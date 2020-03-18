Около десяти квартир — вернее, блоков с комнатами — в корпусе 856 опечатал в среду около 12:00 департамент городского имущества. Как сообщил «Зеленоград.ру» местный житель, в одной находился подросток — он не пошёл в школу из-за карантина и ждал маму. В департаменте утверждают, что квартиры с детьми не опечатывали .
Сейчас департамент пытается по суду выселить людей, заявляя, что в этом доме они живут незаконно. При этом суд ещё не принял никаких решений, следующее заседание состоится 24 марта.
В департаменте «Зеленоград.ру» объяснили, что несколько квартир в этом доме самовольно заселил «Жилищник». Департамент этот вопрос с «Жилищником», который выселили из этих квартир своих сотрудников и передал ключи департаменту. Потом сотрудники пришли опечатывать пустые квартиры и, желая поговорить с соседями, начали стучать в соседние квартиры. В частности, стучали в квартиру, по которой идет суд, и в которой был дома ребенок. Жилец этой квартиры решил, что пришли опечатывать его квартиру до решения суда и поднял шум. С ним созвонились сотрудники департамента и объяснили ситуацию. Квартиры с детьми никто не опечатывал. По квартирам, дело о которых находится в суде, решение будет принимать суд.
Но один из жильцов корпуса 856 говорит совсем другое. В квартиру, где ребёнок находился один, сотрудники департамента не стучались, а просто послушали под дверью, есть ли там какие-то звуки. Ничего не услышав, опечатали жильё. Ребёнок позвонил матери, та прибежала с работы.
По словам соседей, вселял женщину в этот дом не «Жилищник», а УВД, и было это ещё лет 13 назад. Из полиции она в своё время уволилась и стала работать в «Жилищнике». На днях в этой организации от неё потребовали или съехать, или уволиться. Она написала расписку, что съедет, но, видимо, не может этого сейчас сделать. В итоге «Жилищник» заявил департаменту, что квартира пустая, но в ней на самом деле ещё живут люди.
В корпусе 856 живут более 500 человек. Этот дом сначала был общежитием, а потом стал домом гостиничного типа. Разные ведомства — Министерство обороны, МВД, Минобразования — ещё в 90-х годах заселяли сюда военных, сотрудников полиции и учителей, но без прописки. В итоге московские власти решили, что люди живут в этом доме незаконно и пытаются выселить их через суд. Жильцы подают встречные иски, с документами ситуация непонятная. Городские объясняют ситуацию неразберихой 90-х, но при этом продолжают вселять сюда людей.