Суды начались. Пока решений нет

Департамент городского имущества (ДГИ) подал несколько исков и выселении жильцов из корпуса 856. Судью прежде всего интересует, на каком основании вселяли людей в этот дом. В 1994 году договор о предоставлении жилья заключался между префектурой, «Зеленоградстроем» и воинской частью, рассказал один из ответчиков-старожилов. Это был единый договор для всех военнослужащих этой части, но уже в 1995-м каждую проживающую в доме семью обязали заключить личный договор с «Зеленоградстроем».

С другим жильцом вообще странная история. Он заселился в корпус 856 всего четыре года назад по договору субаренды, заключенному между ним и зеленоградским УВД. При этом под угрозой выселения жильцы этого дома находятся уже лет двадцать. Почему УВД заключало такие договоры, зная об проблемах, неизвестно. «Комендант общежития уведомил „Жилищник“, тот согласился», объясняет простую процедуру своего вселения в дом ответчик.

В суд ответчики принесли массу переписки с властями, в том числе с префектурой — они просили изменить статус дома, чтобы можно было заключить договоры социального или коммерческого найма, и жить спокойно. Получали отказы. Но суд эта переписка не интересует — только жилищные права ответчиков. Они должны, в частности, предоставить суду лицевые счета платежей по месту прописки и фактическому месту жительства за жилищно-коммунальные услуги.

Ответчики готовят встречные иски к департаменту о незаконных действиях. Один из жильцов готовит иск к правительству Москвы, считая, что нынешний статус дому был в своё время присвоен незаконно, в нарушение Жилищного кодекса. Никаких решений пока не вынесено, судебные разбирательства продолжаются.

«Люди приехали из разных российских городов, в том числе по распоряжению воинских частей, их откомандировали в Зеленоград, — говорят другие ответчики. — Мы не халявщики, которые хотят присвоить служебное жильё, мы выполняли свой долг. И неоднократно просили власти заключать с нами договора социального или коммерческого найма, чтобы жить спокойно и не бояться много лет выселения».