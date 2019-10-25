Вам мешает уличное освещение за окном квартиры по ночам?
Да
Нет
Окна на ночь зашторены, поэтому не знаю
Проголосовали 112 человека
Фонарь возле арки у корпуса 405 появился во время комплексного благоустройства, которое проводили в 4-м микрорайоне одновременно с реконструкцией Центрального проспекта.
Что должен освещать этот фонарь по задумке проектировщиков, непонятно. Новый фонарный столб установили перед въездом в арку, и, возможно, её он и должен освещать. Но там уже есть фонарь — раньше он располагался на своде, потом его перенесли на боковую внутреннюю стену. Что точно освещает новый фонарь, так это квартиры на первом и втором этажах. Рады ли этому их жильцы, пока неизвестно.
Мне мешает. Приходилось жить на разных этажах и с разными видами из окон (улица, двор, лес), но всегда пользуюсь шторой с затемнением.