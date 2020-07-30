Характерная для многих жильцов история описана в судебном решении о выселении из дома А. Харитонова. Вселился он в 2002 году на основании письма командира войсковой части №7576, расположенной в Солнечногорском районе, на имя директора «Зеленоградстроя». Это подтвердила и бывший комендант общежития О. Молчанова. Харитонов занял блок — так называются жилые помещения в доме — общей площадью 38 квадратных метров. Исправно платил коммуналку. Решение суда — выселить.

Еще двое занимали такие же блоки — две комнаты и санузел. Но, по документам БТИ, они считались нежилыми — кладовками и комнатами персонала. В такой «кладовке» один из них проживал с 2016 года. Он заселился по договору субаренды, заключенному между ним и зеленоградским УВД. «Комендант общежития уведомил „Жилищник“, тот согласился», — так описывал ответчик на суде простую процедуру своего вселения в дом. Теперь суд принял странное решение — истребовать из его владения «кладовку», но не выселять. Непонятно, может ли мужчина продолжать там жить.

Всё это время жильцы оплачивали жилищно-коммунальные услуги — по крайней мере, большая их часть. В платежках нет строчек «наём жилого помещения» и «капитальный ремонт», поскольку у жильцов нет ни права собственности на жильё, ни договоров найма жилья. В процессе судов «выплыли» мутные схемы с коммунальными платежами. «Сначала приходили именные квитанции, потом на фонд УВД [получатель], потом просто с кодом плательщика, потом на организацию, в которой ты работаешь. Куда эти платежи уходили, до сих пор никто не понимает». Но суд в данном случае занимался только законностью проживания в доме граждан.