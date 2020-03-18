Сейчас департамент пытается по суду выселить людей, заявляя, что в этом доме они живут незаконно. При этом суд ещё не принял никаких решений, следующее заседание состоится 24 марта.

В департаменте «Зеленоград.ру» объяснили, что несколько квартир в этом доме самовольно заселил «Жилищник». Департамент этот вопрос с «Жилищником», который выселили из этих квартир своих сотрудников и передал ключи департаменту. Потом сотрудники пришли опечатывать пустые квартиры и, желая поговорить с соседями, начали стучать в соседние квартиры. В частности, стучали в квартиру, по которой идет суд, и в которой был дома ребенок. Жилец этой квартиры решил, что пришли опечатывать его квартиру до решения суда и поднял шум. С ним созвонились сотрудники департамента и объяснили ситуацию. Квартиры с детьми никто не опечатывал. По квартирам, дело о которых находится в суде, решение будет принимать суд.