Подсветка начала работать в 20 микрорайоне перед Новым годом (кстати, на нее потратили 237 миллионов, а на монтаж ушел целый год). Предполагалось, что эта иллюминация уменьшит число ДТП, понизит уровень уличной преступности и вандализма, повысит экологическую безопасность и оживит экономическую жизнь района.

Однако в начале февраля жительница 20 микрорайона попросила управу Крюково отключить подсветку на их доме, раз новогодние праздники кончились. «Корпус 2019 расположен около дороги, у нас шумовой фон от дороги, теперь нам сделали еще и очень яркое освещение, которое мешает. Отключите, пожалуйста, или скажите, куда написать коллективное обращение, чтобы в нашем доме ее отключили», — написала женщина.

По ее словам, из-за подсветки между этажами неудобства испытывают семьи с маленькими детьми.