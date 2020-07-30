Суд вынес первые решения о выселении людей из корпуса 856 30.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский районный суд вынес первые решения о выселении жильцов из корпуса 856. Разные ведомства — в основном, МВД — ещё в 1990-х заселяли сюда своих сотрудников, но без прописки. Позднее такое практиковал и «Жилищник». В итоге московские власти решили, что люди живут в этом доме незаконно.

В корпусе 856 живут более 500 человек. Этот дом сначала был общежитием, а потом стал домом гостиничного типа. Все жилые и нежилые помещения в нем принадлежат городу. В 1992 году дом был построен как общежитие для учащихся строительного ПТУ. Возводил дом «Зеленоградстрой», он же и разрешал вселять туда людей вплоть до начала 2000-х — когда уже постановлением бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова корпус 856 стал условной гостиницей. Потом в дом вселяли с одобрения ДЕЗ №3, а затем и «Жилищника». Давать постоянную прописку проживающим в доме власти категорически отказывались. Несмотря на спорный статус дома, новые жильцы появлялись в нем как минимум до 2016 года.

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Характерная для многих жильцов история описана в судебном решении о выселении из дома А. Харитонова. Вселился он в 2002 году на основании письма командира войсковой части №7576, расположенной в Солнечногорском районе, на имя директора «Зеленоградстроя». Это подтвердила и бывший комендант общежития О. Молчанова. Харитонов занял блок — так называются жилые помещения в доме — общей площадью 38 квадратных метров. Исправно платил коммуналку. Решение суда — выселить.

Еще двое занимали такие же блоки — две комнаты и санузел. Но, по документам БТИ, они считались нежилыми — кладовками и комнатами персонала. В такой «кладовке» один из них проживал с 2016 года. Он заселился по договору субаренды, заключенному между ним и зеленоградским УВД. «Комендант общежития уведомил „Жилищник“, тот согласился», — так описывал ответчик на суде простую процедуру своего вселения в дом. Теперь суд принял странное решение — истребовать из его владения «кладовку», но не выселять. Непонятно, может ли мужчина продолжать там жить.

Всё это время жильцы оплачивали жилищно-коммунальные услуги — по крайней мере, большая их часть. В платежках нет строчек «наём жилого помещения» и «капитальный ремонт», поскольку у жильцов нет ни права собственности на жильё, ни договоров найма жилья. В процессе судов «выплыли» мутные схемы с коммунальными платежами. «Сначала приходили именные квитанции, потом на фонд УВД [получатель], потом просто с кодом плательщика, потом на организацию, в которой ты работаешь. Куда эти платежи уходили, до сих пор никто не понимает». Но суд в данном случае занимался только законностью проживания в доме граждан.

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«Люди приехали из разных российских городов, в том числе по распоряжению воинских частей, их откомандировали в Зеленоград, — говорят другие ответчики. — Мы не халявщики, которые хотят присвоить служебное жильё, мы выполняли свой долг. И неоднократно просили власти заключать с нами договора социального или коммерческого найма, чтобы жить спокойно и не бояться много лет выселения».

Статус дома поменялся еще в 2001 году, когда вышло постановление Лужкова. Мэр предписал сдавать комнаты в аренду сотрудникам зеленоградских организаций. В 2007 году Лужков новым постановлением обязал снять дом с баланса ДЕЗ № 3 и передать департаменту жилищной политики (впоследствии преобразованному в департамент городского имущества). Ведомству понадобилось 19 лет, чтобы выяснить законность проживания граждан в корпусе 856 и сделать инвентаризацию дома.

Встречные иски жильцов к департаменту — о признании права пользования помещениями и обязании заключить договор социального найма — оставлены без удовлетворения. УВД Зеленограда, вызванное как третье лицо, на судебных заседаниях не появлялось.

Пока все живут в доме, как обычно, рассказала «Зеленоград.ру» жительница корпуса 856. Сотрудники департамента после мартовского визита, когда опечатали несколько квартир, больше не появлялись.

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микрорайон 8, суд, выселение
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