Почти все жильцы корпуса 856 получили предписание о выселении, а в суд подали соответствующие иски. Власти считают, что этот дом гостиничного типа, и более 500 человек живут там незаконно. Это военные, сотрудники МВД, судьи, учителя, врачи, их семьи и дети. Рассказываем историю спорного дома, которая хорошо началась в 90-х годов, но может плохо закончиться сейчас.
Корпус 856 уникален тем, что все его жилые и нежилые помещения находятся в собственности города Москвы — таких домов в Зеленограде больше нет. Его построили в 1992 году как общежитие для учащихся строительного ПТУ. Но практически сразу оказалось ненужным в этом качестве — в стране тогда всё стремительно менялось.
В 1994 году в Алабушево на Колхозной улице сформировали военную часть. Военнослужащих поселили в корпус 856 на условиях поднайма — фактически социальной аренды. Дом был на балансе «Зеленоградстроя», и за коммунальные услуги жильцы платили этой компании с учетом льгот военнослужащим. Постепенно дом заселили гражданскими — врачами, учителями, работниками той же строительной компании. Власти разрешали заселение по ходатайству ведомств. Военную часть вскоре расформировали.
О выселении жильцов власти впервые заговорили в 1999 году, но тогда тема ненадолго заглохла. В 2001 году выходит постановление правительства Москвы за подписью бывшего мэра Юрия Лужкова, где предписывается, во-первых передать дом в управление зеленоградскому ГУП «ДЕЗ №3». А во-вторых, ликвидировать в корпусе 856 общежитие и использовать его как здание гостиничного типа — сдавать комнаты в аренду сотрудникам зеленоградских организаций. Второе должен был сделать префект Зеленограда. Кроме того, предписывалось переселить на другую жилплощадь восемь семей «за выбытием». В тот момент в доме жили около 163 семей.
Префектура составила договоры и разослала их по ведомствам — по местам службы и работы жильцов. «В договоре была указана астрономическая для нас сумма за коммунальные услуги — 2600 рублей в месяц, а плата за аренду не указана вообще [напомним, это 2001-2002 годы: средняя бюджетная зарплата, например, в здравоохранении — около 3000 рублей, денежное довольствие сержанта-контрактника — 2000]. Естественно, такие кабальные условия не подвигли руководителей организаций на подписание аренды, — говорилось тогда в письме жильцов дома в газету „Советская Россия“. — Префектура, наверное, забыла, что она имеет дело с работниками бюджетной сферы, или забыла посмотреть их заработную плату. Предлагаемые коммунальные услуги превышают месячные ставки данной категории людей».
Давать постоянную прописку проживающим в доме власти категорически отказывались. В 2007 году Лужков новым постановлением обязал снять дом с баланса «ДЕЗ № 3» и передать департаменту жилищной политики (впоследствии преобразованному в департамент городского имущества, ДГИ). И в течение двух месяцев найти управляющую компанию для дома через конкурс.
Компанию нашли после судебных разбирательств — кто этим вообще будет заниматься. Ведь у дома статус здания гостиничного типа, все жилые и нежилые помещения принадлежат городу, а регламентирующих документов — как проводить в этом случае конкурс на выбор УК — нет. Но в итоге корпус стал обслуживать «Жилищник района Старое Крюково». А в целом дом принадлежит департаменту городского имущества — «на все жилые блоки и нежилые помещения здания в 2005 году зарегистрировано право собственности города Москвы». Договоры аренды с жильцами просто перестали продлевать, как это делали раньше.
Это 16-этажный дом коридорного типа. Квартиры располагаются в блоках или отсеках. Квартира представляет собой две комнаты и один санузел. В этих двух комнатах живут две семьи. На одном этаже 13-14 квартир с одной общей кухней. В кухне три плиты, две-три раковины. На этажах жители убираются сами. Не жалуются — в тесноте да не в обиде, главное, чтобы постоянно не угрожали выселением.
Любопытно, что по данным правительства Москвы, корпус 856 — обычный многоквартирный дом, о его особом статусе на портале мэрии «дома Москвы» не упоминается. В МФЦ открыты финансово-лицевые счета по корпусу 856, там же находится список жильцов дома.
Жильцы дома платят за жилищно-коммунальные услуги и утверждают, что платят исправно. Причём по завышенным тарифам — ежемесячные суммы от 8 до 13 тысяч рублей. Это на семью из трёх-четырёх человек, проживающую на 38,2 квадратных метрах. Почему так дорого, жильцам ни в «Жилищнике», ни в МФЦ не объясняют. По данным «Жилищника» на конец 2018 года, задолженность жильцов по оплате ЖКУ — 8,7 миллионов рублей, но управляющая компания почему-то не направила ни одной претензии и не заявила ни одного иска в суде.
Взносы на капремонт жильцы тоже оплачивают. Дом с момента постройки не ремонтировался. Года два назад жильцы за свой счёт поставили железную входную дверь вместо стеклянной, домофон и видеокамеры — в доме начали пропадать вещи.
Жители корпуса 856 неоднократно пытались добиться каких-то правовых решений от властей. А именно, заключения договора социального найма, или хотя бы коммерческого, чтобы узаконить своё проживание. Они писали президенту, премьер-министру, мэру.
Вот цитата из обращения мэру. «Уважаемый Сергей Семенович! Мы устали от постоянных угроз выселения. Многие жители нашего корпуса живут тут десятилетиями! У всех нас семьи, дети. Мы очень просим не остаться равнодушными к нашей ситуации и принять законное решение, которое не противоречит Конституции РФ и не лишает нас единственного жилья».
Все письма спускали в департамент городского имущества. Оттуда приходили обстоятельные или короткие отписки. Вот что пишет ДГИ. «Вопросы заключения договоров социального найма с жителями бывших общежитий, переданных в собственность Москвы, урегулированы постановлением правительства Москвы №743 от 19.12.2002. Порядок заключения договоров не распространяется на правоотношения с гражданами, проживающими в общежитиях, организованных городом Москвой после 1 марта 2005 года (даты вступления в юридическую силу Жилищного кодекса РФ). С момента передачи указанного дома в собственность города Москвы вселение граждан в жилые помещения корпуса 856 не согласовывалось, распорядительных документов органа исполнительной власти города Москвы о предоставлении жилых помещений не издавалось. Учитывая изложенное, правовых оснований для заключения с Вами договора социального найма не имеется».
А в конце ответа написано: «Жители города Москвы, принятые на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеют право на предоставление в пользование, приобретение в собственность жилых помещений с помощью города в порядке очередности, исходя из времени принятия на жилищный учет». Эта фраза особенно «ценная» — ведь на жилищный учёт малоимущие жильцы дома встать не могут, поскольку они там официально не зарегистрированы.
Теперь, похоже, за дом взялись всерьёз. Почти всем жильцам из ДГИ пришли предписания о выселении в ближайшее время. «Меня обязали выехать до 10 февраля. Куда я пойду зимой с ребенком — на улицу? Мой отец был военнослужащим, нашу семью поселили в этот дома в 1996 году от воинской части. В паспорте у меня прописка: улица Колхозная, дом 1, в/ч 3746. Сейчас там промзона. Другого жилья у меня нет. Я спрашиваю департамент — куда я поеду, в промзону? Отвечают — поезжайте в промзону, куда хотите» , — рассказывает жительница дома.
На пять семей департамент подал в суд иски о выселении. Пока они в процессе рассмотрения. «Зеленоград.ру» будет следить за ситуацией.