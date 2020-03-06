Жители 20 микрорайона пожаловались на бьющую в окна подсветку. Им отказали, потому что она «удовлетворяет эстетическую потребность в прекрасном» 06.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Местная жительница Мария С. просила управу Крюково отключить подсветку на ее доме, так как яркий свет мешает семьям с маленькими детьми. Чиновники согласились выключать свет на час раньше, но от полного отключения отказались, потому что раньше их просили, чтобы иллюминация, наоборот, работала ежедневно, а не только по праздникам.

Подсветка начала работать в 20 микрорайоне перед Новым годом (кстати, на нее потратили 237 миллионов, а на монтаж ушел целый год). Предполагалось, что эта иллюминация уменьшит число ДТП, понизит уровень уличной преступности и вандализма, повысит экологическую безопасность и оживит экономическую жизнь района.

Однако в начале февраля жительница 20 микрорайона попросила управу Крюково отключить подсветку на их доме, раз новогодние праздники кончились. «Корпус 2019 расположен около дороги, у нас шумовой фон от дороги, теперь нам сделали еще и очень яркое освещение, которое мешает. Отключите, пожалуйста, или скажите, куда написать коллективное обращение, чтобы в нашем доме ее отключили», — написала женщина.

По ее словам, из-за подсветки между этажами неудобства испытывают семьи с маленькими детьми.

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В ответ чиновники сообщили, что подсветка, «помимо удовлетворения эстетической потребности в прекрасном», обеспечивает условия видимости для водителей и пешеходов. Также дополнительное освещение влияет на число ДТП и преступлений против жителей.

По проекту, засветка окон жилых помещений от иллюминации должна была быть минимальной. Для этого лампы устанавливали «под окнами нежилых (кухонных) помещений», под окнами жилых комнат их не монтировали, заверили в управе. После монтажа подрядчик дополнительно отрегулировал направление светового потока «таким образом, что в результате попадание света в окна жилых помещений практически полностью устранено».

После более раннего обращения женщины время отключения подсветки изменили с 23:00 на 22:00. Однако отключать ее совсем чиновники не будут из-за просьб других жителей: «В управу района Крюково, в префектуру, на сайт правительства Москвы, а так же на различные интернет ресурсы начали поступать многочисленные обращения жителей о необходимости работы иллюминации в ежедневном режиме». Сколько именно этих обращений пришло, неизвестно.

В управе заключили: иллюминацию установили по закону, а потому отключать ее «нецелесообразно».

Нужно ли отключить подсветку, если она мешает, а праздники закончились?
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Метки:
микрорайон 20, архитектурная подсветка, Управа района Крюково
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