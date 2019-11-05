Уличный фонарь под окнами квартир корпуса 405 поставили в рамках реконструкции Центрального проспекта. Такие фонари — с особо яркими светильниками — обычно ставят в парках и вдоль аллей. Этот оказался на газоне перед аркой, у которой уже есть внутреннее освещение. В темное время суток он заливал слепящим светом квартиры на первом и втором этажах.

«Зеленоград.ру» об этом недоразумении рассказал местный житель. Мы поделились историей с читателями накануне выходных и отправили запрос в префектуру. Какую цель преследовали заказчик — столичный департамент капитального ремонта — и подрядчик «АртСтройТехнология», размещая фонарь напротив квартирных окон, в администрации не объяснили, но ошибку исправили. Фонарь убрали почти мгновенно — 31 октября он уже исчез.