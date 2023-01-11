На старте строительства, которому предшествовала смена подрядчика, планировалось завершить возведение общежития до конца 2022 года. Согласно графику работ, с марта подрядчик должен был приступить к основному этапу строительства, в сентябре-октябре выполнить благоустройство территории, а с ноября перейти к сдаче объекта в эксплуатацию.

Неизвестно, почему эти сжатые сроки не были соблюдены (или почему они были поставлены, так как изначально выглядели практически невыполнимыми) — но строительство ожидаемо перешло на 2023 год. Вырос не только срок строительства — более чем на 100 миллионов выросла сумма контракта.

Новое общежитие МИЭТа вместит более 400 человек. Оно состоит из трёх четырёхэтажных корпусов разной вместимости и разного назначения, соединенных между собой надземными переходами на уровне 3-4 этажей. Самый большой корпус «А» будет рассчитан на 200 студентов (90 жилых комнат на 1-2 человек), корпус «В» на 160 студентов (80 жилых комнат на 1-2 человек), при этом большинство комнат будут спаренными в блоки с раздельными санузлами — туалетом и ванной с душем. При сдаче общежитие будет оснащено всем необходимым для проживания оборудованием и мебелью.

Самый маленький корпус «С» предназначен для размещения профессорско-преподавательского состава «с семьями, не имеющими недвижимости в пределах Московской области или проживающих в удаленных от МИЭТ регионах», как уточнил ректор МИЭТа — «Такие условия позволят привлечь молодой профессорско-преподавательский состав и научных работников». В этом корпусе будет 30 однокомнатных квартир, на первом этаже корпуса расположится буфет.