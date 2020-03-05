Власти пришли в корпус 856, чтобы вскрыть двери жильцов. Там оказались недавно заселенные сотрудники «Жилищника» 05.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Продолжаем следить за судьбой жителей корпуса 856, которых заселяли в этот дом в разное время разные ведомства, а сейчас пытается выселить московский департамент городского имущества. Но с одними жильцами он судится, а к другим стучится в дверь и требует немедленно съехать. Корреспондент «Зеленоград.ру» стал свидетелем такого «рейда», в ходе которого выяснилось, что в этот спорный дом продолжают заселять людей. Делает это, среди прочих, зеленоградский «Жилищник». Рассказываем подробности.

Краткая предыстория: корпус 856, построенный в 1992 году, сначала был общежитием, а потом стал домом гостиничного типа. Разные ведомства — Министерство обороны, МВД, Минобразования — заселяли сюда военных, сотрудников полиции, учителей, но без прописки. В итоге московские власти решили, что люди живут в этом доме незаконно, и пытаются выселить их через суд. Суд пока не принял никаких решений.

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Утром 5 марта в корпусе 856 появилась делегация — сотрудники департамента городского имущества (ДГИ), «Жилищника района Крюково», полицейский и человек с дрелью. В разгар рабочего дня в доме никого могло и не быть, но жильцы там оказались — в частности, мамы, сидящие с маленькими детьми.

Делегация прошлась по дому и зашла в несколько квартир (вернее, блоков, как тут называются жилые помещения). Стучали в двери, а если сразу не открывали, начинали стучать ногами. Открывшим двери жильцам задавали вопросы — где работаете, как вселялись в комнату, на основании каких документов проживаете в этом помещении. Спрашивали: «Вы в курсе, что основания для проживания у вас отсутствуют?».

И тут выяснилось, что заселение продолжается. Двое жильцов рассказали, что живут тут всего два года, а заселил их «Жилищник района Старое Крюково» (сейчас ликвидирован). Один занимается уборкой дорог, вторая работает маляром.

Далее представитель ДГИ, сославшись на данные «Жилищника», сказал, что жилец там уже не работает. Но представитель «Жилищника» ответил, что он сам работает недавно и не может сразу уточнить, работает жилец сейчас или нет. «Мы же вам список давали!» — попеняла сотрудница ДГИ человеку из «Жилищника», а жильцу сказала: «Давайте, звоните своему работодателю».

В итоге разговор закончился предупреждением: «Через неделю вскрываем вашу дверь, собирайте вещи и выезжайте». То же было сказано другой жиличке, упомянувшей в качестве работодателя «Жилищник».

На другом этаже женщина, открывшая дверь, сразу предупредила: «Где я работаю, моё дело, потому что меня вселяла в этот дом другая организация. У меня есть распоряжение префектуры об этом от 2010 года. Жильё давали на год, а потом по ходатайству продлили срок проживания». Сотрудница ДГИ велела взять эти документы и пойти к начальнику зеленоградского управления городским имуществом. «А зачем мне туда подходить? В суде мы с вами встретимся» — ответила жительница. Уходя, одна сотрудница департамента сказала другой: «У меня есть её паспортные данные, по-другому решим вопрос».

Стучались еще в несколько дверей. Там не открыли, а за одной дверью раздался детский голос: «Я не открою». Делегация сразу ушла. Человека с дрелью наизготовку департамент отпустил, увидев группу жителей. При стечении народа вскрывать двери не решились.

История «из девяностых» продолжилась в «десятых»

Споры вокруг права людей жить в этом дома начались давно. Зеленоградские власти на жалобы жильцов рекомендовали обращаться к тем ведомствам и организациям, которые их туда заселяли. Подразумевалось, что это все последствия неразберихи «лихих девяностых».

Однако теперь оказалось, что, несмотря на спорный статус дома, новые жильцы появлялись в нем как минимум до 2016 года. Своих сотрудников в этот корпусе вселяли не только федеральные структуры (в частности, МВД), но и городские в лице «Жилищника».

"Зеленоград.ру" будет выяснять, как именно и на каком основании происходило это заселение.

Почему департамент пришёл к жителям, а не к организациям, которые, с точки зрения властей, незаконно заселили в дом своих сотрудников, непонятно. На вопрос корреспондента представитель ДГИ ответила: «Ну вот мы пришли с Жилищником». Начали процесс выселения с работников — бывших или действующих — этой организации, а почему именно с них — не уточнили.

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Департамент имеет право вскрыть двери жильцов спорного дома?
Да, у жильцов же нет нормальных документов
Нет, это надо решать в суде
Нет, пусть их выселяют те, кто туда вселил
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Метки:
суд, выселение, 8 микрорайон, департамент городского имущества
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