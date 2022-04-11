На пустыре возле Солнечной аллеи, отведённом под строительство нового общежития МИЭТа, в марте началось движение — появилась строительная техника и информация о стройке, стартовали земляные работы. За прошлый год вуз расторг контракт с одним подрядчиком, по которому строительство так и не началось, и нашёл другого — при этом сроки работ формально сократились.
Сейчас плакат с паспортом объекта информирует об окончании строительства до 20 декабря 2022. А в стройкомплексе Москвы объявили о выданном разрешении на строительство со сроком действия до 15 апреля 2023 года.
Планы по строительству нового общежития в МИЭТе вынашивали уже давно, с 1990-х годов существовал даже предварительный проект. Сам участок застройки (1,41 га, кадастровый номер 77:10:0002007:43) расположен у пересечения Солнечной аллеи и Георгиевского проспекта, рядом с площадью Шокина, напротив стелы «Мирный атом», в 100 метрах от учебных корпусов МИЭТа.
Этот земельный участок находится в бессрочном пользовании МИЭТа. В 1995 году его назначением было «строительство и последующая эксплуатация учебно-лабораторного корпуса», позже оно сменилось на «образование и просвещение» и «гостиничную деятельность». В сентябре 2020 года министерство науки и высшего образования РФ выделило 600 миллионов рублей на новое общежитие для вуза.
Первый конкурс на строительство «общежития гостиничного типа до 500 мест» МИЭТ объявил в конце 2020 года, при этом предполагалось построить три четырёхэтажных корпуса общей площадью в 11 148 кв.метров — к августу 2023-го. В январе 2021 года стало известно, что строительством общежития займется компания «Альтстрой», которая в последние годы реализовала несколько крупных жилых проектов в 3, 9 и 19 микрорайонах Зеленограда. Начальная цена контракта на строительство — 578 миллионов рублей — была снижена до 560 миллионов. Однако в июле 2021 года этот контракт расторгли «по соглашению сторон» без уточнения причины.
В сентябре 2021 года МИЭТ запустил новый конкурс с начальной ценой в 547 миллионов рублей, его победителем стало ООО «Виту проект», с которой в конце октября был заключён контракт практически на ту же сумму. По условиям конкурса строительство должно завершиться в более сжатые сроки — к 20 декабря 2022 года. Техническое задание при этом не изменилось.
Согласно графику работ, до 1 марта подрядчик обязан был проделать работы подготовительного этапа: установить на участке временное ограждение с воротами, сторожевой пост и бытовки, уложить дорожные плиты и поставить автомойку, сделать временные дороги и коммуникации, поставить информационный стенд и дорожные знаки. Всё это более или менее выполнено.
Основной этап строительства по графику начался 2 марта. С 1 сентября по 30 октября запланировано благоустройство территории, а после 31 октября — сдача объекта в эксплуатацию.
Новый студенческий городок будет состоять из трёх четырёхэтажных блоков, соединенных между собой надземными переходами. Корпуса общежития поставят параллельно, торцами к Солнечной аллее, при этом они будут разной длины и вместимости.
Самый большой корпус А будет рассчитан на 201 студента и вместит 91 жилую комнату на двух человек (площадью в среднем около 15 кв.метров). Большинство комнат будут спаренными в блоки с раздельными санузлами, состоящими из туалета и ванной комнаты с душем. Небольшое количество комнат останутся отдельными, с собственными санузлами. Первый этаж корпуса максимально адаптируют для маломобильных жильцов и инвалидов-колясочников: здесь распланированы комнаты для их проживания (на одного-двух жильцов) и специальная инфраструктура.
В корпусе В будет 80 обычных жилых комнат, в основном спаренных в блоки с раздельным санузлом. Всего здесь разместятся 160 студентов.
Самый маленький корпус С предназначен для размещения профессорско-преподавательского состава — он будет состоять не из комнат, а из 30 однокомнатных квартир. В каждой будет своя кухня и раздельный санузел. На первом этаже корпуса расположится буфет на 12 мест. Корпус оснастят лифтами и шумозащитными стеклопакетами.
На территории вокруг корпусов будут организованы зоны отдыха, тротуары и проезды, появится две открытых автостоянки на 37 и 21 машиноместо, включая шесть мест для людей с ограниченными возможностями. Спортивные площадки не запланированы — неподалеку стадион МИЭТ. Всю территорию общежития уже запланировали обнести металлическим ограждением наподобие того, который окружает учебные здания университета.
На месте будущего общежития исторически была опушка леса, постепенно зарастающая деревьями. «В границах работ произрастает 228 деревьев», как указано в дендрологическом плане строительства: ивы, березы, осины, немного клёнов и рябин, единичные ели и плодовые — самосев яблонь и слив, а также кустарник. Все эти насаждения планировали вырубить «как малоценные, сухие, аварийные или не подлежащие пересадке».
«Необходимость общежития обусловлена тем, что желающих поступить в МИЭТ с каждым годом становится все больше: растут контрольные цифры приема, открываются новые направления подготовки, появляются новые институты» , — сообщал университет.
«Это один из 29 национальных исследовательских университетов страны, и его популярность у абитуриентов растёт с каждый годом. К тому же, все мы были студентами и понимаем, насколько важное место в образовательном процессе занимает вопрос комфортного проживания, и по возможности недалеко от места учёбы. Поэтому появление нового общежития для МИЭТа — жизненно необходимо», — прокомментировал разрешение на строительство общежития председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Студгородок МИЭТа на улице Юности, построенный более 50 лет назад и состоящий из пяти зданий, вмещает порядка двух тысяч студентов — этого недостаточно, причем недостаток мест в общежитии со временем стал фактором, сдерживающим развитие университета.
Одно время существовал альтернативный вариант решения проблемы — разобрать переходы между корпусами студгородка и построить на их месте дополнительные десятиэтажки. Несколько лет МИЭТ арендовал под дополнительное общежитие часть корпуса 814, который сейчас закрыт владельцами на капитальный ремонт. С начала нынешнего учебного года студентов университета заселили в бывший санаторий «Энергия» на Пятницком шоссе, переданный в оперативное управление МИЭТу с 2016 года — в нём постепенно делают ремонт.