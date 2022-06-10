Жилой комплекс сделали вместо общежития в 8-м микрорайоне. Там уже продаются квартиры с отделкой 10.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Бывшее общежитие в 8-м микрорайоне реконструировали и сделали жилой комплекс с небольшими квартирами с отделкой. Теперь девятиэтажный корпус 814 называется ЖК «My Space в Зеленограде». Квартиры площадью от 10 до 21 квадратных метров продают за 3,4—6,8 миллионов рублей. С пропиской проблем не будет, уверяет застройщик, поскольку у дома статус жилого.

Проектом занимается застройщик My Space Development. Все предлагаемые квартиры однокомнатные, по сути — студии «с улучшенной степенью комфорта с концепцией единого пространства». Квартиры будут с отделкой, натяжными потолками, светодиодными светильниками, дизайнерскими обоями, батареями с терморегулирующим оборудованием Danfos, плиткой Kerama Marazzi. Входные двери — с зеркалом. «В доме произведен качественный ремонт, полностью заменены все коммуникации, электропроводка, смонтирована новая система вентиляции, пожарной сигнализации, установлены новые стеклопакеты», сообщает застройщик.

Корпус 814 построен в 1973 году. Это типовая девятиэтажка подсерии «малосемейки и общежития». Юридически корпус является многоквартирным жилым домом. С дополнением — «специализированный жилой фонд». Раньше там давали служебные квартиры (как и в корпусе 856). Потом сделали общежитием гостиничного типа. Корпус принадлежал компании «Моспрострой», помещения в нём сдавались в аренду — в частности, под офисы. В 2017 году часть жилого пространства в корпусе 814 арендовал МИЭТ для своих студентов, не получивших мест в студенческом городке на улице Юности. В прошлом году владелец дома решил его продать, и студенты оттуда выехали.

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 8, недвижимость
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