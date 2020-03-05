Утром 5 марта в корпусе 856 появилась делегация — сотрудники департамента городского имущества (ДГИ), «Жилищника района Крюково», полицейский и человек с дрелью. В разгар рабочего дня в доме никого могло и не быть, но жильцы там оказались — в частности, мамы, сидящие с маленькими детьми.

Делегация прошлась по дому и зашла в несколько квартир (вернее, блоков, как тут называются жилые помещения). Стучали в двери, а если сразу не открывали, начинали стучать ногами. Открывшим двери жильцам задавали вопросы — где работаете, как вселялись в комнату, на основании каких документов проживаете в этом помещении. Спрашивали: «Вы в курсе, что основания для проживания у вас отсутствуют?».

И тут выяснилось, что заселение продолжается. Двое жильцов рассказали, что живут тут всего два года, а заселил их «Жилищник района Старое Крюково» (сейчас ликвидирован). Один занимается уборкой дорог, вторая работает маляром.

Далее представитель ДГИ, сославшись на данные «Жилищника», сказал, что жилец там уже не работает. Но представитель «Жилищника» ответил, что он сам работает недавно и не может сразу уточнить, работает жилец сейчас или нет. «Мы же вам список давали!» — попеняла сотрудница ДГИ человеку из «Жилищника», а жильцу сказала: «Давайте, звоните своему работодателю».

В итоге разговор закончился предупреждением: «Через неделю вскрываем вашу дверь, собирайте вещи и выезжайте». То же было сказано другой жиличке, упомянувшей в качестве работодателя «Жилищник».

На другом этаже женщина, открывшая дверь, сразу предупредила: «Где я работаю, моё дело, потому что меня вселяла в этот дом другая организация. У меня есть распоряжение префектуры об этом от 2010 года. Жильё давали на год, а потом по ходатайству продлили срок проживания». Сотрудница ДГИ велела взять эти документы и пойти к начальнику зеленоградского управления городским имуществом. «А зачем мне туда подходить? В суде мы с вами встретимся» — ответила жительница. Уходя, одна сотрудница департамента сказала другой: «У меня есть её паспортные данные, по-другому решим вопрос».

Стучались еще в несколько дверей. Там не открыли, а за одной дверью раздался детский голос: «Я не открою». Делегация сразу ушла. Человека с дрелью наизготовку департамент отпустил, увидев группу жителей. При стечении народа вскрывать двери не решились.