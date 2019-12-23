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На домах в 20 микрорайоне включили подсветку за 237 миллионов спустя год после монтажа. Почему так долго и дорого (неизвестно)? 23.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Архитектурно-художественная подсветка на корпусах 2008, 2013, 2014, 2019 и 2027 была готова еще в декабре 2018 года, однако целый год ее не включали. Предполагалось, что подсветка уменьшит число ДТП, понизит уровень уличной преступности и вандализма, повысит экологическую безопасность и оживит экономическую жизнь района.

Контракт в ноябре получила московская фирма «Агентство развития перспективных технологий». Отмечалось, что жильцы этих домов не будут платить за дополнительное электричество — это оплатит «Моссвет».

Однако оборудование, на монтаж которого из столичного бюджета выделено 237 миллионов рублей, заработало только в декабре 2019. На протяжении года вопрос поднимался неоднократно, жители задавали вопросы касательно подсветки и выделенных на нее денег. Глава управы района Крюково Андрей Журавлёв несколько раз отвечал, что освещение включали в тестовом режиме, а пока что идет процесс оформления документации поставщиком электроэнергии. Например, в мае он говорил, что подсветку включат в начале июля (не включили).

19 декабря в «Объединенной энергетической компании», которая сейчас отвечает за эту подсветку, «Зеленоград.ру» пояснили, что причина задержки была в оформлении документов и работа сейчас идет полным ходом, чтобы успеть включить освещение к Новому году. В управе района Крюково сообщили, что они сами регулярно спрашивали у «Моссвета», когда все заработает. Те объясняли, что сначала были трудности с подрядчиком, потом — с подключением. По данным карточки контракта, подрядчику начисляли неустойку в размере около 400 тысяч рублей за просрочку работы.

Вечером 19 декабря подсветка заработала.

Почему так дорого (неизвестно)?

Почему за подсветку пяти корпусов заплатили такую большую сумму, непонятно. В документах с расчетами начальной минимальной цены контракта указана лишь сумма — 327 млн — и отметка, что большую часть этой суммы приходится на сами монтажно-строительные работы, а не на оборудование.

На другие проекты с установкой освещения в Москве тратили меньше. Например, заказ на подсветку четырёх зданий в Сергиевом Посаде выделено 38 миллионов, семи домов в Электростали — 58 миллионов, на дом на Новой Басманной в Москве — 7,8 миллионов.

Что вы думаете об этой подсветке?
Включили — и хорошо, зато теперь красиво
Все равно очень дорого за лампочки
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Обсуждение
qwerty adaddd
6 часов назад
Ну максимум 7 лямов на лампочки с проводами, остальное то куда???
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