Более 500 человек живут в корпусе 856, который сначала был общежитием, а потом стал домом гостиничного типа. Разные ведомства — Министерство обороны, МВД, Минобразования — заселяли сюда военных, сотрудников полиции и учителей, но без прописки. В итоге московские власти решили, что люди живут в этом доме незаконно и пытаются выселить их через суд. Жильцы подают встречные иски, с документами ситуация непонятная, а к властям много вопросов. Рассказываем, что происходит на судах о выселении.
Корпус 856 уникален тем, что все его жилые и нежилые помещения находятся в собственности города Москвы — таких домов в Зеленограде больше нет. Его построили в 1992 году как общежитие для учащихся строительного ПТУ, но в итоге первыми сюда заселили как в служебное жилье военнослужащих из военной части Алабушево. Она давно расформирована, но у тех, кому давали жильё в корпусе 856, так и осталась прописка по прежнему адресу этой части — на улице Колхозной. Военные жили на условиях поднайма, фактически социальной аренды. В дом вселяли сотрудников МВД, врачей, учителей и судей.
В 2001 году правительство Москвы своим постановлением изменило статус корпуса 856 — он стал домом гостиничного типа. Бывший мэр Юрий Лужков предписал сдавать комнаты в аренду сотрудникам зеленоградских организаций. Давать постоянную прописку проживающим в доме власти категорически отказывались. В 2007 году Лужков новым постановлением обязал снять дом с баланса «ДЕЗ № 3» и передать департаменту жилищной политики (впоследствии преобразованному в департамент городского имущества).
Несмотря на спорный статус дома, новые жильцы появлялись в нем как минимум до 2016 года.
Департамент городского имущества (ДГИ) подал несколько исков и выселении жильцов из корпуса 856. Судью прежде всего интересует, на каком основании вселяли людей в этот дом. В 1994 году договор о предоставлении жилья заключался между префектурой, «Зеленоградстроем» и воинской частью, рассказал один из ответчиков-старожилов. Это был единый договор для всех военнослужащих этой части, но уже в 1995-м каждую проживающую в доме семью обязали заключить личный договор с «Зеленоградстроем».
С другим жильцом вообще странная история. Он заселился в корпус 856 всего четыре года назад по договору субаренды, заключенному между ним и зеленоградским УВД. При этом под угрозой выселения жильцы этого дома находятся уже лет двадцать. Почему УВД заключало такие договоры, зная об проблемах, неизвестно. «Комендант общежития уведомил „Жилищник“, тот согласился», объясняет простую процедуру своего вселения в дом ответчик.
В суд ответчики принесли массу переписки с властями, в том числе с префектурой — они просили изменить статус дома, чтобы можно было заключить договоры социального или коммерческого найма, и жить спокойно. Получали отказы. Но суд эта переписка не интересует — только жилищные права ответчиков. Они должны, в частности, предоставить суду лицевые счета платежей по месту прописки и фактическому месту жительства за жилищно-коммунальные услуги.
Ответчики готовят встречные иски к департаменту о незаконных действиях. Один из жильцов готовит иск к правительству Москвы, считая, что нынешний статус дому был в своё время присвоен незаконно, в нарушение Жилищного кодекса. Никаких решений пока не вынесено, судебные разбирательства продолжаются.
«Люди приехали из разных российских городов, в том числе по распоряжению воинских частей, их откомандировали в Зеленоград, — говорят другие ответчики. — Мы не халявщики, которые хотят присвоить служебное жильё, мы выполняли свой долг. И неоднократно просили власти заключать с нами договора социального или коммерческого найма, чтобы жить спокойно и не бояться много лет выселения».
В ходе судебного заседания корреспондент «Зеленоград.ру» задал несколько вопросов истцу — представителю ДГИ.
— Статус дома поменялся в 2001 году, почему выселением занялись сейчас?
— Мы проводили инвентаризацию корпуса, обследовали помещения и установили, что там проживают граждане. ДГИ проведена проверка законности их проживания, делались запросы о правоустанавливающих документах, граждане эти документы не предоставили, в связи с чем мы инициировали иск (то есть все эти годы департамент выяснял, живут ли там люди, на каком основании, делали запросы в разные ведомства. На это ушло 19 лет — «Зеленоград.ру»)
Почему с 2005 года перестали продлевать договоры найма?
— Мы не заключали эти договоры.
А как УВД заключало договоры с гражданами на аренду городской собственности?
— У нас нет информации об этих договорах.
Вы хотите использовать корпус 856 в коммерческих целях?
— Мы пока рассматриваем в суде законность проживания там граждан. Ответчик должен доказать, что имеет право жить в этом доме.
— Есть ли среди жильцов дома люди, которые, с вашей точки зрения, имеют право там жить?
— Пока речь идет о тех, кто такого права не имеет. Обследование показало, кто конкретно проживает в комнатах. Где-то не удалось получить доступ [не пустили в квартиры] и узнать, кто живет. Москва должна обеспечить сохранность своего здания.
По словам департамента, у корпуса 856 есть задолженность по жилищно-коммунальным платежам — около 50 миллионов рублей. Откуда они взялись, не уточнили. Сами жильцы (с кем удалось пообщаться) утверждают, что платят исправно. По данным обслуживающего дом «Жилищника» (ранее «Жилищника района Старое Крюково»), на конец прошлого года общий долг жильцов («задолженность потребителей») за коммунальные услуги составлял около 11 миллионов рублей.
В платежках нет строчек «наём жилого помещения» и «капитальный ремонт», поскольку у жильцов нет ни права собственности на жильё, ни договоров найма жилья. Соответственно, они за это не платят. Возможно, ДГИ посчитал эти виртуальные «долги» и получились упомянутые 50 миллионов.
При этом на портале мэрии «Дома Москвы» корпус 856 включен в региональную программу капремонта, то есть, жильцы должны платить ежемесячные взносы столичным властям в лице Фонда капремонта. А в самом Фонде этого дома в программе нет. В реальности же жители дома скидываются и ремонтируют дом за свой счет.
«В платежами за ЖКУ вообще мутная история, — говорят жильцы. — Сначала приходили именные квитанции, потом на фонд УВД [получатель], потом просто с кодом плательщика, потом на организацию, в которой ты работаешь. Куда эти платежи уходили, до сих пор никто не понимает».
«Зеленоград.ру» продолжает следить за развитием событий.
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