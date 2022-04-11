Хроника и график

Планы по строительству нового общежития в МИЭТе вынашивали уже давно, с 1990-х годов существовал даже предварительный проект. Сам участок застройки (1,41 га, кадастровый номер 77:10:0002007:43) расположен у пересечения Солнечной аллеи и Георгиевского проспекта, рядом с площадью Шокина, напротив стелы «Мирный атом», в 100 метрах от учебных корпусов МИЭТа.

Этот земельный участок находится в бессрочном пользовании МИЭТа. В 1995 году его назначением было «строительство и последующая эксплуатация учебно-лабораторного корпуса», позже оно сменилось на «образование и просвещение» и «гостиничную деятельность». В сентябре 2020 года министерство науки и высшего образования РФ выделило 600 миллионов рублей на новое общежитие для вуза.