Слепящий фонарь убрали из-под окон квартир после публикации «Зеленоград.ру» 05.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Уличный фонарь под окнами квартир корпуса 405 поставили в рамках реконструкции Центрального проспекта. Такие фонари — с особо яркими светильниками — обычно ставят в парках и вдоль аллей. Этот оказался на газоне перед аркой, у которой уже есть внутреннее освещение. В темное время суток он заливал слепящим светом квартиры на первом и втором этажах.

«Зеленоград.ру» об этом недоразумении рассказал местный житель. Мы поделились историей с читателями накануне выходных и отправили запрос в префектуру. Какую цель преследовали заказчик — столичный департамент капитального ремонта — и подрядчик «АртСтройТехнология», размещая фонарь напротив квартирных окон, в администрации не объяснили, но ошибку исправили. Фонарь убрали почти мгновенно — 31 октября он уже исчез.

Было — стало

Установили фонарь еще пару месяцев назад, и поначалу он не горел. Недоумевающие жители до последнего надеялись, что фонарь так и не заработает, но в конце октября его всё же подключили.

Более половины читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, сказали, что им мешает ночная уличная иллюминация. Притом речь не про фонарь в паре метров от окна.

Это не первая странность, которую допустил департамент в ходе реконструкции Центрального проспекта и парка Победы: например, скамейки и столбы ставят посреди пешеходных дорожек.

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