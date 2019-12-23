Контракт в ноябре получила московская фирма «Агентство развития перспективных технологий». Отмечалось, что жильцы этих домов не будут платить за дополнительное электричество — это оплатит «Моссвет».

Однако оборудование, на монтаж которого из столичного бюджета выделено 237 миллионов рублей, заработало только в декабре 2019. На протяжении года вопрос поднимался неоднократно, жители задавали вопросы касательно подсветки и выделенных на нее денег. Глава управы района Крюково Андрей Журавлёв несколько раз отвечал, что освещение включали в тестовом режиме, а пока что идет процесс оформления документации поставщиком электроэнергии. Например, в мае он говорил, что подсветку включат в начале июля (не включили).

19 декабря в «Объединенной энергетической компании», которая сейчас отвечает за эту подсветку, «Зеленоград.ру» пояснили, что причина задержки была в оформлении документов и работа сейчас идет полным ходом, чтобы успеть включить освещение к Новому году. В управе района Крюково сообщили, что они сами регулярно спрашивали у «Моссвета», когда все заработает. Те объясняли, что сначала были трудности с подрядчиком, потом — с подключением. По данным карточки контракта, подрядчику начисляли неустойку в размере около 400 тысяч рублей за просрочку работы.

Вечером 19 декабря подсветка заработала.