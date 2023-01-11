МИЭТ обзаведется новым общежитием в 6-м микрорайоне. И планирует построить ещё один учебный корпус 11.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Кроме строящегося общежития МИЭТа на Солнечной аллее, под жильё для университета будут использовать и бывшую гостиницу «Микрон» в 6-микрорайоне — но сначала там нужно сделать капремонт. Об этих планах, а также о перспективе строительства нового учебного корпуса в ансамбле зданий МИЭТа на площади Шокина рассказал ректор Владимир Беспалов.

Три корпуса на Солнечной аллее

Строительство общежития началось в апреле прошлого года. В декабре там завершали перекрытие последнего, четвёртого этажа. «Начаты работы по наружной и внутренней кладке стен по всем трем корпусам, что составляет 40% технической готовности, — рассказал Владимир Беспалов. — К концу года планируем завершение работ по закрытию внешнего контура. Ввод объекта в эксплуатацию состоится в октябре 2023 года».

«Мы приложим максимум усилий, чтобы строительство завершилось точно в срок, и уже в будущем учебном году миэтовцы смогли почувствовать себя в стенах нового общежития как дома, — заявил проректор по хозяйственной деятельности и капитальному строительству Данила Качуренко. — Для МИЭТа это здание открывает новую важную веху в истории».

На старте строительства, которому предшествовала смена подрядчика, планировалось завершить возведение общежития до конца 2022 года. Согласно графику работ, с марта подрядчик должен был приступить к основному этапу строительства, в сентябре-октябре выполнить благоустройство территории, а с ноября перейти к сдаче объекта в эксплуатацию.

Неизвестно, почему эти сжатые сроки не были соблюдены (или почему они были поставлены, так как изначально выглядели практически невыполнимыми) — но строительство ожидаемо перешло на 2023 год. Вырос не только срок строительства — более чем на 100 миллионов выросла сумма контракта.

Новое общежитие МИЭТа вместит более 400 человек. Оно состоит из трёх четырёхэтажных корпусов разной вместимости и разного назначения, соединенных между собой надземными переходами на уровне 3-4 этажей. Самый большой корпус «А» будет рассчитан на 200 студентов (90 жилых комнат на 1-2 человек), корпус «В» на 160 студентов (80 жилых комнат на 1-2 человек), при этом большинство комнат будут спаренными в блоки с раздельными санузлами — туалетом и ванной с душем. При сдаче общежитие будет оснащено всем необходимым для проживания оборудованием и мебелью.

Самый маленький корпус «С» предназначен для размещения профессорско-преподавательского состава «с семьями, не имеющими недвижимости в пределах Московской области или проживающих в удаленных от МИЭТ регионах», как уточнил ректор МИЭТа — «Такие условия позволят привлечь молодой профессорско-преподавательский состав и научных работников». В этом корпусе будет 30 однокомнатных квартир, на первом этаже корпуса расположится буфет.

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Шесть этажей в 6-м микрорайоне

МИЭТ продолжает решать проблему с дефицитом мест в своих общежитиях и другими способами. Студгородок на улице Юности, построенный более 50 лет назад, вмещает порядка 2000 студентов — этого недостаточно, и со временем нехватка мест стала фактором, сдерживающим развитие университета. С 2017 по 2021 год МИЭТ арендовал под дополнительное общежитие часть корпуса 814, но затем владельцы решили капитально отремонтировать здание и пустили квартиры в продажу. Кроме того, с начала прошлого учебного года студентов университета заселили в бывший санаторий «Энергия» на Пятницком шоссе, переданный в оперативное управление МИЭТу с 2016 года — в нём постепенно делают ремонт.

Еще об одном будущем филиале общежития университета стало известно совсем недавно — он разместится на шести этажах (с 9 по 14) корпуса 602, в помещениях бывшей гостиницы «Микрон». Они были переданы МИЭТу год назад, пояснил Владимир Беспалов — «Однако объект передан в состоянии, непригодном для размещения. Все помещения требуют проведения текущего и капитального ремонта».

Сейчас МИЭТ готовит документацию для конкурса по обследованию, проектированию и разработке смет на капремонт этих помещений, рассказал ректор — сроки введения их в эксплуатацию будут определены позже. МИЭТ также направил запрос в Минобрнауки на субсидирование капремонта.

В этом филиале общежития предполагается размещать сотрудников университета, аспирантов, а также командированных лиц.

Учебный корпус 9 и три четверти

Строительство нового учебного корпуса в комплексе зданий университета на площади Шокина — самая интригующая новость из интервью ректора МИЭТа. «Правда ли, что в планах есть строительство нового корпуса университета между 1 и 5 корпусами? — Спросили его журналисты университетской газеты „Инверсия“. — Не изменит ли новое здание облик архитектурного комплекса МИЭТ, являющегося объектом архитектурного наследия?»

Владимир Беспалов подтвердил, что в планах университета намечено строительство нового корпуса, и это одна из серьезных задач на ближайшие годы — «Мы принимаем все больше студентов с каждым годом, из-за этого возникает острая нехватка аудиторного фонда».

По словам ректора, планируется построить здание не более 3000 кв.метров, архитектурно соответствующее комплексу МИЭТа. Все архитектурно-строительные решения будут согласовываться с Департаментом культурного наследия города Москвы, а вопрос нумерации будущего корпуса — с Москомархитектурой.

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Метки:
миэт, общежитие, Беспалов Владимир Александрович
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