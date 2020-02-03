История дома — коммуналка больше зарплаты

Корпус 856 уникален тем, что все его жилые и нежилые помещения находятся в собственности города Москвы — таких домов в Зеленограде больше нет. Его построили в 1992 году как общежитие для учащихся строительного ПТУ. Но практически сразу оказалось ненужным в этом качестве — в стране тогда всё стремительно менялось.

В 1994 году в Алабушево на Колхозной улице сформировали военную часть. Военнослужащих поселили в корпус 856 на условиях поднайма — фактически социальной аренды. Дом был на балансе «Зеленоградстроя», и за коммунальные услуги жильцы платили этой компании с учетом льгот военнослужащим. Постепенно дом заселили гражданскими — врачами, учителями, работниками той же строительной компании. Власти разрешали заселение по ходатайству ведомств. Военную часть вскоре расформировали.

О выселении жильцов власти впервые заговорили в 1999 году, но тогда тема ненадолго заглохла. В 2001 году выходит постановление правительства Москвы за подписью бывшего мэра Юрия Лужкова, где предписывается, во-первых передать дом в управление зеленоградскому ГУП «ДЕЗ №3». А во-вторых, ликвидировать в корпусе 856 общежитие и использовать его как здание гостиничного типа — сдавать комнаты в аренду сотрудникам зеленоградских организаций. Второе должен был сделать префект Зеленограда. Кроме того, предписывалось переселить на другую жилплощадь восемь семей «за выбытием». В тот момент в доме жили около 163 семей.