Фонарь возле арки у корпуса 405 появился во время комплексного благоустройства, которое проводили в 4-м микрорайоне одновременно с реконструкцией Центрального проспекта.

Что должен освещать этот фонарь по задумке проектировщиков, непонятно. Новый фонарный столб установили перед въездом в арку, и, возможно, её он и должен освещать. Но там уже есть фонарь — раньше он располагался на своде, потом его перенесли на боковую внутреннюю стену. Что точно освещает новый фонарь, так это квартиры на первом и втором этажах. Рады ли этому их жильцы, пока неизвестно.