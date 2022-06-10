Бывшее общежитие в 8-м микрорайоне реконструировали и сделали жилой комплекс с небольшими квартирами с отделкой. Теперь девятиэтажный корпус 814 называется ЖК «My Space в Зеленограде». Квартиры площадью от 10 до 21 квадратных метров продают за 3,4—6,8 миллионов рублей. С пропиской проблем не будет, уверяет застройщик, поскольку у дома статус жилого.

Проектом занимается застройщик My Space Development. Все предлагаемые квартиры однокомнатные, по сути — студии «с улучшенной степенью комфорта с концепцией единого пространства». Квартиры будут с отделкой, натяжными потолками, светодиодными светильниками, дизайнерскими обоями, батареями с терморегулирующим оборудованием Danfos, плиткой Kerama Marazzi. Входные двери — с зеркалом. «В доме произведен качественный ремонт, полностью заменены все коммуникации, электропроводка, смонтирована новая система вентиляции, пожарной сигнализации, установлены новые стеклопакеты», сообщает застройщик.