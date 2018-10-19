С заявлением в полицию об электротравме, полученной малолетним ребенком, обратилась мать малышки. Женщина рассказала, что накануне, 17 октября, ее двухлетняя дочь на улице получила электрический ожог.

Инцидент произошел после восьми вечера на площадке между торговым центром «Столица» и жилым корпусом 2308б. Девочку ударило током, когда она одновременно ухватилась за перила лестницы и оградку, соединенную с фонарем. Об этом рассказала газета «Крюковские ведомости» со ссылкой на очевидца, однако позже издание удалило публикацию с сайта.

В полиции подтвердили, что 18 октября поступило заявление от матери ребенка, получившего электротравму во время прогулки в 23-м микрорайоне. Следствие проверяет изложенные факты, а также выясняет причину произошедшего.