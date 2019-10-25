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Бесплатное освещение квартиры в подарок. Новый уличный фонарь поставили прямо под окна квартир 25.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Фонарь возле арки у корпуса 405 появился во время комплексного благоустройства, которое проводили в 4-м микрорайоне одновременно с реконструкцией Центрального проспекта.

Что должен освещать этот фонарь по задумке проектировщиков, непонятно. Новый фонарный столб установили перед въездом в арку, и, возможно, её он и должен освещать. Но там уже есть фонарь — раньше он располагался на своде, потом его перенесли на боковую внутреннюю стену. Что точно освещает новый фонарь, так это квартиры на первом и втором этажах. Рады ли этому их жильцы, пока неизвестно.

Вам мешает уличное освещение за окном квартиры по ночам?
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Окна на ночь зашторены, поэтому не знаю
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Обсуждение
A T
3 часа назад
Вроде уровни освещённости от наружного освещения для окон жилых зданий тоже нормируются, и жители могут пожаловаться, если засветка сильная. У девятиэтажки на Берёзовой аллее видела ещё фонари, лупящие в окна, там прямо под окнами детская площадка.
Мне мешает. Приходилось жить на разных этажах и с разными видами из окон (улица, двор, лес), но всегда пользуюсь шторой с затемнением.
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