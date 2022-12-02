15-этажный корпус 901Б был введён в эксплуатацию в декабре 2021 года. Всего в корпусе 229 квартир: 76 однокомнатных, 87 двухкомнатных, 57 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных.

Корпус 901Б заявлен как жилой комплекс комфорт-класса. Дом построен по индивидуальному проекту «рядом с историческом центром города», из квартир, выходящих окнами на восток, открывается вид на большой лесопарк, который начинается сразу позади дома. Рядом с домом — сложившаяся инфраструктура: школы, детские сады, магазины.

Старт продаж квартир в корпусе 901Б был анонсирован еще в августе — ожидалось, что он произойдёт в конце сентября. На тот момент ожидалось, что в открытую продажу через аукционы пустят 140 квартир из 229. Еще 55 квартир получат «обманутые дольщики». На какие цели и по каким городским программам распределены остальные квартиры, редакции выяснить не удалось — данные об этом не сообщили ни в одном причастном ведомстве.

«Мой адрес» — проект продажи жилья, «доступного для молодых семей», от Казённого предприятия города Москвы «Управление гражданского строительства», которое занималось строительством корпуса 901Б в Зеленограде. КП «УГС» подведомственно Департаменту строительства города Москвы. «Доходы от продажи формируют внебюджетный источник для финансирования строительства жилья льготным категориям граждан» , — сообщается на сайте проекта.

Корпус 901Б называют «домом для обманутых дольщиков», так как часть квартир достанется 55 дольщикам, вложившимся в строительство этого корпуса еще 15 лет назад, при первом застройщике — ООО «Виром-Инвест», который не исполнил обязательства перед покупателями. Позже мэрия Москвы приняла решение о финансировании строительства за счет бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Строительные работы возобновились в 2020 году: проект здания был изменён в сторону увеличения, старый долгострой — двухэтажные бетонные остовы с арматурой и подвалами — демонтировали.