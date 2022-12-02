Началась продажа квартир в корпусе 901Б - на аукцион выставили около ста квартир 02.12.2022 ZELENOGRAD.RU

В новостройке 9-го микрорайона — корпусе 901Б, «доме для обманутых дольщиков» — выставлены на продажу 89 квартир. Продажа проходит в форме аукциона

Планировки, параметры квартир и начальные цены опубликованы на сайте компании «Мой адрес», которая занимается продажей квартир:

  • 1-комнатные квартиры (41 кв.м, кухни 12,4) стартуют с 6,92 миллиона рублей. Таких квартир две
  • 2-комнатные (56-62 кв.м, кухни 10-12,5) — начальные цены от 9,23 до 10,8 миллиона рублей. Таких квартир 52
  • 3-комнатные (77-94 кв.м, кухни 11-13,4) — начальные цены от 12,6 до 14,85 миллиона рублей. Таких квартир 26
  • 4-комнатные (103-104 кв.м, кухни 10 кв.метров) — от 15,41 до 16,24 миллиона рублей. Таких квартир девять

Квартиры продаются без внутренней отделки. Высота потолков — 2,8 метров.

С момента старта продаж до окончания приёма заявок у потенциальных покупателей есть время, чтобы посмотреть и выбрать квартиры. На сайте доступен 3D-тур по квартирам и электронный буклет, можно записаться онлайн на просмотр и задать вопросы по телефонам 8-495-236-79-07, 8-495-151-02-53, 8-800-301-3467.

Даты окончание приема заявок отличаются по секциям (подъездам): для квартир 1 секции — 17 января, для квартир 2 и 3 секций — 24 января 2023 года.

В компании предполагают, что начальные цены в ходе электронных торгов вырастут незначительно. Не ожидается и большой конкуренции, особенно по дорогостоящим квартирам — рынок перегружен предложениями. Риелторы с оптовой закупкой не смогут участвовать в торгах.

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15-этажный корпус 901Б был введён в эксплуатацию в декабре 2021 года. Всего в корпусе 229 квартир: 76 однокомнатных, 87 двухкомнатных, 57 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных.

Корпус 901Б заявлен как жилой комплекс комфорт-класса. Дом построен по индивидуальному проекту «рядом с историческом центром города», из квартир, выходящих окнами на восток, открывается вид на большой лесопарк, который начинается сразу позади дома. Рядом с домом — сложившаяся инфраструктура: школы, детские сады, магазины.

Старт продаж квартир в корпусе 901Б был анонсирован еще в августе — ожидалось, что он произойдёт в конце сентября. На тот момент ожидалось, что в открытую продажу через аукционы пустят 140 квартир из 229. Еще 55 квартир получат «обманутые дольщики». На какие цели и по каким городским программам распределены остальные квартиры, редакции выяснить не удалось — данные об этом не сообщили ни в одном причастном ведомстве.

«Мой адрес» — проект продажи жилья, «доступного для молодых семей», от Казённого предприятия города Москвы «Управление гражданского строительства», которое занималось строительством корпуса 901Б в Зеленограде. КП «УГС» подведомственно Департаменту строительства города Москвы. «Доходы от продажи формируют внебюджетный источник для финансирования строительства жилья льготным категориям граждан» , — сообщается на сайте проекта.

Корпус 901Б называют «домом для обманутых дольщиков», так как часть квартир достанется 55 дольщикам, вложившимся в строительство этого корпуса еще 15 лет назад, при первом застройщике — ООО «Виром-Инвест», который не исполнил обязательства перед покупателями. Позже мэрия Москвы приняла решение о финансировании строительства за счет бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Строительные работы возобновились в 2020 году: проект здания был изменён в сторону увеличения, старый долгострой — двухэтажные бетонные остовы с арматурой и подвалами — демонтировали.

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Метки:
микрорайон 9, недвижимость, корпус 901б
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