаться с этим заключением в прокуратуру или сразу в суд. За нарушение этих СанПиН есть ответственность по ст. 6.4 КоАП (до двух тысяч рублей штрафа на должностных лиц и до 20 тысяч для юрлиц). В картотеке судебных решений по Москве за последние годы нет споров по таким основаниям: постановления касаются, в основном, освещения рабочих мест на производстве.

Без обращения в Роспотребнадзор можно попробовать обратиться в префектуру — там помогут выяснить, кто установил и эксплуатирует конкретный фонарь и решить проблему.

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Метки:
микрорайон 9, микрорайон 20, уличное освещение
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Обсуждение
A T
Вчера, 19:21
О, неприятная штука, мне в своё время тоже прожектор со стройки лупил в окно, приходилось всё плотно закрывать сразу после наступления темноты. Интересно, право на благоприятную окружающую среду подразумевает право на отсутствие чрезмерного светового загрязнения? А то, вероятно, найдутся умники, которые и здесь посоветуют адаптироваться, приспособиться, а именно молча использовать шторы с блэкаутом и нигде ничем не возмущаться.
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